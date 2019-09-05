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Все про:Нідерланди (435) визволення (290) Цемах (17)

 Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17

Член правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа MH17" Піт Плуг, який втратив трьох родичів у трагедії, побоюється, що Цемах після звільнення сховається від слідчих.

Про це він заявив у коментарі голландській газеті Parool, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Де він (Цемах - ред.) перебуватиме після звільнення? Я занепокоєний, що головний підозрюваний не буде доступний для слідства міжнародної Спільної слідчої групи (JIT). Існує великий ризик, що він не з'явиться на суді (у Нідерландах - ред.), адже саме цього ми всі хочемо", - сказав Плуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новини про звільнення Цемаха викликають багато запитань, - глава МЗС Нідерландів

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146736
 
   
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а что ты еще можешь кроме как ....не тошни.... ничего васек это только начало скоро наизнанку выворачивать будет . за все ответите . за ребят погибших на майдане за договорняк по Крыму за договорняк по Донбассу и Луганску. все еще впереди .
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Його вже не виконали, ти бачиш дії того грьобаного трибуналу?.. я ні ... Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17 - Цензор.НЕТ 8502
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З яким інтервалом тобі доручено кукурікати цю мантру? Не помилися наступного разу.
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У мене лікбез платний. Ніяких доказів, пруфів, лінків тролям не дарую.
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Можеш кукурікати хоч 24 години на добу. Таке сміття як ти просто нижче порога моєї уваги. В реалі теж.
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значит Сев поток2 этих родственничков не беспокоит?? Идите в сраку нидерланцы со своим беспокойством!! Нам 33 наших парня дороже чем один из 1000 свидетелей Вашего МН17
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Так их по решению трибунала по морскому праву и так должны отдать, иначе санкции. Где логика.
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Только вот порохоботы с вами не согласны...
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Пять лет прошло, опомнились, жертвы. У нас тоже жертвы, а наши должны быть дома.
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верните армию с донбасса, военные должны быть дома с мамой )))))))))))))
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Де Нідерланди і Малазія були останні місяці після затримання виродка, котрий є причетним до вбивства сотень їхніх громадян? Вони вже давно мали його допитати! Хоча політика цих держав, це політика страуса "Голова в піску, а жопі тепло". Особистор якби я був королем Нілерландів, то жоден кацабський корабель, літак, турист в Нідерланди не потрапив. Виключно лише після видачі всіх причетних до катастрофи літака (на чолі з ******, гіркиним і їм подібних)
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ой а кто там референдумы против ассоциации Украина- ЕС устраивал? 6 лет ныкает скифское золото? кто там голосовал за северный поток-2? за возвращение раши в ПАСЕ? ой да это же голландия!
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Выпустили су..ры свидетеля, но Нидерланды пока разродятся, все боятся назвать убийцу и все выкручиваются ещё лет 10.
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Зе всегда мечтал сыграть в хорошем фильме. А тут и не фильм и название эпичное - Спасти полковника Хутина - и не страшно, потому что военкома с повесткой нет!
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А меня больше волнует озабоченность родственников наших пленных, голландцы вообще не волнуют, МН 17 это их проблема и их друга Путина
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А вот теперь, путин за сбитый самолёт, всё свалит на Украину. Главного свидетеля то нету, - отпустили, и теперь ищи ветра в поле.
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Парашенко-свинарчуковська система,ще працює,непросто її зламать!Ну нічого,весь світ бачить,що твориться в Україні,і буде робить правельні висновки і дії!
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Подставили порох с кумом ***** зе. За наезд на мертветчука
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А вот куда ветер дует. Цемах главный подозреваемый.
" Он (Цемах. - Ред.) будет находиться после освобождения? Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен для следствия международной Совместной следственной группы.
Дальше впринципе ясно. Виноват стрелочник. Стрелочника выпустили. Стрелочнмк убежал.
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А нам наши ребята дороже. Все вопросы - к гарантам по Будапештскому меморандуму
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У ПУТИНА В ГОЛЛАНДИИ ДОЦЯ СТАРШАЯ ЖИВЕТ БИЗНЕСА ЕГО ДРУЗЕЙ САМБИСТОВ КРУТЯТСЯ -ДУМАЕТСЯ -ВСЕ УЛЯЖЕТСЯ И ПАРАША ВЫЙДЕТ СУХОЙ ИЗ ВОДЫ
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Какие-то там дальние территории, крохотный Крым - все это для мира ерунда: кому там это интересно. А вот погибшие в сбитом самолёте - это другое дело: если следствие признает Путина убийцей - не будет никаких Больших восьмёрок: даже Трамп не посмеет пикнуть «Давайте вернём Владимира». Ничего больше не будет - ни встреч с Макроном, ни продажей самолетов индиям, ни международных космических станций, ничего - если международный суд прямо укажет: в гибели Боинга виноват лично Путин.

Так что, похоже, он был готов отпустить всех - Сенцова, моряков, кого угодно - за одного Цемаха, главного свидетеля на символической Гааге. И неизвестно, что там наговорил и наобещал ему по телефону народный президент: нам об этом не докладывают, прошли те времена. Но заклинания Запада «Не отдавайте Цемаха, господин Зеленский!» сработали самым странным образом - его просто отпустили домой.

Обменяв Цемаха на Сенцова, Москва косвенно признала бы важность этой фигуры как свидетеля своей ответственности за сбитый самолёт. Так что, возможно, Цемах просто растворится в воздухе или будет найден в таком состоянии, что не сможет свидетельствовать ни против кого.

А пока шокированные Нидерланды успели только прошелестеть «Надеемся, он не сбежит», а наши спецы, виртуозно выкравшие его в духе «Моссада» и переправившие в Киев, наверняка потрясены тем, как стремительно власть в стране разворачивается на 180 градусов.

Впрочем, это мало что меняет: если даже это закинуть бывшим майдановцам, горячим националистам и бойцам АТО, голосовавшим за Зеленского, они автоматически начнут своё:

- А вот ваш шоколадный барыга, он...

https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4136673/
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Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·1 ч

Запустили діяльність антикорупційного суду й звільнили з тюрми цемаха.
Нинішня влада хоче віддати путіну Україну (це погано), але перед тим очистити її від корупції (це добре).
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А чим займається Зелений прокурор? Нідерланди це безпокоїть, а Вазеліна - ні! Йому важливіше відвідати черговий концерт "ліги сміху". Суки! Терориста на чиїх руках кров наших хлопців, МН-17, - випустити! Ось так зебіли здають країну!
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Путин сегодня сказал, что лёд тронулся, всё будет хорошо и намекнул, что теперь то Россия поглотит Украину,восстановится его любимая империя, ну и понёс как всегда любиму. околесицу, что украинцы и россиянцы - один разделённый народ, который скоро обьединится. Пророссийские граждане могут быть очень довольны новой украинской властью, а вот проевропейским пора бы понять, что они проголосовали за агента Кремля.
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А они хотят освобождения такой ценой? Зе это делает не для хлопцев! Он это сделал для Путина! Он - его агент!
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Экономисты говорят, что ещё пять лет санкций - и России настал бы конец. Но Зеленский спас Россию. Но уничтожит Украину.
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Як тут не зрозуміло , що для Путіна головне щоб Цемах мовчав , а краще мовчить мертвий . Це відомо і самому Цемаху. А його подальша доля с самого початку полону вже на совісті Президента Зеленського.Через роки будуть згадувати ні прокурора, ні суддю чи адвоката , а лише , що при Зеленському був цінний свідок у справі рейсу МН-17 і він його не сберіг . Як там він ******** повторювати МіркуйТЕ
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·4 ч

#хронікидна
Цікаво а на представників спеціальних підрозділів які провели операцію з доставлення Цемаха на підконтрольну територію та українського суду, ще не завели кримінальні справи за "викрадення людини"?
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Пока нет, но скоро я уверен заведут.
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Голландии нужно было допросить - было допрашивать, он не день в Украине провел. Поребрик для эуропы - люби друзи, пусть договариваются. У нас своя задача и это возврат пленных. Хотя по мнению петькофанатов моряки и остальные заключенные могут и потерпеть в рф, они готовы бороться за цемаха.
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Нехай уряд Нідерландів якось відреагує на заяви з Малайзії,бо вони подають невірний сигнал міжнародному співтовариству. Так їх уряд зовсім не хвилює що там думають родини жертв катастрофи ,там взагалі вважають що кремль непричетний до збиття МН17.Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад назвав "політично вмотивованими" останні висновки міжнародної слідчої групи щодо причетності Росії до катастрофи МН17.Про це повідомляє Malay Mail.
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Явно же видно. Евреи отпустили своего на свободу.
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Ага, побольше озабоченности, товарищи гейропейцы.
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..походу то, что "сватов" станут крутить на Мокше по всем телеканалам от заката до рассвета и от рассвета до заката, напрочь выключило и без того нестабильный мозг Вошьдя..
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последняя надежда, что он "потеряется" по дороге в ОРДЛО будут искать, но "найдут" много позже
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Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17 - Цензор.НЕТ 3699

переживают что теперь бабла-компенсации им не видать...
**** - гейРопа... Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17 - Цензор.НЕТ 3699
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Все норм! Саме, про це Вазелін і говорив з Пуйлом по телефону?
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Когда-то Кучма взял ответственность на Украину за сбитый кацапами самолёт сибирских авиалиний и выплату компенсаций погибшим, теперь эта тварь возьмёт малазийский боинг.
Родственникам пассажиров сбитого Боинга не надо волноваться, просто теперь они предъявят иск Украине.
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Немцы , Голландцы потеряли в катастрофе кучу людей . НО , они уже забыли и хотят дружить и торговать с Парашей .Плевать им на Цемаха им вообще неуютно ,что Параша сбила их людей .они бы хотели растворить это дело .А сейчас это постпонты .
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Родственникам уже похер , а цена по итогу всему этому -3 копейки
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как и зебилы готовы забыть 14000 убитых украинцев и потерю территории ради газа по гривне)))
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Як активізувались зебіли, ви хоч розумієте що вся вина за збитий літак росія сфокусує на Україну, вони вміють це робити ,до того з росії знімуть поступово всі санкції. А що до звільнення полонених моряків то є рішення міжнародного трибуналу і якщо раша невиконає, будуть введені додаткові санкції і арешт майна .
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Это родственники жертв еще не в курсе, что Цемаха в списки на обмен включили...
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Стратегически решение не правильное.
Но если учесть,что европейцы срать хотели на наших пленных,на наших погибших солдат-значит и мы должны руководствоваться исключительно интересами наших граждан,находящихся в плену РФ.
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порохнявым это не понять . Плохо что отпустили , но и на ЕС надеяться глупо .
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логично. но зачем зеля цемаха освободил? нелогично
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Теперь Россия всю ответсвенность за сбитый самолёт переложит на Украину. И Украине придётся выплачивать репарации. С бюджета, пенсиями стариков. Впрочем, большинство из них это заслужило, кто голосовал за этого агента Пуйла. Каждая тупая свинья, галасильщик каввээновский должен ответить за свою глупость. Запоминайте адреса, грести эти мрази будут полной ложкой.
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цемах сбивал боинг, зеля освободил цемаха
круг замкнулся
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А чому до цього часу слідчі Нідерландів не знайшли часу приїхати і допитати Цемаха,а зараз заскиглили?
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и что, допросят, а потом цемах из раши скажет что из него показания выбили. что дальше?
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какая обеспокоенность? просто игнорировать зелю по сему миру. пусть на парад к ***** ездит
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а меня то как обеспокоило, места себе не найду!
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и цемах чисто украинец, только с киевской хунтой не согласен
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Каждому порохососу, наклавшему здесь в комментах кучу соевого дерьма, предлагаю следующее - обратиться в посольство ********** с предложением заменить собой одного из наших пленных. А то, сидя на мягком диване, очень легко рассуждать о невозможности обмена этого цемаха на наших патриотов, удерживаемых ****** по нескольку лет. И только после этого каждый из вас будет иметь моральное право писать здесь
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" Я обеспокоен, что главный подозреваемый не будет доступен"

Какой же он, нафиг, главный подозреваемый? Его что - кто-то подозревает в том, что это он сбивал? Нет. Он приказывал сбивать? Нет.
Он соучастник преступления, но никак не главный подозреваемый. Главный подозреваемый тут - *****, а не какой-то там Цемах.
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