 Жінка керувала злочинною групою, яка "торгувала" небезпечним психотропом в Одесі, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Під час слідства з'ясувалося, що раніше судима за наркодилерство 28-річна уродженка міста Татарбунари організувала "мережу" зі співучасників, які систематично збували психотропи в Одесі.

"Жінка відповідала за отримання товару, а 4 жителі Одеси продавали "зілля" трьома шляхами: через "закладки", з рук у руки, а також через спеціально створений інтернет-магазин", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків місць проживання наркоторговців, правоохоронці вилучили 70 грам РVP (особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено), електронні ваги, мобільні телефони і записи з базою "клієнтів".

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо п'яти учасників. Відкрито кримінальні провадження у ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.



