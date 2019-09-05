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Все про:Путін (10625) Японія (179) Курили (27) Сіндзо Абе (13)

 Путін відкинув заклик Абе про підписання мирного договору між Росією і Японією

Президент Росії Володимир Путін відхилив пропозицію прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе про підписання мирного договору між двома країнами, вказавши, що цьому заважають військові зобов'язання Токіо перед США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

"Є питання військового, оборонного характеру, питання безпеки, і тут ми маємо враховувати і позицію третіх країн, і зобов'язання Японії перед третіми країнами, зокрема перед США", - заявив Путін, виступаючи на пленарній сесії Східного економічного форуму (СЕФ) у Владивостоці у четвер, 5 вересня.

Водночас російський президент висловив сподівання на те, що в майбутньому мирний договір між РФ і Японією буде підписано, а сторонам вдасться врегулювати давні розбіжності. Москва вже неодноразово висловлювала стурбованість із приводу розгортання американської військової техніки на території Японії.

Токіо претендує на групу островів у західній частині Тихого океану, які були захоплені радянськими військами в останні дні Другої світової війни. В Японії ці острови називають Північними територіями, а в Росії - Південними Курилами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія розглядає можливість укладення мирного договору з РФ, якщо їй передадуть острови Шикотан та Хабомаї

Незадовго до коментарів російського президента, Сіндзо Абе, виступаючи на сесії СЕФ, високо оцінив зв'язки між РФ і Японією у сфері бізнесу і заявив, що наступним логічним кроком у двосторонніх відносинах стало б підписання мирного договору, яке він назвав "історичною місією" лідерів двох держав.

"Більше не можна змушувати чекати людей, які хочуть і будуть жити в майбутньому. Володимире, давайте удвох зробимо все, щоб ми рухалися весь час уперед, поки не досягнемо мети. Давайте укладемо мирний договір і відкриємо тим самим дорогу безмежним можливостям, які є у наших країн", - сказав Абе.

Він також повідомив, що уряд Японії спростить отримання віз для окремих груп російських громадян - деяких фахівців і студентів. "Починаючи з цього місяця, ми почнемо видавати візи терміном на п'ять років громадянам РФ, зайнятим на промислових і наукових підприємствах, пов'язаних із реалізацією плану співпраці з восьми пунктів. І щоб якомога більше російських студентів приїжджало до Японії, ми зробимо процес отримання візи простішим", - пообіцяв Абе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146737
 
 
 Топ коментарі
 
Японцы сейчас почувствуют как договариваться с пуйлом.
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Нет, просто ему сейчас это не нужно... щас дамбасяней назад в Украину впихивают и дружат всеми братскими народами.
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шанхайцы не просят. они приказывают русне.
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КНР складе компанію СССР, коли заразиться нежиттю від рф

Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией - Цензор.НЕТ 4101
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Ivan Buben‏ @bubenfire 2 часа назад

Как говорят ребята из ФСО сегодня три раза меняли чучело, четыре раза меняли батарейки этой силиконовой куклы которая издалека похожа на президента похожей на страну Роисси. Ребята ломаются как грифели карандашей потому что видеть этот позор больше невозможно. Тошно жить в Роисси
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х..йлу щас некогда... У него щас зе на коленях просит принят цёлоха
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закрой хлебало, оно уже по твоему лбу бежит. Обожжешься
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тебе идиота разыгрывать и не надо было Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией - Цензор.НЕТ 5723
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Да-да, прогибайся, запускай ватников("студентов" с погонами), а потом не удивляйся если взлетишь в воздух, или нюхнешь "новичка"
И так уже провели по губам недавно - чуть не обосрался от радости - вот поеду и вернусь "с островами". Поехал и вернулся с испачканными штанами(брюками)))
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Економіка Японія без ***** проживе. А от чи проживе ***** без економіки Японії - це ще велике запитання 😕
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Если Япония и рассия в состоянии войны ,то почему они торгуют между собой?
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Спроси у наших профессиональных патриотов как это делается.
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то шо? ***** тепер вже гаспадін Путін?
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Договор с паршивой РФ ничего не стоит, какая разница, что там это карликовое дерьмо отвергло! И впредь, никакой он не президент, а фашистское карликовое ********, вот так и пишите, а не подлизывайте !
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Японцы сейчас почувствуют как договариваться с пуйлом.
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а то они не знают. А 1945 год разве не вспоминают. Ведь могла же армия Микадо легко возвратить дальний восток в родную гавань, но русне поверила.
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Ivan Buben‏ @bubenfire 39 секунд назад

Вовочка сейчас между Японией и Китаем как гвоздь между молотом и наковальней. Пытается унизить обоих продав им родину, сняв штаны и стоя раком. У России такого унижения не было начиная с 1905 года, но будет ещё больше. До дна ещё падать и падать
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Поддерживаемая Турцией вооруженная группировка "Фронт национального освобождения" опубликовала накануне заявление, в котором утверждается, что несколько человек из российских спецназовцев были убиты или ранены в восточном Идлибе на этой неделе. В заявлении утверждается, что несколько российских спецназовцев были ранены или убиты на этой неделе, когда они пытались проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз в Идлибе, пишет издание Al Masdar News.
Сирийская оппозиция в соцсетях пишет, что, по меньшей мере девять сотрудников российского спецназа убиты во время их неудачной операции в восточной части Идлиба.
Минобороны России опровергло гибель военнослужащих, передает издание "Медуза".
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что с бою взято - то свято, да и джапы чем недовольны ? эти острова они так же захватили, просто лет на 40 раньше
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наиболее вероятный прогноз карты европы через 20 лет
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Помню, Ельцин по пьянке чуть не отдал остова японцам.
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дурак, он думает, что если японцы выгонят американцев вместе с базами, то паРашка от этого выграет, только американцы там не для того, чтоб "защищать" Японию, а чтоб Япония снова не стала милитаризованой сверхдержавой в этом регионе, тогда не только китайцам жопа, но и полный песец придет самой паРашке (они сами себе роют могилу, в которой похоронят их поганную москалькую ымперию)!
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джапы могут хоть обмилитаризоваться, ресурсов у них нет, что бы серьезную армаду построить, а продать им дураков не найдется
да и компактно слишком живут, пяток бомб по 10 мегатонн и нет джапов
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