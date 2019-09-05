 Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва

Про це Українським Новинам сказав адвокат Олексій Дрюк, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, обвинувачений давно дав свою згоду на обмін і навіть був у попередніх списках представників ДНР.
"Але СБУ офіційно відповідає протилежній стороні, що місце перебування підозрюваного не встановлено", - сказав адвокат.
Таким чином, на даний момент Денисултанов продовжує перебувати під вартою в Києві, його арешт продовжено до 1 листопада.
Адвокат подав апеляцію на це рішення.
Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.
30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.
клерк какой нибудь позвонит с Кремля... - и Вофка в привычную позу рака...
Амина наша гражданка.
А 300 пасажиров боинга не наши.
У них есть свои государства пусть их убийц и ищут сами.
Все правильно.
А оні такіє в отвєт:
- У Зезюдента сказалі, шо в Украінє гражданская вайна, в которой всє украінци усталі убівать друг друга і нє могут дождацца міра, возобновлєнія торговлі с браццкай Расієй в прєжніх машштабах і возобновлєнія сйомок браццкіх серіалов. Так пусть міряцца і возобновляют всьо, што хотят. А ми-то здєсь прі чом? Почєму ми должни продлять санкції і тєрять доходи от торговлі с паРашей?
Да
А обмен с рашкой идет.
Утрутся и будут торговать?
Вы думаете будет майдан?
Он обвиняемый.
Не собрало как видите.
С ****** в десны целовались - заняты были.
Щодо цінності Цемаха для слідства є пояснення у статті від Беллінгкет (яку більшість наших коментаторів, як я бачу, не читала). Ось декілька цитат звідти.
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Что этот арест значит для дела MH17?
Вне зависимости от того, какова была реальная роль Цемаха 17 июля 2014 года, его арест может значительно повлиять на расследование Международной следственной группы и последующий суд. Если его заявление, сделанное в 2015 году, о том, что 17 июля 2014 г он помогал прятать установку «Бук» и часть ее экипажа, окажется правдой, то он станет важным свидетелем или, возможно, даже обвиняемым в содействии преступлении и препятствии расследованию. Даже если он преувеличил свою роль в день сбития, с учетом его должности командира местного отряда ПВО он должен был обладать достаточной информацией, чтобы стать ценным свидетелем обвинения.
(...)
В то же время российская сторона постарается обесценить его возможные показания, особенно с учетом обстоятельств его ареста. Российские и сепаратистские комментаторы уже распространяют версию, что Цемаха могут «накачать наркотиками», чтобы вытянуть из него ложные показания. Таким образом, главный вопрос, который определит важность Цемаха для суда, - сможет ли он подкрепить свои показания объективными доказательствами. Хотя он наверняка не имеет физического доступа к его оставшимся дома архивам или документам, он наверняка, например, до сих пор имеет доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. ©
и про украинский штурмовик с капитаном Волошиным, и про Бук с правосеками.
Европейское лицимерие?
Может ты еще расскажешь почему интерпол отказался обьявлять в розыск рашистских грушников убийц граждан Украины?
У тебя как у истинного кацапа проблемы с континиумами?
Значит 14-15-16 год бывает прежде чем 19 год?
Прежде интерпол отказал в розыске убийц украинских граждан.
Теперь мне как украинцу плевать на ваших граждан.
Поэтому прежде научитесь себя вести а потом спрашивайте.
Поэтому я тебе и говорю что ты ведешь себя как кацап.
Может ты ним и являешься конечно.
Но это уже не столь важно))
Узнает - немедленно передаст этого чела рашке....
Путин что бы был доволен...
Наберіться терпіння, навіть не дихайте. Коли угода буде завершена - будемо розбирати результати. До цього будь-які заклики про зраду можуть робити або дурні, або провокатори.
терроисты в чистом виде
А соучастники давшие ему гражданство Украины тоже в шоколаде , тишина про них.