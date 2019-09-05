 Звільнення Цемаха занепокоїло родичів жертв катастрофи МН17

Про це він заявив у коментарі голландській газеті Parool, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Де він (Цемах - ред.) перебуватиме після звільнення? Я занепокоєний, що головний підозрюваний не буде доступний для слідства міжнародної Спільної слідчої групи (JIT). Існує великий ризик, що він не з'явиться на суді (у Нідерландах - ред.), адже саме цього ми всі хочемо", - сказав Плуг.

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5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.