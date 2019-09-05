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 Політика України
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Все про:обмін (448) полонені (421) Денісултанов (5)

 Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва

Захист чеченця Артура Денисултанова (Олександр Дакар), обвинуваченого в замаху на колишнього командира добровольчого батальйону сил АТО Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву, заявляє, що Україна не включила його в список на обмін полоненими з Росією.

Про це Українським Новинам сказав адвокат Олексій Дрюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обвинувачений давно дав свою згоду на обмін і навіть був у попередніх списках представників ДНР.

"Але СБУ офіційно відповідає протилежній стороні, що місце перебування підозрюваного не встановлено", - сказав адвокат.

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Таким чином, на даний момент Денисултанов продовжує перебувати під вартою в Києві, його арешт продовжено до 1 листопада.

Адвокат подав апеляцію на це рішення.

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Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146726
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас хуйло чуваку с ксивой презЕдента даст команду....и обменяют....
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даже не он прямо....
клерк какой нибудь позвонит с Кремля... - и Вофка в привычную позу рака...
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С чего это странный?
Амина наша гражданка.
А 300 пасажиров боинга не наши.
У них есть свои государства пусть их убийц и ищут сами.
Все правильно.
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Сейчас ***** чуваку с ксивой презЕдента даст команду....и обменяют....
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даже не он прямо....
клерк какой нибудь позвонит с Кремля... - и Вофка в привычную позу рака...
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Странный этот Киев ...После отпускания ценных свидетелей Боинга.
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С чего это странный?
Амина наша гражданка.
А 300 пасажиров боинга не наши.
У них есть свои государства пусть их убийц и ищут сами.
Все правильно.
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"У них есть свои государства пусть их убийц и ищут сами."
А оні такіє в отвєт:
- У Зезюдента сказалі, шо в Украінє гражданская вайна, в которой всє украінци усталі убівать друг друга і нє могут дождацца міра, возобновлєнія торговлі с браццкай Расієй в прєжніх машштабах і возобновлєнія сйомок браццкіх серіалов. Так пусть міряцца і возобновляют всьо, што хотят. А ми-то здєсь прі чом? Почєму ми должни продлять санкції і тєрять доходи от торговлі с паРашей?
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Да.
Да
А обмен с рашкой идет.
Утрутся и будут торговать?
Вы думаете будет майдан?
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Смотря как всё пойдёт дальше. "Будем посмотреть."
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Цемах конечно ценный свидетель спору нет, а разве обвинение не собрало других доказательств, что без его показаний никак?
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Согласен, просто пытаюсь понять без него дело швах или нет.
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Он не свидетель.
Он обвиняемый.
Не собрало как видите.
С ****** в десны целовались - заняты были.
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Ну чому ж "нікак"? Слідство триває вже шостий рік, зібрано багато доказів і без Цемаха.
Щодо цінності Цемаха для слідства є пояснення у статті від Беллінгкет (яку більшість наших коментаторів, як я бачу, не читала). Ось декілька цитат звідти.
*
Что этот арест значит для дела MH17?
Вне зависимости от того, какова была реальная роль Цемаха 17 июля 2014 года, его арест может значительно повлиять на расследование Международной следственной группы и последующий суд. Если его заявление, сделанное в 2015 году, о том, что 17 июля 2014 г он помогал прятать установку «Бук» и часть ее экипажа, окажется правдой, то он станет важным свидетелем или, возможно, даже обвиняемым в содействии преступлении и препятствии расследованию. Даже если он преувеличил свою роль в день сбития, с учетом его должности командира местного отряда ПВО он должен был обладать достаточной информацией, чтобы стать ценным свидетелем обвинения.
(...)
В то же время российская сторона постарается обесценить его возможные показания, особенно с учетом обстоятельств его ареста. Российские и сепаратистские комментаторы уже распространяют версию, что Цемаха могут «накачать наркотиками», чтобы вытянуть из него ложные показания. Таким образом, главный вопрос, который определит важность Цемаха для суда, - сможет ли он подкрепить свои показания объективными доказательствами. Хотя он наверняка не имеет физического доступа к его оставшимся дома архивам или документам, он наверняка, например, до сих пор имеет доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. ©
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По сути это решается лишь вопрос, - быть ли ему подсудимым, или обвиняемым. В любом случае он уже попал как кур в ощип, спокойной жизни у него теперь не будет очень долго, а вернее сказать до самой смерти, которая, как уверен, долго себя ждать не заставит.
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ключевой свидетель Боинга в Москве расскажет все.......
и про украинский штурмовик с капитаном Волошиным, и про Бук с правосеками.
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Почему вы крепостные расии так любите рабство ? Шо в нем такого,шо вы его так защищаете ?
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А что он должен защищать?
Европейское лицимерие?
Может ты еще расскажешь почему интерпол отказался обьявлять в розыск рашистских грушников убийц граждан Украины?
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Надо прежде самим порядочно себя вести. Тогда и другие не станут увиливать.
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Прежде?
У тебя как у истинного кацапа проблемы с континиумами?
Значит 14-15-16 год бывает прежде чем 19 год?
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По моему как раз все правильно.
Прежде интерпол отказал в розыске убийц украинских граждан.
Теперь мне как украинцу плевать на ваших граждан.
Поэтому прежде научитесь себя вести а потом спрашивайте.
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Ты уже, непорядочно себя ведешь. Называя меня кацапом. По какому праву ? У тебя есть причины или доказательства того ? Так ,что научись сперва в зеркало смотреть.
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Ботик ваша команда меня кацапом тут много лет называет.
Поэтому я тебе и говорю что ты ведешь себя как кацап.
Может ты ним и являешься конечно.
Но это уже не столь важно))
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Бездоказательное обвинение ,является ложью.
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Где это главред подбитый со своими 100-дневным отсосом??? Где же комментарий, по освобождению цемаха?? Чего ж не отвечает на тупые заявление шлюхи из СН, что мы видишли уже проиграли войну, и надо жить дальше....А ну да, готовит наверное очередное интервью с папиком...
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Это просто Зеленский не знает....
Узнает - немедленно передаст этого чела рашке....
Путин что бы был доволен...
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обісрались..вже..можете віддавати...Світ в захваті...Чекай Україна допомоги...ага сча ..от тому і одна озабоченность і є.... )(уйло можеш робити коридор в Крим.тобі води потрібно
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Міняють схоже не всіх на всіх а певну кількість на таку ж. Кадирову в чергу стати потрібно було.
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А что ЗЕлупа-то молчит? Хоть что-нибудь своим гнусавым прокукарекала.
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шаурму в рота запхало і сидить, вилупивши зеньки
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Интересно, а когда олигарх, зарабатывавший в месяц значительно больше "все бросил" "чтобы иметь 50 000 грн президентской зп", устроил на госслужбу, чтобы иметь зп от 20 тысяч своих бизнес-партнеров, которые зарабатывали миллионы - у тебя это никакого диссонанса не вызывало? Все ок было с твоими мозгами? Ты верил?
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що )(уло за зря зборю перекинув і "військові навчання проводить..--дивиться реакцію Європи..
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То що хотів )(уйло на обмін те вдалось...поставив ультиматум
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Пєтя, Медведчук та їх боти, як можуть розпалюють ситуацію, щоб у черговий раз зірвати обмін полоненими

Наберіться терпіння, навіть не дихайте. Коли угода буде завершена - будемо розбирати результати. До цього будь-які заклики про зраду можуть робити або дурні, або провокатори.
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Идиоты выбросили на помойку одну из лучших спецопераций СБУ, а зелеботы ищут им отмазки .
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Всьо просто. Главзебіл побачив як люди реагують на випускання Цемаха і дав команду на реверс.
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Афигеть какой подвиг!!! Этим ганьбу не прикрыть.
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Дуже видно - прийняли передачу для наших, аж п'ять хлібин.
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То, кажуть, що серед тих, хто на обмін, наші моряки. Їх не повинні міняти, їх повинні відпустити, чи завтра вводяться такі корисні для московитів міжнародні санкції. ПрезЕдентИ в не в курсі?
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Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва - Цензор.НЕТ 8535 Все він в курсі. Зебіли об*єдналися з мертвечуками і чітко виконують одне завдання: просрати Україну.
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Первый как всегда порохобот серанул Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва - Цензор.НЕТ 3871 война войной а зрадонька по расписанию!
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Как всегда зебилоиды не видят реальности, в которой подконтрольные клоуну суды массово освобождают террористов вроде Цемаха, а живут в виртуальной реальности Г+Г.
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Этого чечена отдавать нельзя .А вот Цхакала нужно обменять ,но подороже взять за него .
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Его нужно было сразу голладцам передать. А пуйлу с тролфейсом показывать пустые руки.
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Дмитрику, "узбагойся", всі і так знають, що ти йолоп царя небесного
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Клоун, срочно звони Баканову, а то "повстанец" не увидит родных березок.
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Це зрада, чи не зрада? Я вже заплутавсь Київ відмовляється видавати Денісултанова Кремлю в рамках обміну, - адвокат кілера, що здійснював замах на Окуєву і Осмаєва - Цензор.НЕТ 305
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расия хочет выменять явных уголовников на явных заложников.

терроисты в чистом виде
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Помню, помню. Знатная была перестрелка в салоне автомобиля. Там еще по странной случайности заклинили два безотказных пистолета, "ПМ" Окуевой и "Беретта" Денисултанова. Дело весьма темное и быстренько замятое для ясности.
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Ну это ж не на алконавта повесить висяк, тут и по башке могут дать, хоть свои или чужие .
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Три клоуна грудью становятся на защиту куйла и подкуйловника на каждой ветке цензора . Не вступайте с ними в дискус , сразу в спам.
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2 года прошло и киллер не осужден и живой. Наверно неправду говорили что чеченцы могут отомстить.
А соучастники давшие ему гражданство Украины тоже в шоколаде , тишина про них.
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Если хочется чтоб килер понес наказание, то нужно было его прямо при задержании завалить, и уже потом ненужно ни суды ни адвокаты
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Ничего страшного, Зе нюхнёт, отважиться звякнуть ***** и.. этого тоже отпустит
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