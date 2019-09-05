 Путін відкинув заклик Абе про підписання мирного договору між Росією і Японією

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.
"Є питання військового, оборонного характеру, питання безпеки, і тут ми маємо враховувати і позицію третіх країн, і зобов'язання Японії перед третіми країнами, зокрема перед США", - заявив Путін, виступаючи на пленарній сесії Східного економічного форуму (СЕФ) у Владивостоці у четвер, 5 вересня.
Водночас російський президент висловив сподівання на те, що в майбутньому мирний договір між РФ і Японією буде підписано, а сторонам вдасться врегулювати давні розбіжності. Москва вже неодноразово висловлювала стурбованість із приводу розгортання американської військової техніки на території Японії.
Токіо претендує на групу островів у західній частині Тихого океану, які були захоплені радянськими військами в останні дні Другої світової війни. В Японії ці острови називають Північними територіями, а в Росії - Південними Курилами.
Незадовго до коментарів російського президента, Сіндзо Абе, виступаючи на сесії СЕФ, високо оцінив зв'язки між РФ і Японією у сфері бізнесу і заявив, що наступним логічним кроком у двосторонніх відносинах стало б підписання мирного договору, яке він назвав "історичною місією" лідерів двох держав.
"Більше не можна змушувати чекати людей, які хочуть і будуть жити в майбутньому. Володимире, давайте удвох зробимо все, щоб ми рухалися весь час уперед, поки не досягнемо мети. Давайте укладемо мирний договір і відкриємо тим самим дорогу безмежним можливостям, які є у наших країн", - сказав Абе.
Він також повідомив, що уряд Японії спростить отримання віз для окремих груп російських громадян - деяких фахівців і студентів. "Починаючи з цього місяця, ми почнемо видавати візи терміном на п'ять років громадянам РФ, зайнятим на промислових і наукових підприємствах, пов'язаних із реалізацією плану співпраці з восьми пунктів. І щоб якомога більше російських студентів приїжджало до Японії, ми зробимо процес отримання візи простішим", - пообіцяв Абе.
Как говорят ребята из ФСО сегодня три раза меняли чучело, четыре раза меняли батарейки этой силиконовой куклы которая издалека похожа на президента похожей на страну Роисси. Ребята ломаются как грифели карандашей потому что видеть этот позор больше невозможно. Тошно жить в Роисси
И так уже провели по губам недавно - чуть не обосрался от радости - вот поеду и вернусь "с островами". Поехал и вернулся с испачканными штанами(брюками)))
Вовочка сейчас между Японией и Китаем как гвоздь между молотом и наковальней. Пытается унизить обоих продав им родину, сняв штаны и стоя раком. У России такого унижения не было начиная с 1905 года, но будет ещё больше. До дна ещё падать и падать
Сирийская оппозиция в соцсетях пишет, что, по меньшей мере девять сотрудников российского спецназа убиты во время их неудачной операции в восточной части Идлиба.
Минобороны России опровергло гибель военнослужащих, передает издание "Медуза".
да и компактно слишком живут, пяток бомб по 10 мегатонн и нет джапов