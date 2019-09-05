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 Економіка
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 Новий законопроєкт про зміни до Податкового кодексу містить ознаки політичної корупції – академік Геєць

Також він зазначив, що такий підхід суперечить світовим практикам оподаткування надр, зокрема, критеріям, які описані в Посібнику МВФ щодо Обкладення видобувних підприємств.

Народний депутат партії "Слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетьманцев оперативно виконав побажання олігарха Ігоря Коломойського в питанні підвищення рентних платежів. 30 серпня він подав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, текст якого опинився в розпорядженні редакції, повідомляє 5 канал із посиланням на "Економічні новини".

Законопроєкт, зокрема, розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за базу береться вартість кінцевого продукту – концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів складе 300-400%. Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні 2-й облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.

Як зазначив експерт Валерій Геєць: "В разі вступу в силу законопроєкту податкове навантаження на гірничодобувні підприємства України стане однією з найвищих в світі. Більш того, це не рента на руду, а фактично податок з обороту для гірничодобувної промисловості. І в такому вигляді вб'є розвиток подальших переділів залізорудної продукції, буде видавлювати додану вартість з України. Адже буде вигідно експортувати лише примітивний продукт з мінімальною доданою вартістю".

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Але при цьому знизиться і саме виробництво ЗРС: втрата робочих місць на ГЗК може скласти більш як 20 тис. Чоловік і понад 30 тисяч – в суміжних галузях. Відповідно, знизяться податкові надходження і одночасно підвищиться соціальна напруженість в регіонах присутності, тобто перш за все в Кривому Розі, де розташована більшість ГЗК.

"Введення податкових новацій в частині ренти зіграє на руку російським виробникам ЗРС, які використовуючи дешевші енергоресурси і більш низькі податки, ніж в Україні, витиснуть українських виробників ЗРС з традиційних ринків. Ця пряма підтримка країни-агресора!", – підсумовує експерт.

Напевно також рудними підприємствами будуть переглянуті інвестиційні проєктм, багато з яких будуть відхилені. Зокрема, не буде економічної вигоди в проєкт канадської компанії Black Iron з інвестиціями на першому етапі $ 435 млн, про який президент України В. Зеленський домовлявся в Канаді.

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Також він зазначив, що такий підхід суперечить світовим практикам оподаткування надр, зокрема, критеріям, які описані в Посібнику МВФ по Обкладенню видобувних підприємств. Базовий принцип полягає в тому, що обкладатися податком повинні корисні копалини без урахування витрат на подальшу переробку, яка дозволяє добитися необхідних споживчих властивостей продукції з видобутих корисних копалин.

"Пікантність ситуації в тому, що подібні новації були вперше висловлені Ігорем Коломойським в інтерв'ю виданню Цензор 27 серпня і вже через три дні Гетьманцев вносить законопроєкт до Верховної Ради. А з урахуванням того, що для підконтрольних Коломойському ГЗК – Орджонікідзевський і Марганецькому – оподаткування залишається незмінним, то в наявності ознаки політичної корупції. Цей законопроєкт повинні розглядати не нардепи, а НАБУ", – зазначає експерт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146727
 
   
 Топ коментарі
 
73% ватнорылых, сделали это вместе!
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Академік Гєєц поводить себе неначе він любимий гей Рижого. Коломойша писав, що рентабельність експорту залізної руди 270%.Чи не забагато. адже надра теоретично належать народу?
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и вот мы проснулись в Каломойской Народной Республике..
Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец - Цензор.НЕТ 2801
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слшуай идо боком на выход. уже достала ваша методичка.
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А ему в данном случае (хотя и в остальных точно так же) главное - это то, что написано. А так то или нет его не волнует.
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Академік Гєєц поводить себе неначе він любимий гей Рижого. Коломойша писав, що рентабельність експорту залізної руди 270%.Чи не забагато. адже надра теоретично належать народу?
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что, подгорает?)) а ведь тебе совсем недавно говорили ДУМАЙ головой, а не вертикальной "извилиной" Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец - Цензор.НЕТ 2643. Будет ржачно, когда 20-30 тысяч зебилов Кривбасса - пинком под зад отправят смотреть зомбоящик про "кинец зубожиння" Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец - Цензор.НЕТ 2643
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Прикольно, когда порохоботы топят за ватников
" Конференция (Глазьев, Геец, Медведчук) 1.11.13 Харьков. Союз граждан Украины и России"
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забавно будет наблюдать как зебилов в Кр.Роге лишат рабочих мест на ГОКах Новый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс содержит в себе признаки политической коррупции, - академик Геец - Цензор.НЕТ 9472
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так писть надо не на цензор а в набу. че распинаться ?
прямо подавать на рассмотрение пусть открывают произовдство и регистрируют.
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Кому було так вкрай важливо зняти депутатську недоторканність можете намазувати її на хліб!
Фокус від клоунів простий: відволкти увагу прийняттям якогось гучного закону, а в цей момент просуніти десяток вигідних Каломойші .
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Но благодаря вам у многих открылись глаза, вы переиграли и вывели их на чистую воду!
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а чим коломойкін хуже ******* чи то ЛОЛІТИ -вибачаюсь?
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и вот мы проснулись в Каломойской Народной Республике..

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Не хочется обижать старика Гейца, но его мнением последний раз интересовались при совке
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от і я кажу... ЗАСКАВЧАЛИ мафіозні підгавкували.. І ЦЕ ТІШИТЬ
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Ага эксперт Геец. Да, получил текст налогового кодекса. Да, рассказал на пятом канале. Ага, конечно.
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Мохнорилі чеколятники захвилювались. Значить все буде "смертьрошен".
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Все познается в сравниии. А что было до этого? Какая рентабельность или доход и сколько % уходило на зарплату.
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Итак везде и так во всем пишите на деревню Игорю
В киевском офисе SAP идут обыски уже второй день. Гончарук: мне жаль Сентябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии

Причины пока установить не удалось. Представители компании SAP жалуются премьеру.
В киевском офисе компании SAP Ukraine на Деловой 5 второй день проходят следственные мероприятия НАБУ.
Об этом сегодня передает Liga.Tech со ссылкой на источник, близкий к компании.
По его словам, сотрудников попросили работать из дома.
Как сообщает источник, утром третьего сентября в офис прибыли люди в штатском. Сотрудникам выдали ноутбуки для удаленной работы. Написали письмо, что не рекомендуют завтра приходить в офис.
Позже выяснилось, что обыски проводит НАБУ, сообщил источник.
4 сентября на встрече с ITшниками премьера-министра Алексея Гончарука представитель SAP задал вопрос о том, почему в офисе компании проходят обыски НАБУ.

«Мне очень жаль, что ваша компания стала объектом внимания правоохранителей.
Если вы считаете, что их действия незаконны, передайте информацию нам и мы ознакомим соответствующих руководителей», - ответил Гончарук.
Издание отмечает, что программное обеспечение SAP в Украине используют многие крупные предприятия, холдинги и некоторые структуры власти для контроля бизнес-процессов.
SAP - крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
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Беня очень много слелал для Украины и теперь имеет полное право немного ее ограбить.
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Ничо.
Судя по всему скоро вместо арселор- миталл будет беня- миталл)
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О! Гейцу на бейцы наступили! Мелочь, а приятно
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