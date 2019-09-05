 14 тис. українців загинуло після підписання мінських угод. РФ не виконала жодного зобов'язання, - Пристайко

Про це в річницю підписання мінських угод заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
"5 років тому Росія підписала Мінський протокол. Відтоді ми втратили 14 тис. наших людей. Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань. Ми докладаємо всіх зусиль із нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні. 24 години на добу і 7 днів на тиждень", - написав міністр у твіттері в четвер.
Пугалки соевых такие тупые.
"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил... Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства", - заявил он." Источник: https://censor.net.ua/n3146619
Память крови, самая долгая память.
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Есть такая мудрость: "Не слушай, что говорят, смотри что делают!"
ЗЕ-команда делает диктатуру: закон при имей, симки, логи...
ЗЕ-команда говорит: россия агрессор, но отпускает террористов. Массово.