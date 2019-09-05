 Новий законопроєкт про зміни до Податкового кодексу містить ознаки політичної корупції – академік Геєць

Народний депутат партії "Слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетьманцев оперативно виконав побажання олігарха Ігоря Коломойського в питанні підвищення рентних платежів. 30 серпня він подав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, текст якого опинився в розпорядженні редакції, повідомляє 5 канал із посиланням на "Економічні новини".

Законопроєкт, зокрема, розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за базу береться вартість кінцевого продукту – концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів складе 300-400%. Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні 2-й облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.

Як зазначив експерт Валерій Геєць: "В разі вступу в силу законопроєкту податкове навантаження на гірничодобувні підприємства України стане однією з найвищих в світі. Більш того, це не рента на руду, а фактично податок з обороту для гірничодобувної промисловості. І в такому вигляді вб'є розвиток подальших переділів залізорудної продукції, буде видавлювати додану вартість з України. Адже буде вигідно експортувати лише примітивний продукт з мінімальною доданою вартістю".

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Але при цьому знизиться і саме виробництво ЗРС: втрата робочих місць на ГЗК може скласти більш як 20 тис. Чоловік і понад 30 тисяч – в суміжних галузях. Відповідно, знизяться податкові надходження і одночасно підвищиться соціальна напруженість в регіонах присутності, тобто перш за все в Кривому Розі, де розташована більшість ГЗК.

"Введення податкових новацій в частині ренти зіграє на руку російським виробникам ЗРС, які використовуючи дешевші енергоресурси і більш низькі податки, ніж в Україні, витиснуть українських виробників ЗРС з традиційних ринків. Ця пряма підтримка країни-агресора!", – підсумовує експерт.

Напевно також рудними підприємствами будуть переглянуті інвестиційні проєктм, багато з яких будуть відхилені. Зокрема, не буде економічної вигоди в проєкт канадської компанії Black Iron з інвестиціями на першому етапі $ 435 млн, про який президент України В. Зеленський домовлявся в Канаді.

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Також він зазначив, що такий підхід суперечить світовим практикам оподаткування надр, зокрема, критеріям, які описані в Посібнику МВФ по Обкладенню видобувних підприємств. Базовий принцип полягає в тому, що обкладатися податком повинні корисні копалини без урахування витрат на подальшу переробку, яка дозволяє добитися необхідних споживчих властивостей продукції з видобутих корисних копалин.

"Пікантність ситуації в тому, що подібні новації були вперше висловлені Ігорем Коломойським в інтерв'ю виданню Цензор 27 серпня і вже через три дні Гетьманцев вносить законопроєкт до Верховної Ради. А з урахуванням того, що для підконтрольних Коломойському ГЗК – Орджонікідзевський і Марганецькому – оподаткування залишається незмінним, то в наявності ознаки політичної корупції. Цей законопроєкт повинні розглядати не нардепи, а НАБУ", – зазначає експерт.