 Жінка керувала злочинною групою, яка "торгувала" небезпечним психотропом в Одесі, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
Під час слідства з'ясувалося, що раніше судима за наркодилерство 28-річна уродженка міста Татарбунари організувала "мережу" зі співучасників, які систематично збували психотропи в Одесі.
"Жінка відповідала за отримання товару, а 4 жителі Одеси продавали "зілля" трьома шляхами: через "закладки", з рук у руки, а також через спеціально створений інтернет-магазин", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків місць проживання наркоторговців, правоохоронці вилучили 70 грам РVP (особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якого заборонено), електронні ваги, мобільні телефони і записи з базою "клієнтів".
Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо п'яти учасників. Відкрито кримінальні провадження у ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Вгадав???)
рекреационное психоактивное вещество , основным эффектом которого является
психостимуляция . При приёме вещества человек испытывает следующие эффекты: эйфория , болтливость, суетливость, повышенная концентрация, повышенное либидо и сексуальное возбуждение, а также общее приятное самочувствие[3] .
Интенсивное ощущение удовольствия продолжается 30-45 минут, достигая пика через 1,5 часа после приёма [3] . Основные эффекты исчезают примерно через 4 часа, общий «желательный» опыт длится более 6-8 часов[3] .
Пересмотрю ка я внимательно поведение зе!зедента в ВР.
Али, думаешь есть надежда?
Пора ввести пожизненное таким выродкам. Или взять пример с Китая, где ВСЕХ этих организаторов и вплоть до закладчиков практически всех ликвидировали.
Украине нужна здоровая нация.