 Путін відкинув заклик Абе про підписання мирного договору між Росією і Японією

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.

"Є питання військового, оборонного характеру, питання безпеки, і тут ми маємо враховувати і позицію третіх країн, і зобов'язання Японії перед третіми країнами, зокрема перед США", - заявив Путін, виступаючи на пленарній сесії Східного економічного форуму (СЕФ) у Владивостоці у четвер, 5 вересня.

Водночас російський президент висловив сподівання на те, що в майбутньому мирний договір між РФ і Японією буде підписано, а сторонам вдасться врегулювати давні розбіжності. Москва вже неодноразово висловлювала стурбованість із приводу розгортання американської військової техніки на території Японії.

Токіо претендує на групу островів у західній частині Тихого океану, які були захоплені радянськими військами в останні дні Другої світової війни. В Японії ці острови називають Північними територіями, а в Росії - Південними Курилами.

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Незадовго до коментарів російського президента, Сіндзо Абе, виступаючи на сесії СЕФ, високо оцінив зв'язки між РФ і Японією у сфері бізнесу і заявив, що наступним логічним кроком у двосторонніх відносинах стало б підписання мирного договору, яке він назвав "історичною місією" лідерів двох держав.

"Більше не можна змушувати чекати людей, які хочуть і будуть жити в майбутньому. Володимире, давайте удвох зробимо все, щоб ми рухалися весь час уперед, поки не досягнемо мети. Давайте укладемо мирний договір і відкриємо тим самим дорогу безмежним можливостям, які є у наших країн", - сказав Абе.

Він також повідомив, що уряд Японії спростить отримання віз для окремих груп російських громадян - деяких фахівців і студентів. "Починаючи з цього місяця, ми почнемо видавати візи терміном на п'ять років громадянам РФ, зайнятим на промислових і наукових підприємствах, пов'язаних із реалізацією плану співпраці з восьми пунктів. І щоб якомога більше російських студентів приїжджало до Японії, ми зробимо процес отримання візи простішим", - пообіцяв Абе.