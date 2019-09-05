EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  580  33
Все про:ОДА (656) Одеса (2086) звільнення (637) Херсон (273) Ройтбурд (7)

 Ройтбурда можуть запросити в Херсонську ОДА радником з культури

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив про плани запросити всесвітньо відомого художника Олександра Ройтбурда, звільненого напередодні з посади директора Одеського художнього музею, радником з культури.

Про це Гусєв написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю намір запросити Олександра Ройтбурда до своєї команди на посаду радника з культури. Одеса з моменту заснування була частиною Херсонської губернії і ми змогли б багато зробити проривного зараз для розвитку культури Херсонщини. Підтримуєте?" - написав Гусєв.

Думки підписників Гусєва різко розділилися. Одні називають це чудовою ідеєю. Інші виступають різко проти, згадуючи серед іншого скандальні роботи Ройтбурда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чомусь моє звільнення підтримали депутати, які раніше були проти, - Ройтбурд

Ройтбурда можуть запросити в Херсонську ОДА радником з культури 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бородянський - одеситам про звільнення Ройтбурда: Я б, на вашому місці, не розкидався талантами і професіоналами

У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.

Художник збирається оскаржити своє звільнення в суді. Рішення Одеської облради він назвав таким, що належать "швидше до сфери психопатології, ніж юриспруденції".

7 вересня прихильники Ройтбурда збираються влаштувати акцію протесту біля будівлі Одеської облради.

В уряді заявили, що вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда. А міністр молоді, культури і спорту Володимир Бородянський порадив одеситам "не розкидатися талантами і професіоналами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146723
 
 
 Топ коментарі
 
Почему вся страна должна интересоваться трудоустройством конкретного еврея?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не кошерно это!, Днепр, Львов на крайняк)
 показати весь коментар
 
есть. и синагога есть, она в старом центре находится по бывшей ул. Горького, сейчас по Театральной. И реформаторов туда немеряно приходит.
 показати весь коментар
 
 
дело не в том, что Ройтбурд еврей, дело в состоянии его психики. Пусть у себя в мастерской рисует, что хочет, но на государственную должность... Ройтбурда могут пригласить в Херсонскую ОГА советником по культуре - Цензор.НЕТ 6087
 показати весь коментар
 
Как по мне, пусть рисует что хочет, но на должности музеев, театров в госсобственности пусть назначает-выбирает минкульт а не свора одесских сераров..
 показати весь коментар
 
Ну, Ройтбурда сепары ненавидят. Дело не в его политической позиции. Дело в том, что есть искусство высокое, а есть низовое, смешиваться они могут, но только смешиваться. Когда у человека вся живопись служит прославлению говна, он имеет на это право. Но при чем здесь государственная должность? И если он "всемирно известный художник", наверное, деньги у него есть. Зачем же ему еще бюджетная должность? Пусть искусству себя посвящает. Бггг
 показати весь коментар
 
А что не так?

Вон лева бронштейн по кличке троцкий тоже с Херсона был.
 показати весь коментар
 
С Екатеринославской губернии. Сейчас Кировоградская область.
 показати весь коментар
 
посмотрите его картины и будет видно, что он будет советовать только анальный секс
 показати весь коментар
 
 
объясните мне, что эти картины изображают? что этим хочет сказать художник ройтберг, а потом можно решать быть ему советником или быть в дурке
 показати весь коментар
 
 
стоить вспомнить слова Хрущева, после подобной выставки на которой он побывал, в 1962 году;
- Что это такое? Вы что - мужики или 3,14дерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть
как в воду смотрел!!
 показати весь коментар
 
Мосчный деятель культуры. Насоветует знатно.
 показати весь коментар
 
 
НУ КТО ГОТОВ ПОВЕСИТЬ КАРТИНЫ РОЙТБЕРГА У СЕБЯ В ДОМЕ
 показати весь коментар
 
Есть чувак,собственным дерьмом рисует )) Говорят картины на расхват ))
 показати весь коментар
 
Не власним, і не художник, а скульптор - але...
 показати весь коментар
 
Та там уже целая плеяда последователей этого движения )) Так шо не умничай )
 показати весь коментар
 
так по роже же сразу видно - культурный человек
 показати весь коментар
 
Важно не то,что он советует. А необычность подачи. Сейчас фотик сделает картинку лучше художника. Но он никогда не учудит как тот ))
 показати весь коментар
 
Поддерживаете? Да начхать. Хоть сутенёром. С такой фамилией нигде не пропадёт.
 показати весь коментар
 
 
Почему вся страна должна интересоваться трудоустройством конкретного еврея?
 показати весь коментар
 
 
Почему его здесь называют "всемирно известным художником"? У него была пара выставок в Москве у Гельмана, в Киеве, ну и в Одессе. Это не всемирно известный художник. Ройтбурда могут пригласить в Херсонскую ОГА советником по культуре - Цензор.НЕТ 8594
 показати весь коментар
 
Мені на секунду здалося, що Ройтбурду потрібен профільний лікар. Я побачив його "картини".
 показати весь коментар
 
картины для извращенцев, да еще и говном написаны, погуглите, писал -дерьмом
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору