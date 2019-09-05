EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2904  19
Все про:наркотики (827) Одеса (2091) прокуратура (1856)

 Жінка керувала злочинною групою, яка "торгувала" небезпечним психотропом в Одесі, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Співробітники прокуратури Одеської області затримали 5 осіб, які займалися наркобізнесом на території міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Під час слідства з'ясувалося, що раніше судима за наркодилерство 28-річна уродженка міста Татарбунари організувала "мережу" зі співучасників, які систематично збували психотропи в Одесі.

"Жінка відповідала за отримання товару, а 4 жителі Одеси продавали "зілля" трьома шляхами: через "закладки", з рук у руки, а також через спеціально створений інтернет-магазин", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Контрактника, який торгував наркотиками, затримано на Житомирщині, - військова прокуратура. ФОТО

Під час обшуків місць проживання наркоторговців, правоохоронці вилучили 70 грам РVP (особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено), електронні ваги, мобільні телефони і записи з базою "клієнтів".

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо п'яти учасників. Відкрито кримінальні провадження у ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Жінка керувала злочинною групою, яка торгувала небезпечним психотропом в Одесі, - прокуратура 01

Жінка керувала злочинною групою, яка торгувала небезпечним психотропом в Одесі, - прокуратура 02
Жінка керувала злочинною групою, яка торгувала небезпечним психотропом в Одесі, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146734
 
 
 Топ коментарі
 
Як правило це етнічна банда🙄
 показати весь коментар
 
В шаурму подсыпали? Женщина руководила преступной группой, которая "торговала" опасным психотропом в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5712 То-то Зе в Одессу зачастил...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Любая стряпуха можєт управлять государством. І не тільки ним...))
 показати весь коментар
 
 
В шаурму подсыпали? Женщина руководила преступной группой, которая "торговала" опасным психотропом в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5712 То-то Зе в Одессу зачастил...
 показати весь коментар
 
 
Расчищают площадку для Богатыревой и Бахтеевой??
 показати весь коментар
 
 
Дешеві Нокії, Самсунги, Мотороли та дешеві смартфони. Це ромська банда🤗
 показати весь коментар
 
 
Α-Пирролидинопентиофенон -
рекреационное психоактивное вещество , основным эффектом которого является
психостимуляция . При приёме вещества человек испытывает следующие эффекты: эйфория , болтливость, суетливость, повышенная концентрация, повышенное либидо и сексуальное возбуждение, а также общее приятное самочувствие[3] .
Интенсивное ощущение удовольствия продолжается 30-45 минут, достигая пика через 1,5 часа после приёма [3] . Основные эффекты исчезают примерно через 4 часа, общий «желательный» опыт длится более 6-8 часов[3] .

Пересмотрю ка я внимательно поведение зе!зедента в ВР.
 показати весь коментар
 
 
Я які наслідки від регулярного вживання цього наркотика?
 показати весь коментар
 
Сердечно-сосудистую, говорят, гасит. Инфаркты, инсульты частые гости.

Али, думаешь есть надежда?
 показати весь коментар
 
 
Поступовий перехід на важкі наркотики.
 показати весь коментар
 
 
Та нет---не цыганва! Они и сами подсели уже лет как 15 на дрянь. Это когда дешёвое китайское попёрло и канителится с маком(чернухой) и коноплёй стало долго и не выгодно. Та и менты сами напрямую пошли через дураков пацанов работать! Это правнучка Соньки Золотой ручки затеяла кино! Шутка!
 показати весь коментар
 
И получит эта особь пусть 10 лет. Остальные биоотходы пусть 8. Почему не сделать как Китай - ликвидировать весь этот биомусор? В той же ******** самка бы получила 20 лет, только в пусть. У нас к наркоторговцам "снизхождение". Если бы каждый баран знал что ему грозит вышка, то подумал бы, может, надо ли это ему. А ведь этот биомусор присаживает на наркоту других, другие еще и т.д.
Пора ввести пожизненное таким выродкам. Или взять пример с Китая, где ВСЕХ этих организаторов и вплоть до закладчиков практически всех ликвидировали.
Украине нужна здоровая нация.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору