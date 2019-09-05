 Євросоюз відновив імпорт овочів і фруктів з України

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, йдеться про дозвіл на ввезення яблук, груш, слив, перцю, пасльону, томатів і баклажанів. Від початку вересня ЄС заборонили завозити ці овочі і фрукти з України через набрання чинності директиви про захист ринку від паразитів.
"Держпродспоживслужба зверталася до Європейської Комісії із запитом про визнання України країною, вільною від згаданих карантинних організмів. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби Єврокомісія включила Україну в перелік країн, яким дозволено експорт овочів і фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів", - повідомили в Кабміні.
Нагадаємо, що 1 вересня в ЄС набула чинності директива про захист від карантинних організмів, після чого в ЄС призупинили ввезення овочів і фруктів з України не зважаючи на те, що таких карантинних організмів в Україні немає.
Это кацапы вчера подняли хайп, что с сегодняшнего
дня вступает в силу директива ЕС о запрете импорта
овощей и фруктов из стран вне ЕС, которые не отчитались
по новым нормам о перечисленных болезнях растений...
Украина давно подала эти документы так что и вопросов никаких
не было... но вот небратья за Поребриком закатили вчера истерику
И некоторое украинские СМИ и чиновники ведутся на эту чушь...
В Ольгино подвезли новые методички?
Ну во дворах растет...по паре кустов у некоторых.... кто любит...а поля не видел...
Но паслен выделен отдельно...именно как паслен...
Годину тому ординські пропагандони на Россия1 стрибали на радощах від заборони експорту.
а овощь -то, дурак, в ростов поехал