 Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун

Народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Валерій Дубіль ініціював проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров'я в період керівництва Уляни Супрун. Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише РБК Україна.
За його словами, відповідне рішення підтримали 13 з 15 присутніх на засіданні у середу, 4 вересня, членів комітету.
"За моєю ініціативою комітет вирішив підбити підсумки роботи колишньої влади - підтримали подану мною пропозицію ініціювати проведення аудиту МОЗу з липня 2016 до 29 серпня 2019 року Рахунковою палатою і Державною аудиторською службою", - зауважив Дубіль.
Нардеп розповів, що члени комітету з питань здоров'я нації на засіданні також обрали голів підкомітетів і склали план порятунку української медицини.
За його словами, пріоритетом роботи комітету визначили доступність медичної допомоги, незалежно від статків людини та її місця проживання.
"Це те, за що я та фракція "Батьківщини" боролися ще у минулому скликанні. Не може бути здорової людини у суспільстві хворих людей, які б щеплення ти не робив і як би не слідкував за своїм здоров’ям! А невчасне лікування взагалі призводить до ускладнення хвороби, інвалідизації та смерті", - зауважив нардеп.
Дубіль нагадав, що доступність медичної допомоги стане однією з тем обговорення на сесії Генеральної Асамблеї ООН.
"Наша фракція - перша націлила свою законодавчу роботу у цьому напрямку і зараз є всі передумови, щоб інші депутати доєдналися до неї і нарешті зробили українську медицину доступною і якісною", - додав парламентарій.
Дубіль також запропонував створити підкомітет Верховної ради з питань технічного регулювання та стандартизації.
"Без удосконалення системи галузевої стандартизації нам не вдасться провести зміни, не вдасться зробити так, щоб не було різниці між сільськими і міськими закладами охорони здоров’я, не вдасться зробити ліки і медпослуги однаково якісними. Над цими питаннями працюватиму як голова підкомітету", - написав політик.
https://korrespondent.net/ukraine/4136265-suprun-prokommentyrovala-svoe-uvolnenye-slovamy-termynatora
Таміфлю у Юльки поцупила?
7 марта 2019 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нардеп «Батькивщины» Валерий Дубиль организовал сеть агитаторов с участием российских политтехнологов и в трех областях планировал подкупить избирателей для победы Юлии Тимошенко 31 марта.
«Несколько недель назад Дубиль стал объектом работы правоохранительных органов. Служба безопасности Украины, ее департамент Т по защите конституционного строя, обнаружил группу российских политтехнологов, приглашенных черниговской епархии УПЦ Московского патриархата в 2014 году в качестве волонтеров, работающих в штабах» Батькивщины. У следствия есть полученный законным путем аудиозапись, когда Дубиль инструктирует всю эту сеть и гарантирует им выплату средств, которые были найдены при обысках ", - заявил Луценко.
Специализированная антикоррупционная прокуратура расследует уголовное дело против Валерия Дубиля. Депутата подозревают в совершении мошеннических действий, незаконном завладении имуществом предприятий (рейдерство), декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.
В частности, по данным СМИ, родственники и коллеги Валерия Дубиля за счет неизвестного происхожденияприобрели элитную недвижимость в центре Киева - в ЖК «Дело Хаус» - на общую сумму 18000000 гривен.
В том числе, Валерия Дубиля обвиняют в том, что он рейдерским путем отобрал у своего бизнес-партнера Александра Головача 75 % долю ООО «Промстройинновация» - агрохолдинга на Черниговщине.
заниматся больше нечем. типа если будет аудит то положение текущее дел, изменится.
сделайте хоть 10% от того что было сделано улькой !
вы пока только балоболите. делайте отвечайте и показывайте результат ! а не проверяйте и пинайте чужие результаты !