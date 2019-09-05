 14 тис. українців загинуло після підписання мінських угод. РФ не виконала жодного зобов'язання, - Пристайко

Про це в річницю підписання мінських угод заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"5 років тому Росія підписала Мінський протокол. Відтоді ми втратили 14 тис. наших людей. Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань. Ми докладаємо всіх зусиль із нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні. 24 години на добу і 7 днів на тиждень", - написав міністр у твіттері в четвер.

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