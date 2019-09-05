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 Економіка, За кордоном
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Все про:експорт (160) Євросоюз (2596) фрукти (2)

 Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України

Єврокомісія санкціонувала ввезення в ЄС деяких овочів і фруктів з України.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про дозвіл на ввезення яблук, груш, слив, перцю, пасльону, томатів і баклажанів. Від початку вересня ЄС заборонили завозити ці овочі і фрукти з України через набрання чинності директиви про захист ринку від паразитів.

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"Держпродспоживслужба зверталася до Європейської Комісії із запитом про визнання України країною, вільною від згаданих карантинних організмів. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби Єврокомісія включила Україну в перелік країн, яким дозволено експорт овочів і фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів", - повідомили в Кабміні.

Нагадаємо, що 1 вересня в ЄС набула чинності директива про захист від карантинних організмів, після чого в ЄС призупинили ввезення овочів і фруктів з України не зважаючи на те, що таких карантинних організмів в Україні немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146720
 
 
 Топ коментарі
 
порохоботам эта новость не к столу .
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Евросоюз и не прерывал импорта из Украины офощей и фруктов...
Это кацапы вчера подняли хайп, что с сегодняшнего
дня вступает в силу директива ЕС о запрете импорта
овощей и фруктов из стран вне ЕС, которые не отчитались
по новым нормам о перечисленных болезнях растений...
Украина давно подала эти документы так что и вопросов никаких
не было... но вот небратья за Поребриком закатили вчера истерику
И некоторое украинские СМИ и чиновники ведутся на эту чушь...
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Шо ты там блеешь болезный?
В Ольгино подвезли новые методички?
Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины - Цензор.НЕТ 110
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порохоботам эта новость не к столу .
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А скільки вам платять порохоботи за посаду їх секретаря?
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порохоботы сказали что ты их секретарь, а я так мимо проходил .
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Зачекай, я не казав що буде до столу чи не до столу порохоботам чи зеленим, це ви висловили думку порохоботів, у вас складнощі з мізками?
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слушай, иди умничать в другую комнату.
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Евросоюз и не прерывал импорта из Украины офощей и фруктов...
Это кацапы вчера подняли хайп, что с сегодняшнего
дня вступает в силу директива ЕС о запрете импорта
овощей и фруктов из стран вне ЕС, которые не отчитались
по новым нормам о перечисленных болезнях растений...
Украина давно подала эти документы так что и вопросов никаких
не было... но вот небратья за Поребриком закатили вчера истерику
И некоторое украинские СМИ и чиновники ведутся на эту чушь...
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А в Україні яблука під Новий рік будуть від 25 грн . Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины - Цензор.НЕТ 6122
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Дорого, зараз по 6-7 можна купити, того року люди по 1 грн не могли здати.
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у нас и сейчас яблоки дороже 1 евро. зато круглый год примерно одна и таже цена. разница только био/не био. а так, если не у фермеров местных покупать, то и не почувствуешь из Новой Зеландии привезли или из Франции.
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да там квоты смешные - но цена будет как везде в мире - это факт
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жаль....щас наши торгаши снова всё вывезут из страны овощи и фрукты барыги...и будет нам картошка обещанная по 40 гривен... а хлеб от небывалого урожая как пишут подорожает до 30 грн за буханку Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины - Цензор.НЕТ 2765 и это не ЗЕЛЕНСКОГО ЗАСЛУГА К СТАТИ. а предыдущая власть сажала и убирала урожай и строила хранилища так сказать и дала разрешения снять контроль над ценами и отпустила их в свободное плавание. и поплыло оно всё в европу за валюту.увеличили квоты на вывоз...выклянчили паскуды у еврокомиссии.готовы всё под чистую вытрясти из складов и хранилищ и продать как можно дороже себе любимым в утеху и карман...а народу на отсосе снова... нужно останавливать неконтролируемую продажу продуктов за рубеж!!!
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Вибач Віталій, ви не розумієто про що пишете, того року фури висипали яблука на узбіччя, бо заводи не бради на переробку навіть по грн, толку від тої квоти, її одна Буковина в 100 раз перекриє.
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так почему яблоки сейчас у нас по 15-20 гривен? это же нужно так торговать и выращивать. что у нас В ЯБЛУНЕВОЙ СТРАНЕ УКРАИНЕ. с таким климатом и землёй я немогу кушать яблоки....(( хорошо... значит сук арестовать. отобрать завод и продать европейцам которые могут и будут делать соки народу. или отдавать фрукты зоопаркам. курсантам и военным и детским домам..как это высыпать..это вредительство. люди не могут позволить в УКРАИНЕ СЕБЕ яблок купить и другого простите (гавна..) ато пишут всё небывалые урожаи яблок.слив, арбузов, винограда и пшеници. а где это всё за копейки. всё только дорожает..сам же гройсман нераз говорил что фермеры и предпринематели вывозят в евросоюз! ну что я тут мол фантазирую. ну сутками читаю и слушаю заявления все. зачем мне там внутрення кухня что и как? мне дайте весь этот (свинячий дешовый набор фруктово овощной за копейки как оно и стоит!)
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По перше тому що ще не зняли врожай, в мене з 4 сортів достиг лише один, по друге в нас можна купити по 7-8 грн, по третє ціна яблук буде зростати на ціну зберігання, а нормальний склад холодильник коштує від 500 000 євро + світло+ втрати, бо то яблука, воні псуються, в четвертих ви путаєте яблука щоб їсти і яблука для соку та концентрату, такі можуть ще 1,5 місяці на деревах сидіти.
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Шо ты там блеешь болезный?
В Ольгино подвезли новые методички?

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иди гуляй... рот за ольгино захлопни свой чучело Евросоюз возобновил импорт овощей и фруктов из Украины - Цензор.НЕТ 555 ...
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Після повеней , граду і спеки Європу навіть Українські " карантинні організми " не лякають , бо у самих неврожай , а половина Українських яблук вже викуплена китаєм прямо на складах .
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Маячня, на яких складах, якщо більша частина ще на деревах.
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В Харківській і Вінницькій обл яблуко зняте з дерева вже на складах . Цей рік був багатий на яблука , але вони всі поопадали недозрілими . Багато несортового врожаю пішло на переробку , то є надія , що хоч матимемо дешеві соки .
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Плохой был год на яблоки...очень плохой...
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Хм, в нас ще консервні заводи толком не запустили, все ще на дереві, ну крім літніх сортів, ще навіть горіх не лупиться, рано знімати яблука.
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Летние сорта для хранения в зиму не годятся...их надо сразу или кушать или перерабатывать...
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З літніх і не роблять соки, хіба що домашні, невигідно запускати завод, а потім зупиняти на 2 місяці.
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а я то думаю, с чего это картошка у нас на оптовом рынке по 12-14 гривен...
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Сливы и помидоры как раз вовремя...уже практически закончились......а остальное нужно было до нового подождать...
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Помидоры на рынке от трёх до восьми гривен на выбор . Так шо можешь тут не срать .
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Ты уже высрался...так что можешь подтереться...как обычно...майкой... Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України - Цензор.НЕТ 775
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НІ , я дуже радий шо ти крім вовчої ягоди нічого більше в житті не їсиш . І ходиш як обично надвір на дірку . Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України - Цензор.НЕТ 587
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Что сподвигло твой воспаленный мозг на столь бредовые выводы..?? Зеленки перепил??
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Паслен? У нас в промышленных масштабах выращивают паслен? Ни разу не видел...
Ну во дворах растет...по паре кустов у некоторых.... кто любит...а поля не видел...
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И картошка с помидорами тоже....
Но паслен выделен отдельно...именно как паслен...
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Ну тоді не знаю, лаванду бачив, паслен в нас не бачив, маю на увазі полями.
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У кацапів окрім пасльону " волчьей ягоды " на вгородах нічого не росте . От того вони й серуть .
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Ой, якось незручно вийшло...
Годину тому ординські пропагандони на Россия1 стрибали на радощах від заборони експорту.
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Так вони просто не скажуть про дозвіл.
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