EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  4007  196
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (435) Блок Стеф (5) Цемах (17)

 Новини про звільнення Цемаха викликають багато запитань, - глава МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває в тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Володимира Цемаха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нідерландський портал Nieuws.

Міністр повідомив, що він у курсі справ, але відмовився коментувати ситуацію.

Блок сказав, що повідомлення з Києва "викликають багато запитань".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Голос" вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а "ЄС" попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено)

Також він не став розкривати, чи була нідерландська сторона поінформована про звільнення Цемаха заздалегідь.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146722
 
   
 Топ коментарі
 
Новые методички от ЗЕлупы гнусавой?
 показати весь коментар
 
Так может вообще отвести войска с линии разграничения и сдаться, жизни наших солдат важнее, чем их присяга и честь страны?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
зебильное чмо, кровь убитых в боинге на твоих руках, прислуга слуги урода, ты голосовал за клоуна
 показати весь коментар
 
 
звідки ж ви такі беретесь....
Ну повернуть двадцяток вязнів, життю яких в принципі нічого не загрожує. А європейці знімуть частину санкцій за це і рашисти завезуть на отримані гроші ще зброї і відправлять на кладовище ще сотню наших солдат. А ле ж ви вузьколобі не розумієте що треба давити рашу поки є можливість. Тому що якщо відбудеться суд де рашу визнають винною то проплаченим європолітикам треба буде якось пояснювати чому вони знімають санкції з вбивць громадян ЕС.
 показати весь коментар
 
 
Много вопросов вызывает отсутствие за 5 лет обвинения рф в сбитии Боинга. Яке їхало-таке і здибало.
 показати весь коментар
 
 
"
Пентхауз в элитном доме в голландском городе Ворсхотен неподалеку от Гааги и Амстердама, в котором жила дочь российского президента Владимира Путина Мария вместе с мужем-голландцем Йорритом Фассеном, выставлен на продажу, сообщает местное издание Quote.
Почему бы Плешивому туда не сьездить ?
Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов - Цензор.НЕТ 7330
 показати весь коментар
 
А говоили народовластие. Нужно референдум провести
 показати весь коментар
 
Зелю переиграл Путин. Сейчас Цемаха научат как правильно говорить на Трибунале и все переиграется так, что это Украина сбила Боинг, а на Донбассе Украина занимается геноцидом собственного населения. Не думал, что украинцы такие глупые люди.
 показати весь коментар
 
 
Какой трибунал?! Этого никто не хочет, особенно сами голландцы. А Цемаха украли именно для обмена, иначе не светили бы "ценного" свидетеля.
 показати весь коментар
 
 
И не только для обмена.
Надо ярче им светить.
Пусть голандцы со своего правительства спрашивают за боинг.
 показати весь коментар
 
 
Так они и спрашивают: когда снимут препятствия на потоке грязных русских денег?
 показати весь коментар
 
 
Малороси, хахли і просто зєбіли - це не українці. Так що всі запитання до цього бидла.
 показати весь коментар
 
 
не думал? Та уже с 21 апреля тут эпоха бедности закончилась! Украинцы очень умные люди Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов - Цензор.НЕТ 2315
 показати весь коментар
 
Актёры, причём паршиво играют эту пьесу!
 показати весь коментар
 
 
А возвращение голландцами скифского золота Украине, тоже не вызывает никаких вопросов. Верно же?
 показати весь коментар
 
 
Віддячать за цемаха, повернуть туди, звідки взяли. В крим
 показати весь коментар
 
 
Масштаб проблемы: золото или террор. Там апелляции проходят, здесь освобождают человека, которого подозревают в том, что он нажал на кнопку. Разница существенная.
 показати весь коментар
 
 
На минской капитуляции настаивали и они так же, какие могут быть притензии к её выполнению. А о том что с росией нужно договариваться они так же утверждали, теперь у них есть шанс договорится с ней о выдаче.
 показати весь коментар
 
Минск развернул ситуацию типа Илловайской в политическую плоскость. Худой мир всегда лучше доброй стрельбы. Не просто так это сказано, есть причины. С Россией не договориться и свою злость Европа будет изливать теперь на Украину. И будут следствия у этого. Зеленский этим придурком ставит мат Украине.
 показати весь коментар
 
Ну шо, зебилы, иеперь сами самоубьетесь или опять мы должны вас истребить?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мушку спили, воЕн света! Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов - Цензор.НЕТ 304
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Отчего не возбуждаетесь каннибальским поведением путлера, нидерланды вы наши? Может бойкот устроили путлеру из-за наших заложников или ещё что-нить из-за бойни на Донбассе? Всё устраивает? Нах пошли, демократы-иуды!
 показати весь коментар
 
 
Зэлю розстріляти!!! За здачу кремлю головного свідка! Бо Цемаха грохнуть найближчим часом!!!!Вся відповідальність за збитий рософашистами борт ляже на Україну! А рф повернуть в G8!!!Знявши всі санкції з х8йла!!! Ссссцуки 73%!!!! я вас просто ненавиджу!!! Що ви робите з державою????...криворізьке х*йло звалить на свою віллу в Італії, а нам і дітям нашим тут жити!!! Щоб ви здохли! Мотор Січ збираються продати китайцям ціною розриву відносин з США, Євросоюз поки що тільки Нідерланди обурені тим, що Цемаха відпустили, а слідом і інші країни ЄС підтягнуться , на радість путлєру!!!
 показати весь коментар
 
 
Запитань багато, але відповідь одна - "слуги урода"
 показати весь коментар
 
 
Юрий Касьянов
3 год ·

Идиоты. При чём тут Нидерланды?.. При чём тут "Северный поток", который их правительство, якобы, лоббирует?.. Отдать России Цемаха, это не только Нидерландам дулю показать (и растоптать память погибших пассажиров "Боинга"), это всё равно, что выстрелить себе в ногу. Или в голову - потому что в голове идиотов всё равно ничего полезного нет. Помочь Кремлю развалить резонансное дело, обелить Россию и переложить ответственность на Украину, - это уж слишком. После этого останется только пасть в ноги к московскому царю и просить пощады. Я бы не хотел, чтобы меня меняли на таких условиях.
Telegram - https://t.me/kasjanovcom
 показати весь коментар
 
 
Конечно. И уже не будет.
С таким то презедентом Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов - Цензор.НЕТ 4056
 показати весь коментар
 
 
А на каких условиях?вытаскивать наших ребят необходимо,а вариантов все меньше и меньше...пуйло будет стоять на своем до тех пор пока не выполнят его условия и в тоже время в очередной раз обманет мир
 показати весь коментар
 
 
именно. это прямая помощь Кремлю против Украины.
 показати весь коментар
 
 
Це чмо само тринділо який порох барига і мародер повторюючи свинocoбaчу пропаганду.
Тепер хай їсть та не заляпаеться.
 показати весь коментар
 
 
Дивіться, як зЕ-вата заметушилась. Злагодженно працюють. ПрезЕ і кацапів виводять з під удару. Завдяки презЕ кацапи повернулись в ПАРЕ. Зекоманда обіцяла повернути туди українську делегацію, яка вийшла в знак протесту, а кацапсько-зЕ троляки знову шукають винних зовні. Голанці "винні" що ЗЕ видає злочинця мордору.
 показати весь коментар
 
 
Цэ работа попрошайки и кума *****....других вариантов нет
 показати весь коментар
 
 
ЗЕлупы,а вы будете сегодня вечером по Г+Г смотреть сериал "Скоты"?
 показати весь коментар
 
 
Какая всё-таки хорошая штука этот интернет. Столько всего помнит.

«Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста....» - обратился Зеленский к *****.

https://youtu.be/mHXRaOuyr2c
 показати весь коментар
 
 
От же су.. продажні...всі ці богдани і зебіли!!!
Перед виборами він сказав, що за нього українцям не буде соромно!
А тепер із-за нього соромно за всю Україну!!! У світі!
Військові ризикували своїм життям, щоб цього сєпара притягти до відповідальності, і щоб захистити свою країну у справі зі збиттям Боїнга!
А ці .... ПОДОНКИ !!!
 показати весь коментар
 
 
Израильтяне этого гуся уже бы с носком во рту в багажное отделения самолёта запихивал.
 показати весь коментар
 
 
до голландцев не доходит? - их проблемы - срань шаурмятная ни до кого не доходит...
привыкайте.....
 показати весь коментар
 
 
щось самі Нідерланди не спішать із судом, хоча заявили, що всі докази зібрано.
Це наводить на думку, що вони торгуються.
 показати весь коментар
 
 
Это не голландские следователи!Это международная следственная комиссия.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что важнее для укранцев, жизни наших военнопленных или репутауия голлансдких следователй, которые топчуться уже 5 лет над всем поняным делом? Никто в мире не сомневатмя что именно ***** сбил МН17, только они.
 показати весь коментар
 
 
Имел сомнения, но проголосовал за зелупана только чтобіы избавиться от барыги! Сейчас понял, что променял одного мудака та такого же, а может и хуже!!!
 показати весь коментар
 
 
Найперше - ти сам судак на букву "М". У твоїй пустій безтолковці, що Ольгіне засіє, те і сходить: то соя, то барига, то торгівля на крові.
 показати весь коментар
 
 
Найперше - ти сам судак на букву "М". У твоїй пустій безтолковці, що Ольгіне засіє, те і сходить: то соя, то барига, то торгівля на крові.
 показати весь коментар
 
Зебіли реально скоро дообмінюються до того, що Україну зроблять винною у катастрофі. Як мінімум у співучасті через приховування доказів.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Аурел ты знаешь чья судейская система сейчас работает? Я тебе скажу даже больше все 5 лет сепары отпускались, а патриоты сажались! Скажы спасибо своему мародеру!
 показати весь коментар
 
 
те що ***** одразу після звільнення Цемаха заговорило про обмін полоненими - лише співпадіння? Це не має нічого спільного з політичним рішенням Зе віддати Цемаха і інших терористів в обмін на моряків, яких і так звільнили б за рішенням морського трибуналу?
 показати весь коментар
 
 
Херню ти пишеш, якби це було рішення суду вже була б реакція з офісу ЗЕ. Врешті нічого не заважало затримати злодія на виході з суду за новим звинуваченням (некрасиво але де-юре законно.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Успокойтесь в 2014 г нас НАЕ...и Петечкой в один тур 5лет грабежа наживе на войне богатый стал Петя и шобло при нем
А сейчас 2019 пришел Вовочка одноходовочка план распродажи страны в частные руки считай олигархам и плавная сдача страны агрессору МИР во ВСЕМ МИРе
А то что 13000 погибших искалеченных так то просто народ ГОИ ими можно принебречь главное бабло поделить

Отсюда и такой расклад пошел
 показати весь коментар
 
А.Кочетков: ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

"Как я и предполагал, Виктор Муженко, уволенный из вооруженных сил, начинает говорить. Говорит он пока намеками, но по-армейски прозрачными.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. И поначалу вроде бы речь шла о выходе наших с оружием и техникой, а потом им предложили выходить без оружия и техники, то есть, оставить все боевикам ДНР-ЛНР. С риском безоружными угодить к ним же в плен.
В этих условиях самостоятельное решение командующего сектора «Д» Хомчака о прорыве боем было тяжелым, но верным. Да, это решение вело к неминуемым потерям, но сохранялся боевой дух ВСУ и добробатов. В противном случае, позорное складывание оружия просто деморализовало бы нашу армию и все украинское общество. А россияне вдобавок выглядели бы великодушными победителями… Как мы их воспринимаем после Иловайска - известно.
Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию «русского мира». Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин. И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. Поэтому в этом деле надо ставить убедительную точку. Как можно скорее".
 показати весь коментар
 
 
Ладно бы обменяли на наших пленных, а просто отпустить, это просто пзц.. Очень интресно почитать биографию "судей" которые это сделали!
 показати весь коментар
 
кавказцы хорошо видят предателей...



Kavkaz Center

@newkc14

·3 ч

#Зеленский спасается #Путина и выдает #Москве главного свидетеля в деле о путинском теракте против пассажирского #Боинга под флагом "обмена пленными".

Похоже пора переименовать партию Зеленского из "слуга народа" в "слуга Путина"
Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов - Цензор.НЕТ 9237
 показати весь коментар
 
 
Я с самого начала избирательной кампании повсюду называю их "слугой соседнего народа".
 показати весь коментар
 
Після того, як голандці підтримали повернення Раші в ПАСЕ, виступили за будівництво ПП-2 і власне голандські будівельники збудували Керченський міст, голанцям було дуже соромно починатирозмовляти з українцями за Цемаха. Вони сиділи мовчки і чекали, що воно якось да налагодиться. Але розмовляти все одно треба. Інакше який сенс українцям починати цю розмову? Що такого голандці зробили українцям доброго? Провалили референдум по асоціації, наприклад...
 показати весь коментар
 
 
Нидерланды 5 лет сопли жуют их вообще нахер, они с кацапами походу давно в десны
 показати весь коментар
 
 
они еще с нами за свой реферндум не расчитлись.
 показати весь коментар
 
 
Ігар Тышкевіч
5 ч. ·

Цемах, Зеленский, вилка Путина и возможный идиотизм на государственном уровне.
Цемаха отпускают "под личные обязательства".
Это значит, что он - возможный участник процесса обмена.
Если это так, то для Украины это означает, что мы садимся на растяжку и на потенциальный конфликт с государствами, чьи представители делегированы в группу по расследованию дела MH-17. И, если должным образом не оформили его показания по делу малазийского боинга, с учётом, естественно, вопросов, которые хотели поставить прокуроры Нидерландов, мы имеем конфликт и с этим государством.
После этого, по прошествии 2-3 месяцев, как раз к новому докладу по делу "Боинга" РФ может подготовить и реализовать (мне кажется, что даже не может, а сделает) информационную атаку под общим тезисом "сегодня Украина блокирует расследование трагедии". Следующий этап - очередное "предоставление своих доказательств". И, если к тому моменту у нас не будет нового "вытянутого из ОРДЛО свидетеля", наша аргументация будет слабой.
Третий этап для РФ - постановка вопроса о санкционных пакетах, которые были введены после крушения Боинга. Ведь если у Кремля выйдет сделать свою версию о "блокировке Украиной расследования", пусть не основной, но "одной из" - санкции будут выглядеть несколько странно с точки зрения обоснования их введения.
На этом же этапе усилится давление на нас в Нормандском формате с точки зрения "принуждения к компромиссу". Если к тому моменту (это 4-6 месяцев) Украина не будет иметь собственного плана по завершению войны, с расписанными вариантами, необходимыми ресурсами и логикой политики в этом регионе на ближайшие, хотя бы 5-7 лет.
Во внутренней политике Украины, если такое произойдёт, это будет означать появление ещё одной точки напряжённости как между различными политическими силами, так и внутри правящей партии. Кроме того, это будет мощный удар по отношениям силовиков к президенту и его команде. Зеленский, который и так не может похвастать хорошими показателями лояльности командиров среднего звена, усугубит ситуацию. Самое плохое, что "целевая группа" такого - офицеры спецслужб, которые, кроме всего прочего, обеспечивают безопасность вдали от линии фронта.
И, наконец, президент Зеленский садится ещё на одну "вилку". Выдать Цемаха - это нарушить, среди прочего, статью 25 Конституции Украины "Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Не выдать - сорвать обмен. Но, обмен может быть сорван и ещё одним способом - театром в исполнении того же Цемаха и Вышинского. Оба являются гражданами Украины и в последний момент могут сказать "мы не хотим уезжать". В таком формате высылка собственных граждан, да ещё силовая - это долбанное шоу, которое выставит страну и её власти в весьма неприглядном свете.
Для самого Цемаха это означает смерть. Так сложилось, что за последние 2-3 года практически все ключевые потенциальные свидетели, проживавшие в РФ отошли в мир иной. Кого-то сбила машина, кто-то утонул, у некоторых не выдержало сердце. Цемах пораздаёт интервью пару месяцев, потом поедет жить в российскую глубинку. И там, о, неожиданность, с ним может случиться несчастье.
Таким образом, за счёт игры с одним-единственным человеком, Российская Федерация может достигнуть сразу несколько очень важных для неё целей:
1. Вхождение Украины в открытый политический конфликт с Нидерландами и ещё рядом Европейских государств.
2. Создание условий для обсуждения вопроса целесообразности и оправданности действия санкций, наложенных после крушения Боинга
3. Создать ось напряжённости между украинскими силовиками и украинским президентом, что может быть позже использовано для комбинаций по раскачке ситуации внутри страны.
4. Создание предпосылок для возникновения политического кризиса. Или, если быть точным, набор фактажа для кризиса, который с большой вероятностью возникнет в 20-21 году в случае войны власти с олигархическими группами. При этом (если не решён вопрос с гражданством Цемаха) Гарант Конституции ставится в ситуацию когда есть факты прямого нарушения (в рамках его договорённостей об обмене) той самой Конституции.
В связи с этим я очень надеюсь, что:
1. Цемаха не будут включать в группу обмена.
2. Если всё же включили, то он как минимум дал показания, которые были оформлены должным образом. А так же Украина решила вопрос с его гражданством. Например, сам Цемах написал заявление об отказе в связи с имеющимся гражданством РФ.
3. Украина успеет за ближайшие 4-6 месяцев доработать свой план по Донбассу - он нужен в любом случае.
На этом у меня всё.
 показати весь коментар
 
 
Навіть не здивуюсь, якщо голандці заявлять, що це українці збили Боінг. Всі їх дії до цього і ведуть. Ну і оголосять, що Раша і Україна - дві частки одного цілого, тим самим освячуючи повну окупацію України Рашою. Але куди панове будуть рухатись, коли розтануть льодовики і Світовий океан підніметься? Ось і отвєточка відразу підспіне... А як вони думали? За будь яку подляну треба платити
 показати весь коментар
 
Отмороженный Зеля, как обычно морозится и голову в песок, типа пронесет.
 показати весь коментар
 
 
Нет никаих оснований деражать чувака под стражей который не соврешал преступления. Если он нужен как свидетель, путь голландцы вызывают его в суд. Если он боитьс за свою жизнь, пусть дают ему гарантии.
 показати весь коментар
 
 
Доколе!! Доколє мы будем терпеть этого Зеленского с его зебилами!?!? Верните нам Порошенка!!
 показати весь коментар
 
Освобождение Цемаха является стратегической ошибкой Украины - эксперт Сентябрь 5, 2019Без рубрикиКомментарии
Новости по освобождению Цемаха вызывают много вопросов, - глава МИД Нидерландов - Цензор.НЕТ 4903Киев понесет не только имиджевые и репутационные потери, но и осложнит борьбу с сепаратизмом в стране.
Я считаю, что освобождение Владимира Цемаха из-под стражи и намерение властей включить его в процесс обмена заключенными - это стратегическая ошибка.
Такое мнение выразил сегодня эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса, передает «Главред».Куса
Безусловно, вернуть украинских политзаключенных необходимо. Это понятно и правильно.
Но сорри, делать это на любых условиях - это трэшняк, который сделает нам больно сразу на нескольких направлениях:
1. Мы войдём в клинч с Нидерландами, для которых Цемах - единственный и важный свидетель по делу о расследовании MH17, сбитым над Донбассом в июле 2014 года.
Кто знает, сколько таких живых свидетелей осталось, а Цемах - источник информации, чтобы дело не развалилось. А оно может, учитывая последние изменения в позиции Малайзии, участвующей в расследовании.
Даже если его роль не является критической, выглядит так, что мы послали голландцев с их расследованием куда подальше.

2. Мы войдём в конфликт с ЕС, которые просили нас не выдавать Цемаха.
- В Европарламенте призвали Зеленского не отдавать России в рамках обмена фигуранта МН17 Цемаха
Будет выглядеть так, что мы сами подрываем расследование дела, за которое, в том числе, введены санкции против РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Это может негативно повлиять на расклады сил в противостоянии с Россией.
загрузка...
3. У нас будет проблема с точки зрения собственной Конституции, запрещающей выдавать своих граждан другим странам.
Как минимум, это станет проблемой, как максимум - неприятным нарушением закона и прецедентом для будущих ситуаций с обменом.
4. Если Цемаха выдать, то другие заключенные уже не будут идти на сотрудничество, а спокойно подождут обмена.
Мотивация у них рассматривать другие варианты пропадёт. Первый масштабный обмен может заложить модель для других.
5. Мы понесём имиджевые и репутационные потери в Европе, СМИ которых будут писать о том, что Украина, несмотря на просьбы, выдала России свидетеля по делу массовой гибели европейских граждан.
Такая медиа-кампания, да ещё и подстёгиваемая русскими, хреново отразится на сотрудничестве с Западом и восприятии Украины в ЕС (где, я напомню, политическая ситуация складывается не в нашу пользу).
***
Не только Илья Куса негативно оценивает решение украинской власти по Цемаху:
- «Отдать России Цемаха, это не только Нидерландам дулю показать, это всё равно, что выстрелить себе в ногу» - Касьянов
- Эйдман: с бандитами нельзя заключать сделки - Путин кинет Зеленского с обменом
- Семенченко считает ошибкой Зеленского выдачу России Цемаха
 показати весь коментар
 
Стосовно Нідерландів - в них було 5 років, щоб завершити слідство, а не загрувати з рашкою та мити гроші її олігархів. Українські громадяни не будуть сидіти у полоні, тому що комусь це потрібно. Пройшли часи
 показати весь коментар
 
 
Були випадки коли звільненого судом прямо в суді правоохоронці знову затримували.
Правда то було при Баризі...
 показати весь коментар
 
Странно,что следственная группа Нидерландов так долго телилась и не обращалась к Украине ранее ,а проявляет свою заинтересованность в допросе только сейчас пост фактум
после освобождения Цемаха.
 показати весь коментар
 
 
А сколько Нидерланды тянуть резину будут?Возникает много вопросов.
 показати весь коментар
 
 
Та да... Нема у них Єжова і Берії. У тих за один день і засуджували і розстрілювали.
А ці тянуть кота за яйця, ну що там розслідувати, діло не важче чім крадіжка в сельпо.
 показати весь коментар
 
Нидерланды проголосовали за возвращение рассии в ПАСЕ .Это тоже вызывает много вопросов .
 показати весь коментар
 
 
Если *лять уже командный состав сепаратистов отпускать, то скоро *адлы отпустят всех сепаратистов
 показати весь коментар
 
Помню как при мародере выпускали очередного сепара или коррупционера Пеця выпучивал глазюки со словами -я не можу вліять на судей! А при ком они все были поставлены и "реформированы"?!
 показати весь коментар
 
 
Суки зеленожопые, отпустить упыря, который угробил столько людей. Кто после этого с Украиной вообще разговаривать будет!!!!
И это все ради того, чтобы ЗЕленый Ушлепок попиарился на освобождении моряков, которых и так ***** отдаст и никуда не денется.
 показати весь коментар
 
ага лично Зе с беней отпустили, давай ори громче Новини про звільнення Цемаха викликають багато запитань, - глава МЗС Нідерландів - Цензор.НЕТ 7785
 показати весь коментар
 
нидерланды (где проживает дочь путина) только вчера узнали, что цемаха взяли?
 показати весь коментар
 
 
как раз счас Пу встречается с премьером Малайзии во Владивостоке, дожимает его...
Зеленский просто сдает дело Боинга, что может вылиться в обвинения Украине, с тяжелейшими последствиями - миллииардными компенсациями погибшим и огромными репутационными потерями.
 показати весь коментар
 
Україну туди вже не приплести після того, що слідство попередньо говорило. Такий сценарій фантастичний.
 показати весь коментар
 
Хто знає як правильно перевести : по європейській шкаоі стурбованості "много вопросов" це середньо стурбовані чи сильно?)))
На ділі європка навіть тут, з слабкою Україною, покукурікає, як вони вміють, і не більше.
Вони ж самі не знали шо з тим цемахом робити. Так можна і на ***** вийти ненароком. А що тоді? Ніхто не хоче розгнівати ботоксного бізнес партнера, всі в Європці бояться царя всія русні.
 показати весь коментар
 
 
Негодование уже в международной прессе.........
ВВС - "Авиакатастрофа MH17 в Украине: освобожден «ключевой свидетель»"

https://www.bbc.com/news/world-europe-49591148

Новини про звільнення Цемаха викликають багато запитань, - глава МЗС Нідерландів - Цензор.НЕТ 8460



 показати весь коментар
 
Завтра цей вилупок втече до лугандонії і там його вб'ють з фіксацією кількома відеокамерами.
 показати весь коментар
 
Да чего вы ведётесь на кацапский хайп?
Ну кто такой Цемах? Какой он командир ПВО Снежного? Там не было даже такой должности - он сам себя так называл… Хотя он действительно какое-то время был командиром расчета старенькой мелкокалиберной зенитной пушки ЗУ-23-2 и хвастался, что один раз обстрелял из нее украинскую бронетехнику.
На самом деле все реальное ПВО засылалось на Донбасс из Москови, причем это были СЕКРЕТНЫЕ ОППЕРАЦИИ под общим руководством ГРУ, к которым чтобы избежать огласки местных не привлекали. БУКи управлялись и обслуживались исключительно кадровыми военными из Московии, охраняли их специальные обученные для таких действий группы из состава 3-й бригады специального назначения (Варшавской).
И вряд ли с алкашем Цемахом кто то советовался по поводу работы под Снежным БУКа - хотя на уровне сплетен он конечно что то мог слышать об этом - но очень сомнительно что его этому привлекали, даже в темную. Такого лоха отдать в Нидерланды только опозориться
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору