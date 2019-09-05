 Новий законопроєкт про зміни до Податкового кодексу містить ознаки політичної корупції – академік Геєць

Народний депутат партії "Слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетьманцев оперативно виконав побажання олігарха Ігоря Коломойського в питанні підвищення рентних платежів. 30 серпня він подав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, текст якого опинився в розпорядженні редакції, повідомляє 5 канал із посиланням на "Економічні новини".
Законопроєкт, зокрема, розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за базу береться вартість кінцевого продукту – концентрату, окатишів, агломерату. Тим самим зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів складе 300-400%. Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні 2-й облікової ставки НБУ (зараз 34%). Нарешті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.
Як зазначив експерт Валерій Геєць: "В разі вступу в силу законопроєкту податкове навантаження на гірничодобувні підприємства України стане однією з найвищих в світі. Більш того, це не рента на руду, а фактично податок з обороту для гірничодобувної промисловості. І в такому вигляді вб'є розвиток подальших переділів залізорудної продукції, буде видавлювати додану вартість з України. Адже буде вигідно експортувати лише примітивний продукт з мінімальною доданою вартістю".
Але при цьому знизиться і саме виробництво ЗРС: втрата робочих місць на ГЗК може скласти більш як 20 тис. Чоловік і понад 30 тисяч – в суміжних галузях. Відповідно, знизяться податкові надходження і одночасно підвищиться соціальна напруженість в регіонах присутності, тобто перш за все в Кривому Розі, де розташована більшість ГЗК.
"Введення податкових новацій в частині ренти зіграє на руку російським виробникам ЗРС, які використовуючи дешевші енергоресурси і більш низькі податки, ніж в Україні, витиснуть українських виробників ЗРС з традиційних ринків. Ця пряма підтримка країни-агресора!", – підсумовує експерт.
Напевно також рудними підприємствами будуть переглянуті інвестиційні проєктм, багато з яких будуть відхилені. Зокрема, не буде економічної вигоди в проєкт канадської компанії Black Iron з інвестиціями на першому етапі $ 435 млн, про який президент України В. Зеленський домовлявся в Канаді.
Також він зазначив, що такий підхід суперечить світовим практикам оподаткування надр, зокрема, критеріям, які описані в Посібнику МВФ по Обкладенню видобувних підприємств. Базовий принцип полягає в тому, що обкладатися податком повинні корисні копалини без урахування витрат на подальшу переробку, яка дозволяє добитися необхідних споживчих властивостей продукції з видобутих корисних копалин.
"Пікантність ситуації в тому, що подібні новації були вперше висловлені Ігорем Коломойським в інтерв'ю виданню Цензор 27 серпня і вже через три дні Гетьманцев вносить законопроєкт до Верховної Ради. А з урахуванням того, що для підконтрольних Коломойському ГЗК – Орджонікідзевський і Марганецькому – оподаткування залишається незмінним, то в наявності ознаки політичної корупції. Цей законопроєкт повинні розглядати не нардепи, а НАБУ", – зазначає експерт.
" Конференция (Глазьев, Геец, Медведчук) 1.11.13 Харьков. Союз граждан Украины и России"
прямо подавать на рассмотрение пусть открывают произовдство и регистрируют.
Фокус від клоунів простий: відволкти увагу прийняттям якогось гучного закону, а в цей момент просуніти десяток вигідних Каломойші .
В киевском офисе SAP идут обыски уже второй день. Гончарук: мне жаль Сентябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии
Причины пока установить не удалось. Представители компании SAP жалуются премьеру.
В киевском офисе компании SAP Ukraine на Деловой 5 второй день проходят следственные мероприятия НАБУ.
Об этом сегодня передает Liga.Tech со ссылкой на источник, близкий к компании.
По его словам, сотрудников попросили работать из дома.
Как сообщает источник, утром третьего сентября в офис прибыли люди в штатском. Сотрудникам выдали ноутбуки для удаленной работы. Написали письмо, что не рекомендуют завтра приходить в офис.
Позже выяснилось, что обыски проводит НАБУ, сообщил источник.
4 сентября на встрече с ITшниками премьера-министра Алексея Гончарука представитель SAP задал вопрос о том, почему в офисе компании проходят обыски НАБУ.
«Мне очень жаль, что ваша компания стала объектом внимания правоохранителей.
Если вы считаете, что их действия незаконны, передайте информацию нам и мы ознакомим соответствующих руководителей», - ответил Гончарук.
Издание отмечает, что программное обеспечение SAP в Украине используют многие крупные предприятия, холдинги и некоторые структуры власти для контроля бизнес-процессов.
SAP - крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.
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Судя по всему скоро вместо арселор- миталл будет беня- миталл)