EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2383  48
Все про:Росія (19666) мінські угоди (1595) Пристайко (124)

 14 тис. українців загинуло після підписання мінських угод. РФ не виконала жодного зобов'язання, - Пристайко

Україна і її міжнародні партнери докладають зусиль, щоб домогтися прориву в мирному врегулюванні. Чого не можна сказати про Кремль.

Про це в річницю підписання мінських угод заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"5 років тому Росія підписала Мінський протокол. Відтоді ми втратили 14 тис. наших людей. Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань. Ми докладаємо всіх зусиль із нашими партнерами, щоб домогтися реального прориву в мирному врегулюванні. 24 години на добу і 7 днів на тиждень", - написав міністр у твіттері в четвер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінські угоди потребують оновлення і доповнення: ситуація за 5 років кардинально змінилася, - Хуг

14 тис. українців загинуло після підписання мінських угод. РФ не виконала жодного зобовязання, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146731
 
 
 Топ коментарі
 
Вначале вытри зелину мочу с глаз и иди почитай про сепара который сбил боинг.
 показати весь коментар
 
Зебилоиды, вы своего любимого клоуна уже поздравили с освобождением Цемаха ?
 показати весь коментар
 
Доиграется клоун до третьего Майдана. Только в этот раз он не то что до Ростова, до Кривого Рога не доедет. Ему, видимо, на марше Ветеранов недостаточно ясно намекнули.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Шото не вижу желания Зе-команды дружить с рашкой.
Пугалки соевых такие тупые.
 показати весь коментар
 
 
Вначале вытри зелину мочу с глаз и иди почитай про сепара который сбил боинг.
 показати весь коментар
 
 
Модератор, если будешь продолжать удалять посты, формально не нарушающие правила форума, придется написать жалобу в ФБ, чтобы Бутусова забанили еще раз. Видимо, со второго раза не дошло ?
 показати весь коментар
 
 
Правильно сделали, что выпустили. Жаль, нельзя тебя на наших ребят обменять.
 показати весь коментар
 
 
Зебилоиды, вы своего любимого клоуна уже поздравили с освобождением Цемаха ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохосранцы, мы вас поздравляем с скорой посадкой вашего солнцеликого урода !
 показати весь коментар
 
 
Это как то отменит раздвигание зебилами булок перед рашкой?
 показати весь коментар
 
 
"Кроме того Путин считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева.
"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил... Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства", - заявил он." Источник: https://censor.net.ua/n3146619
 показати весь коментар
 
.."Две части одного и того же народа".. На этом диалог можно заканчивать,не начав. Пока из-за поребрика минимум не перестанет нестись подобный бред.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский выдет сепара который сбил боинг - рашке, чтобы нормализовать отношения с этими животными. Еще и донбасяней будут отстраивать тупорылые зебобики, за их налоги.
 показати весь коментар
 
 
Да если бы только одного этого сепара.....их уже пачками выпускают на свободу....
 показати весь коментар
 
 
За мои налоги тоже, хотя я за это малоросское чмо не голосовал.
 показати весь коментар
 
 
Не плати налоги, если есть возможность конечно. Я сейчас максимально ухожу в тень, эти мрази не получат от меня ни пенни. IT.
 показати весь коментар
 
 
Гад, можно ли забыть 14 тыс.убитых, миллионы вынужденных покинуть родные места??? 5 лет уже издевается РФ над Украиной и Международным правом, 5 долгих лет. Нормализация отношений может только через несколько поколений, а может и не быть.
Память крови, самая долгая память.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Доиграется клоун до третьего Майдана. Только в этот раз он не то что до Ростова, до Кривого Рога не доедет. Ему, видимо, на марше Ветеранов недостаточно ясно намекнули.
 показати весь коментар
 
 
Ох какая грозная порохосятина, за своего шоколадного идола всю задницу изорвала.
 показати весь коментар
 
 
А при том, что херню про третий майдан и клоунов несут только упоротые пороходятлы.
 показати весь коментар
 
 
У зебнявых дебилов все.кто ложил на клоуна - порохоботы. Это основопологающий принцип зебнявых петухов
 показати весь коментар
 
 
В свынарнике все кто не любят Свына зебилы.....
 показати весь коментар
 
 
Че,гебнявое,методички получило,жывотное?
 показати весь коментар
 
3 го майдана уже не будет, будет быстрая утилизация коллаборантов путлера в Украине
 показати весь коментар
 
 
В своей речи,при утверждении на пост главы МИДа,пристайко говорил о трех П от патриота Украины - Удовенко,но добавил одно свое П,которое сводит к нулю все предыдущие - ПРЕДАТЕЛЬСТВО.Но оно, новыми лицами в политике, называется по новому - Прагматизм.Именно прагматизм двигал нуворишами,когда они освобождали,без суда рос.пропагандиста,который награжден медалью за оккупацию украинской территории,именно прагматиз руководил,когда освобождали завербованного рф офицера сбу и КОНЕЧНО прагматизм руководил,когда отпускали,БЕЗ ПРИГОВОРА,убицу,который под камеру признался,как расстреливал колону укр.танков в 2014г.и причастен к рос.БУКу,который сбил самолет.Именно прагматическое предательство двигает новыми лицами,когда они фактически разваливают судебное решение по признанию рф виновной в преступлении против гражданского самолета.Прогматики чертовые!
 показати весь коментар
 
 
Они не програматики...они малоросы...быдло которое отождествляет себя с паРашей....они не украинцы....
 показати весь коментар
 
 
Мы просто не свидонотые майдауны, мы люди... В отличии от вас!
 показати весь коментар
 
 
"написал министр в твиттере в четверг. " - как они достали твитерами, фэйсбуками. А может минимально жопу поднять и сходить Зеле сообщить.
 показати весь коментар
 
14 тыс. украинцев погибло после подписания минских соглашений. РФ не выполнила ни одного обязательства, - Пристайко

==================
Есть такая мудрость: "Не слушай, что говорят, смотри что делают!"
ЗЕ-команда делает диктатуру: закон при имей, симки, логи...
ЗЕ-команда говорит: россия агрессор, но отпускает террористов. Массово.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕЛЕНСКИЙ -ПРОЕКТ ФСБ -ПОРОШЕНКО -ТОЖЕ УРОД РЕДКОСТНЫЙ ИЗ СТАРОЙ ОБОЙМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ -НАРОД УКРАИНЫ ТУПО РАЗВЕЛИ НОСАТЫЕ ДМИТРИИ ГОРДОНЫ
 показати весь коментар
 
 
Пристайко - то КеГеБістське охвістя, брешеш - твій бос- блазень, видає виродкам Цемаха, а ти кукурікаєш про зусилля?
 показати весь коментар
 
 
А Михайло Забродський, нардеп з фракції європейська солідарність, каже, що альтернативи Мінську нема.
 показати весь коментар
 
Сулима иван.Вот чем вы мне зебилы нравитесь,так это своей заторможенностью.В минских соглашения написано,что дествия начинаются после устойчивого прекращения огня.А теперь скажи,клоун - если огонь,сепарами,прекращен,то откуда каждый день у нас если не погибший то раненый?Теперь нятно откуда на нас свалилось это зеленое несчастье .
 показати весь коментар
 
Зря стараешся. Этот организм имеею АйКью гдето в районе 5 баллов ))
 показати весь коментар
 
 
То есть Пристайко считает убитых боевиков ДНР ЛНР "нашими людьми" ?? Или этот организм при своей должности даже не знает что это за "14 тысяч" ?
 показати весь коментар
 
Президент Бразилии посадил в полицейские вертолёты снайперов .За полгода полицеские Рио де Жанейро расстреляли на улицах города более 900 преступников.Судам дано указание не привлекать полицию к ответственности.
 показати весь коментар
 
Пристайко - то КеГеБістське охвістя, брешеш - твій бос- блазень, видає виродкам Цемаха, а ти кукурікаєш про зусилля?
 показати весь коментар
 
Я не розумію, як можна бути такими наівними дебілами???!!! Не одну сотню років!
 показати весь коментар
 
Ну так подпишите с кремлем еще один договор под другим названием. Вас же история ничего не учит вы привыкли прыгать по граблям. Вы хуже животных. Вы дибилоиды. Ниодно животное второй раз в один и тот же капкан не полезет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору