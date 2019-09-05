 На території заводу із сортування сміття під Києвом виникла пожежа, - ДСНС. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про спалах сміття надійшла диспетчерам о 8.37. На місце події були направлені рятувальники 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер Київської області та 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с.Нові Петрівці Вишгородського району.

"Прибувши, рятувальники встановили, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га окремими осередками. Зараз до гасіння залучено 11 чоловік особового складу, три одиниці техніки, один трактор і два самоскиди по 20 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Експертиза встановила причину пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в 2016 році - пожежа почалася в результаті самозаймання

Ліквідація пожежі триває.

С. Демидів розташоване за 20км від Києва, населення 3,7 тис осіб. Поруч з селом розташований популярний у киян приватний зоопарк.