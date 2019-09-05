 Влада Харкова не підтримала проведення Маршу рівності, питання вирішить суд

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Організатор "ХарківПрайду" Анна Шаригіна підкреслила, що Марш рівності підтримали представники восьми європейських країн і міжнародні організації. Проведення цієї акції, на її думку, підтвердить, що в Харкові не порушується право на мирні зібрання.
Однак міськрада одноголосно ухвалила рішення звернутися до суду, щоб заборонити масові акції 15 вересня, пов'язані з "ХарківПрайдом", і сам Марш рівності.
Організатори "ХарківПрайду" планували, що впродовж 9-15 вересня в Харкові пройде "Pride Week", під час якого організовують кілька дискусійних і освітніх заходів, а сам Марш рівності відбудеться 15 вересня.
Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що звернеться до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності.
У відповідь організатори "ХарківПрайду" заявили, що готові відстоювати своє право на проведення ходи в суді.
(хасиды оценят))) точно!)
По информации издания, выдача Цемаха в Россию было условием для включения Сенцова в обменный фонд. В середине лета Москва и Киев составляли списки людей для обмена. Цемах был 34-м в украинском перечне, но потом Киев вычеркнул его. Россия в ответ исключила из своего списка Сенцова. Однако затем стороны вернулись к обсуждению вопроса, и, судя по тому, что украинский суд 5 сентября отпустил Цемаха из-под ареста, им удалось договориться, отмечает «Коммерсантъ».
Коммунисты и православельные... 😂
Это психически и физиологически не нормальные люди - обижать их не стоит,но и потакать тоже.
Тогда надо марши коррупционеров,зеков, воров, алкоголиков,наркоманов итд-они тоже имеют право на марш...
Але знаю що ці люди ненавидять Біблію і Бога і роблять все щоб з Біблії виключити розділи про Содом і Гомору.
Пускай ходят где хотят,но там,где нет жителей и их не должен никто видеть
Или предварительно взнос 10-30 минимальных зарплат за охрану полицией и за создание неудобств жителям.
пидаголубых - да пожалуйста...