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 Суспільство
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Все про:Кернес (290) Харків (1490) ЛГБТ-спільнота (180)

 Влада Харкова не підтримала проведення Маршу рівності, питання вирішить суд

Погоджувальна комісія Харківської міськради не підтримали проведення "ХарківПрайду" і низки інших заходів, запланованих на 15 вересня. Влада проситиме суд заборонити ходу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Організатор "ХарківПрайду" Анна Шаригіна підкреслила, що Марш рівності підтримали представники восьми європейських країн і міжнародні організації. Проведення цієї акції, на її думку, підтвердить, що в Харкові не порушується право на мирні зібрання.

Однак міськрада одноголосно ухвалила рішення звернутися до суду, щоб заборонити масові акції 15 вересня, пов'язані з "ХарківПрайдом", і сам Марш рівності.

Читайте також: Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса

Організатори "ХарківПрайду" планували, що впродовж 9-15 вересня в Харкові пройде "Pride Week", під час якого організовують кілька дискусійних і освітніх заходів, а сам Марш рівності відбудеться 15 вересня.

Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що звернеться до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності.

У відповідь організатори "ХарківПрайду" заявили, що готові відстоювати своє право на проведення ходи в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146719
 
 
 Топ коментарі
 
Прайд должен быть или в Африке, или в зоопарке. Нечего шляться вырожденцам по улицам, где живут нормальные люди.
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говно месить? Так это в Якутию, там есть говноскульптор.
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ну не может быть от европы только заоблачные тарифы и пидарасы, , а БОЛЬШЕ НИЧЕГО И НЕТ, так что, в жопу, такую европу
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Словосочетание решит суд в последнее время ассоциируется у меня с "британские учёные".
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Прайд должен быть или в Африке, или в зоопарке. Нечего шляться вырожденцам по улицам, где живут нормальные люди.
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отвадить от гейпарадов могут только говнометы по говномесам
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в Умань.... все в Умань.!..там в конце сентября...повеселите и гостей и жителей и копов...
(хасиды оценят))) точно!)
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ПУЙЛО ВСЕ ТАКИ УЛОМАЛИ ЗЕБИЛА-Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего зенитчика Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого Киев задержал как причастного к гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, выдача Цемаха в Россию было условием для включения Сенцова в обменный фонд. В середине лета Москва и Киев составляли списки людей для обмена. Цемах был 34-м в украинском перечне, но потом Киев вычеркнул его. Россия в ответ исключила из своего списка Сенцова. Однако затем стороны вернулись к обсуждению вопроса, и, судя по тому, что украинский суд 5 сентября отпустил Цемаха из-под ареста, им удалось договориться, отмечает «Коммерсантъ».
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Ну да, в Харькове все типа правильные... 🙉
Коммунисты и православельные... 😂
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У каждой стороны есть две медали, так и с Европой. А как вы хотели? Опять на двух стульях? Чтоб и не совсем Европа, но и уже не рашка? Чтоб как бы побольше рашки, но поменьше Европы. Или чуть добавить Европы? Ну, давайте вернемся на рашистскую орбиту, где прозябали 70 лет. Или будем опять топтаться, как последние 25 лет.
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ну не может быть от европы только заоблачные тарифы и ********, , а БОЛЬШЕ НИЧЕГО И НЕТ, так что, в жопу, такую европу
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Ну, покупай билет и пи.дуй в рашку. Тебя кто-то держит? У нас западный вектор, смирись.
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не не могу уже в рашку, там нет гейпарадов
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США первыми разрешили прайды.А ГЕПА Украине не устаёт подножки ставить своими прикормленными судами.
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Какой ужас, а ведь столько родителей хотели повести деток посмотреть парад, чтоб малыши научились чему-то полезному...
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говно месить? Так это в Якутию, там есть говноскульптор.
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Я не проти геїв. Нехай собі тішаться. Я проти того, щоб вони брали в свої сім"ї дітей. Якщо вони хочуть отримати потомство - то нехай розмножуються брунькуванням чи діленням, якщо не вміють по-людськи. Я нікого не образив?
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я тоже не против геев, но за один стол с ними бы не сел...
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Нахер эти маскарады которые всегда заканчиваются скандалами?

Это психически и физиологически не нормальные люди - обижать их не стоит,но и потакать тоже.
Тогда надо марши коррупционеров,зеков, воров, алкоголиков,наркоманов итд-они тоже имеют право на марш...
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Сумнівно .. Дуже сумнівно.

Але знаю що ці люди ненавидять Біблію і Бога і роблять все щоб з Біблії виключити розділи про Содом і Гомору.
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Как вы задолбали боговеры, может пора включить мозг(если он есть) и хоть не много поинтересоваться наукой.
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все что от европы принесла свинобанда- это гейпарады и европейские тарифы- в жопу такую европу
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Власти Харькова не поддержали проведение Марша равенства,

Пускай ходят где хотят,но там,где нет жителей и их не должен никто видеть

Или предварительно взнос 10-30 минимальных зарплат за охрану полицией и за создание неудобств жителям.
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Хотел бы напомнить спильноте .В США,где разрешены розово-голубые ,рождаемость благодаря этому достигла в среднем 3х детей на женщину.А у нас ,где прайды запрещены рождаемость и 1 не достигает. То же в Израиле,где розово- голубые разрешены и рождаемость более 2,5 на женщину.
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Федир Сироус Интересная связь между тем, что тридваразы будут праздновать парад победы и рождаемостью... А другие варианты не рассматриваются? Только удобные?
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На контрасте повышается рождаемость.Розовые тоже рожают, голубые усыновляют или мам -доноров используют.Алка с Галкиным,Киркоров и много других.
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Блин, какие власти? Все шествия-собрания должны носить уведомительный характер!
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Этих пидаров в Химках видал! Деревянными членами торгуют!
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Нет, ну их можно любить-не любить... Но спустимся на землю: какие основания для запрета этого шествия? Укажите мне статью закона, какие правовые препятствия, на которые ссылается харьковская гепошобла?
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Ярослав Викторович Ты сам такой,только тайный и ещё безбожник!!!
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Где же патриоты ,Корчинского!!? Да киньте в это бесвское сборище пару гранат и всё навсегда окончится!!!!
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Что, дьякон молоденький в попу не дал, что ты такое злобное?
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Говорят, что Корчинский тоже...как бы...А его мадам - прикрытие. А по своим гранатами не пуляют.
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Тю, Кернес забороняє своїм колєгам виходити на вулицю ))
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По окружной прайду никто не запрещает пройтись.
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Я не гомоцоб. Но эти &&&&&&&& достали со своими парадами
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Когда индейцам дарили огненную воду и одеяла, зараженные оспой, они радовались и веселились. Парад "прав человека" - о том же. Идет демографическая война, в которой яд распущенности и вырождения тщательно завернут в "права человека".
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Назови дурака журналистом и он напишет текст, где геноцид народа назовет правами человека.
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Кернес симулирует судебное рассмотрение, для сохранения политической личины, как и положено лицу проходимской национальности. В настоящем судебном процессе должна быть назначена экспертиза независимых экспертов.
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Ну зачем же так жестко? Нужно быть толерантнее. Не нужно запрещать, пускай проводят. Но в определеннное время (например с 12 ночи до 6 утра) и в определенном месте (за городом в оврагах). Украина - европейская страна. Хотите марш пида голубых - да пожалуйста...
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