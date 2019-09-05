 Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17

Про це він заявив у коментарі голландській газеті Parool, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Де він (Цемах - ред.) перебуватиме після звільнення? Я занепокоєний, що головний підозрюваний не буде доступний для слідства міжнародної Спільної слідчої групи (JIT). Існує великий ризик, що він не з'явиться на суді (у Нідерландах - ред.), адже саме цього ми всі хочемо", - сказав Плуг.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Для чего рашку в ПАСЕ вернули?
" Он (Цемах. - Ред.) будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы.
Дальше впринципе ясно. Виноват стрелочник. Стрелочника выпустили. Стрелочнмк убежал.
https://nv.ua/opinion/cemaha-otpustili-kak-zelenskiy-spas-putina-novosti-ukrainy-50041076.html
Так что, похоже, он был готов отпустить всех - Сенцова, моряков, кого угодно - за одного Цемаха, главного свидетеля на символической Гааге. И неизвестно, что там наговорил и наобещал ему по телефону народный президент: нам об этом не докладывают, прошли те времена. Но заклинания Запада «Не отдавайте Цемаха, господин Зеленский!» сработали самым странным образом - его просто отпустили домой.
Обменяв Цемаха на Сенцова, Москва косвенно признала бы важность этой фигуры как свидетеля своей ответственности за сбитый самолёт. Так что, возможно, Цемах просто растворится в воздухе или будет найден в таком состоянии, что не сможет свидетельствовать ни против кого.
А пока шокированные Нидерланды успели только прошелестеть «Надеемся, он не сбежит», а наши спецы, виртуозно выкравшие его в духе «Моссада» и переправившие в Киев, наверняка потрясены тем, как стремительно власть в стране разворачивается на 180 градусов.
Впрочем, это мало что меняет: если даже это закинуть бывшим майдановцам, горячим националистам и бойцам АТО, голосовавшим за Зеленского, они автоматически начнут своё:
- А вот ваш шоколадный барыга, он...
https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4136673/
Дмитро Корчинський
@DKorchynskyi
·1 ч
Запустили діяльність антикорупційного суду й звільнили з тюрми цемаха.
Нинішня влада хоче віддати путіну Україну (це погано), але перед тим очистити її від корупції (це добре).
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
·4 ч
#хронікидна
Цікаво а на представників спеціальних підрозділів які провели операцію з доставлення Цемаха на підконтрольну територію та українського суду, ще не завели кримінальні справи за "викрадення людини"?
переживают что теперь бабла-компенсации им не видать...
**** - гейРопа...
Родственникам пассажиров сбитого Боинга не надо волноваться, просто теперь они предъявят иск Украине.
Но если учесть,что европейцы срать хотели на наших пленных,на наших погибших солдат-значит и мы должны руководствоваться исключительно интересами наших граждан,находящихся в плену РФ.
круг замкнулся
Какой же он, нафиг, главный подозреваемый? Его что - кто-то подозревает в том, что это он сбивал? Нет. Он приказывал сбивать? Нет.
Он соучастник преступления, но никак не главный подозреваемый. Главный подозреваемый тут - *****, а не какой-то там Цемах.