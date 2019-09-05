 Новини про звільнення Цемаха викликають багато запитань, - глава МЗС Нідерландів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нідерландський портал Nieuws.
Міністр повідомив, що він у курсі справ, але відмовився коментувати ситуацію.
Блок сказав, що повідомлення з Києва "викликають багато запитань".
Також він не став розкривати, чи була нідерландська сторона поінформована про звільнення Цемаха заздалегідь.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Ну повернуть двадцяток вязнів, життю яких в принципі нічого не загрожує. А європейці знімуть частину санкцій за це і рашисти завезуть на отримані гроші ще зброї і відправлять на кладовище ще сотню наших солдат. А ле ж ви вузьколобі не розумієте що треба давити рашу поки є можливість. Тому що якщо відбудеться суд де рашу визнають винною то проплаченим європолітикам треба буде якось пояснювати чому вони знімають санкції з вбивць громадян ЕС.
Пентхауз в элитном доме в голландском городе Ворсхотен неподалеку от Гааги и Амстердама, в котором жила дочь российского президента Владимира Путина Мария вместе с мужем-голландцем Йорритом Фассеном, выставлен на продажу, сообщает местное издание Quote.
Почему бы Плешивому туда не сьездить ?
Надо ярче им светить.
Пусть голандцы со своего правительства спрашивают за боинг.
3 год ·
Идиоты. При чём тут Нидерланды?.. При чём тут "Северный поток", который их правительство, якобы, лоббирует?.. Отдать России Цемаха, это не только Нидерландам дулю показать (и растоптать память погибших пассажиров "Боинга"), это всё равно, что выстрелить себе в ногу. Или в голову - потому что в голове идиотов всё равно ничего полезного нет. Помочь Кремлю развалить резонансное дело, обелить Россию и переложить ответственность на Украину, - это уж слишком. После этого останется только пасть в ноги к московскому царю и просить пощады. Я бы не хотел, чтобы меня меняли на таких условиях.
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С таким то презедентом
Тепер хай їсть та не заляпаеться.
«Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста....» - обратился Зеленский к *****.
https://youtu.be/mHXRaOuyr2c
Перед виборами він сказав, що за нього українцям не буде соромно!
А тепер із-за нього соромно за всю Україну!!! У світі!
Військові ризикували своїм життям, щоб цього сєпара притягти до відповідальності, і щоб захистити свою країну у справі зі збиттям Боїнга!
А ці .... ПОДОНКИ !!!
привыкайте.....
Це наводить на думку, що вони торгуються.
А сейчас 2019 пришел Вовочка одноходовочка план распродажи страны в частные руки считай олигархам и плавная сдача страны агрессору МИР во ВСЕМ МИРе
А то что 13000 погибших искалеченных так то просто народ ГОИ ими можно принебречь главное бабло поделить
Отсюда и такой расклад пошел
"Как я и предполагал, Виктор Муженко, уволенный из вооруженных сил, начинает говорить. Говорит он пока намеками, но по-армейски прозрачными.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. И поначалу вроде бы речь шла о выходе наших с оружием и техникой, а потом им предложили выходить без оружия и техники, то есть, оставить все боевикам ДНР-ЛНР. С риском безоружными угодить к ним же в плен.
В этих условиях самостоятельное решение командующего сектора «Д» Хомчака о прорыве боем было тяжелым, но верным. Да, это решение вело к неминуемым потерям, но сохранялся боевой дух ВСУ и добробатов. В противном случае, позорное складывание оружия просто деморализовало бы нашу армию и все украинское общество. А россияне вдобавок выглядели бы великодушными победителями… Как мы их воспринимаем после Иловайска - известно.
Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию «русского мира». Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин. И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. Поэтому в этом деле надо ставить убедительную точку. Как можно скорее".
Kavkaz Center
@newkc14
·3 ч
#Зеленский спасается #Путина и выдает #Москве главного свидетеля в деле о путинском теракте против пассажирского #Боинга под флагом "обмена пленными".
Похоже пора переименовать партию Зеленского из "слуга народа" в "слуга Путина"
5 ч. ·
Цемах, Зеленский, вилка Путина и возможный идиотизм на государственном уровне.
Цемаха отпускают "под личные обязательства".
Это значит, что он - возможный участник процесса обмена.
Если это так, то для Украины это означает, что мы садимся на растяжку и на потенциальный конфликт с государствами, чьи представители делегированы в группу по расследованию дела MH-17. И, если должным образом не оформили его показания по делу малазийского боинга, с учётом, естественно, вопросов, которые хотели поставить прокуроры Нидерландов, мы имеем конфликт и с этим государством.
После этого, по прошествии 2-3 месяцев, как раз к новому докладу по делу "Боинга" РФ может подготовить и реализовать (мне кажется, что даже не может, а сделает) информационную атаку под общим тезисом "сегодня Украина блокирует расследование трагедии". Следующий этап - очередное "предоставление своих доказательств". И, если к тому моменту у нас не будет нового "вытянутого из ОРДЛО свидетеля", наша аргументация будет слабой.
Третий этап для РФ - постановка вопроса о санкционных пакетах, которые были введены после крушения Боинга. Ведь если у Кремля выйдет сделать свою версию о "блокировке Украиной расследования", пусть не основной, но "одной из" - санкции будут выглядеть несколько странно с точки зрения обоснования их введения.
На этом же этапе усилится давление на нас в Нормандском формате с точки зрения "принуждения к компромиссу". Если к тому моменту (это 4-6 месяцев) Украина не будет иметь собственного плана по завершению войны, с расписанными вариантами, необходимыми ресурсами и логикой политики в этом регионе на ближайшие, хотя бы 5-7 лет.
Во внутренней политике Украины, если такое произойдёт, это будет означать появление ещё одной точки напряжённости как между различными политическими силами, так и внутри правящей партии. Кроме того, это будет мощный удар по отношениям силовиков к президенту и его команде. Зеленский, который и так не может похвастать хорошими показателями лояльности командиров среднего звена, усугубит ситуацию. Самое плохое, что "целевая группа" такого - офицеры спецслужб, которые, кроме всего прочего, обеспечивают безопасность вдали от линии фронта.
И, наконец, президент Зеленский садится ещё на одну "вилку". Выдать Цемаха - это нарушить, среди прочего, статью 25 Конституции Украины "Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." Не выдать - сорвать обмен. Но, обмен может быть сорван и ещё одним способом - театром в исполнении того же Цемаха и Вышинского. Оба являются гражданами Украины и в последний момент могут сказать "мы не хотим уезжать". В таком формате высылка собственных граждан, да ещё силовая - это долбанное шоу, которое выставит страну и её власти в весьма неприглядном свете.
Для самого Цемаха это означает смерть. Так сложилось, что за последние 2-3 года практически все ключевые потенциальные свидетели, проживавшие в РФ отошли в мир иной. Кого-то сбила машина, кто-то утонул, у некоторых не выдержало сердце. Цемах пораздаёт интервью пару месяцев, потом поедет жить в российскую глубинку. И там, о, неожиданность, с ним может случиться несчастье.
Таким образом, за счёт игры с одним-единственным человеком, Российская Федерация может достигнуть сразу несколько очень важных для неё целей:
1. Вхождение Украины в открытый политический конфликт с Нидерландами и ещё рядом Европейских государств.
2. Создание условий для обсуждения вопроса целесообразности и оправданности действия санкций, наложенных после крушения Боинга
3. Создать ось напряжённости между украинскими силовиками и украинским президентом, что может быть позже использовано для комбинаций по раскачке ситуации внутри страны.
4. Создание предпосылок для возникновения политического кризиса. Или, если быть точным, набор фактажа для кризиса, который с большой вероятностью возникнет в 20-21 году в случае войны власти с олигархическими группами. При этом (если не решён вопрос с гражданством Цемаха) Гарант Конституции ставится в ситуацию когда есть факты прямого нарушения (в рамках его договорённостей об обмене) той самой Конституции.
В связи с этим я очень надеюсь, что:
1. Цемаха не будут включать в группу обмена.
2. Если всё же включили, то он как минимум дал показания, которые были оформлены должным образом. А так же Украина решила вопрос с его гражданством. Например, сам Цемах написал заявление об отказе в связи с имеющимся гражданством РФ.
3. Украина успеет за ближайшие 4-6 месяцев доработать свой план по Донбассу - он нужен в любом случае.
На этом у меня всё.
https://www.obozrevatel.com/crime/nad-uznikami-kremlya-navisla-ugroza-iz-za-tsemaha.htm
Киев понесет не только имиджевые и репутационные потери, но и осложнит борьбу с сепаратизмом в стране.
Я считаю, что освобождение Владимира Цемаха из-под стражи и намерение властей включить его в процесс обмена заключенными - это стратегическая ошибка.
Такое мнение выразил сегодня эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса, передает «Главред».Куса
Безусловно, вернуть украинских политзаключенных необходимо. Это понятно и правильно.
Но сорри, делать это на любых условиях - это трэшняк, который сделает нам больно сразу на нескольких направлениях:
1. Мы войдём в клинч с Нидерландами, для которых Цемах - единственный и важный свидетель по делу о расследовании MH17, сбитым над Донбассом в июле 2014 года.
Кто знает, сколько таких живых свидетелей осталось, а Цемах - источник информации, чтобы дело не развалилось. А оно может, учитывая последние изменения в позиции Малайзии, участвующей в расследовании.
Даже если его роль не является критической, выглядит так, что мы послали голландцев с их расследованием куда подальше.
2. Мы войдём в конфликт с ЕС, которые просили нас не выдавать Цемаха.
- В Европарламенте призвали Зеленского не отдавать России в рамках обмена фигуранта МН17 Цемаха
Будет выглядеть так, что мы сами подрываем расследование дела, за которое, в том числе, введены санкции против РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Это может негативно повлиять на расклады сил в противостоянии с Россией.
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3. У нас будет проблема с точки зрения собственной Конституции, запрещающей выдавать своих граждан другим странам.
Как минимум, это станет проблемой, как максимум - неприятным нарушением закона и прецедентом для будущих ситуаций с обменом.
4. Если Цемаха выдать, то другие заключенные уже не будут идти на сотрудничество, а спокойно подождут обмена.
Мотивация у них рассматривать другие варианты пропадёт. Первый масштабный обмен может заложить модель для других.
5. Мы понесём имиджевые и репутационные потери в Европе, СМИ которых будут писать о том, что Украина, несмотря на просьбы, выдала России свидетеля по делу массовой гибели европейских граждан.
Такая медиа-кампания, да ещё и подстёгиваемая русскими, хреново отразится на сотрудничестве с Западом и восприятии Украины в ЕС (где, я напомню, политическая ситуация складывается не в нашу пользу).
***
Не только Илья Куса негативно оценивает решение украинской власти по Цемаху:
- «Отдать России Цемаха, это не только Нидерландам дулю показать, это всё равно, что выстрелить себе в ногу» - Касьянов
- Эйдман: с бандитами нельзя заключать сделки - Путин кинет Зеленского с обменом
- Семенченко считает ошибкой Зеленского выдачу России Цемаха
Правда то було при Баризі...
после освобождения Цемаха.
А ці тянуть кота за яйця, ну що там розслідувати, діло не важче чім крадіжка в сельпо.
И это все ради того, чтобы ЗЕленый Ушлепок попиарился на освобождении моряков, которых и так ***** отдаст и никуда не денется.
Зеленский просто сдает дело Боинга, что может вылиться в обвинения Украине, с тяжелейшими последствиями - миллииардными компенсациями погибшим и огромными репутационными потерями.
На ділі європка навіть тут, з слабкою Україною, покукурікає, як вони вміють, і не більше.
Вони ж самі не знали шо з тим цемахом робити. Так можна і на ***** вийти ненароком. А що тоді? Ніхто не хоче розгнівати ботоксного бізнес партнера, всі в Європці бояться царя всія русні.
ВВС - "Авиакатастрофа MH17 в Украине: освобожден «ключевой свидетель»"
https://www.bbc.com/news/world-europe-49591148
Ну кто такой Цемах? Какой он командир ПВО Снежного? Там не было даже такой должности - он сам себя так называл… Хотя он действительно какое-то время был командиром расчета старенькой мелкокалиберной зенитной пушки ЗУ-23-2 и хвастался, что один раз обстрелял из нее украинскую бронетехнику.
На самом деле все реальное ПВО засылалось на Донбасс из Москови, причем это были СЕКРЕТНЫЕ ОППЕРАЦИИ под общим руководством ГРУ, к которым чтобы избежать огласки местных не привлекали. БУКи управлялись и обслуживались исключительно кадровыми военными из Московии, охраняли их специальные обученные для таких действий группы из состава 3-й бригады специального назначения (Варшавской).
И вряд ли с алкашем Цемахом кто то советовался по поводу работы под Снежным БУКа - хотя на уровне сплетен он конечно что то мог слышать об этом - но очень сомнительно что его этому привлекали, даже в темную. Такого лоха отдать в Нидерланды только опозориться…