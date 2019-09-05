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Все про:Данилюк Олександр (328) Загороднюк (14) Сенат США (109) Баканов Іван (49) Мерфі Кріс (4)

 Данилюк, Загороднюк і Баканов обговорили реформи сектора оборони з сенаторами США. ФОТО

Американські сенатори Рон Джонсон і Кріс Мерфі зустрілися в Києві з секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександром Данилюком, головою Служби безпеки України Іваном Бакановим і міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку посольства США в Україні в Facebook.

"Сенатори Джонсон і Мерфі зустрілися з главою СБУ Іваном Бакановим, секретарем РНБО Олександром Данилюком і міністром оборони Андрієм Загороднюком, обговорили агресію Росії і дізналися про плани України щодо реформування сфери безпеки", - сказано в повідомленні.

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Данилюк, Загороднюк і Баканов обговорили реформи сектора оборони з сенаторами США 01

Раніше сенатори Джонсон і Мерфі зустрілися з генпрокурором України Русланом Рябошапкою.

Данилюк, Загороднюк і Баканов обговорили реформи сектора оборони з сенаторами США 02

Данилюк, Загороднюк і Баканов обговорили реформи сектора оборони з сенаторами США 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146733
 
 
 Топ коментарі
 
И сколько в россии украинцев выпустили из тюрьмы, после того как Зеленский отпустил террориста-убийцу Цемаха ?
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Зебилы кричат, что его Петя лично из суда отпустил. Говорят Зеленский пытался Цемаха за ноги хватать, чтобы остановить, но не получилось.
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лучше бы они обсудили дела сегодняшние...
цёлоха, например Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США - Цензор.НЕТ 3304
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Целоха пускай меняют .Нидерланды и так знают что рассия сбила .пускай сами ищут доказательства .А Украинцев нужно вызволять .
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И сколько в россии украинцев выпустили из тюрьмы, после того как Зеленский отпустил террориста-убийцу Цемаха ?
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щас... мммм... от, мля...
Вроде...
Неужели ни одного? Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США - Цензор.НЕТ 7708
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Пусть американцы проверять на складах наличие Джавелинов. От новой ЗЕ власти можно всего ожидать. Не удивлюсь если Джавелины уже продали в москву.
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в Израиль перепродали, думаешь?
Могут, сорванцы Данилюк, Загороднюк и Баканов обсудили реформы сектора обороны с сенаторами США - Цензор.НЕТ 9199
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Шось я заплутався, видача Цемаха це вже реформа чи лише підготовка?
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Зебилы кричат, что его Петя лично из суда отпустил. Говорят Зеленский пытался Цемаха за ноги хватать, чтобы остановить, но не получилось.
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- Порох, що ти робиш, АСТАНАВІСЬ!!!111!! Не можна ж так інтенсивно підкладати паркан калу зебобікам в штані!!!111!1
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А що ви хочете, - Обама обсцикав під"їзди в Моржовії, а Порох кладе в штани зебілам. Фатум....
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Глянул, что за сенаторы. Один демократ, другой республиканец. Это хорошо. Вряд ли таким составом куйню кайую по заданию рыжего агента подсунут. Наёюсь.
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