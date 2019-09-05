 Данилюк, Загороднюк і Баканов обговорили реформи сектора оборони з сенаторами США. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку посольства США в Україні в Facebook.
"Сенатори Джонсон і Мерфі зустрілися з главою СБУ Іваном Бакановим, секретарем РНБО Олександром Данилюком і міністром оборони Андрієм Загороднюком, обговорили агресію Росії і дізналися про плани України щодо реформування сфери безпеки", - сказано в повідомленні.
Раніше сенатори Джонсон і Мерфі зустрілися з генпрокурором України Русланом Рябошапкою.
цёлоха, например
Вроде...
Неужели ни одного?
Могут, сорванцы