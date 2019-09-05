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Все про:пожежа (1777) звалище (130) сміттєпереробка (67) ДСНС (2055)

 На території заводу із сортування сміття під Києвом виникла пожежа, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на території сміттєсортувального заводу в с. Демидів Вишгородського району Київської області, що виникла в четвер вранці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про спалах сміття надійшла диспетчерам о 8.37. На місце події були направлені рятувальники 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер Київської області та 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с.Нові Петрівці Вишгородського району.

"Прибувши, рятувальники встановили, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га окремими осередками. Зараз до гасіння залучено 11 чоловік особового складу, три одиниці техніки, один трактор і два самоскиди по 20 тонн", - йдеться в повідомленні.

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Ліквідація пожежі триває.

С. Демидів розташоване за 20км від Києва, населення 3,7 тис осіб. Поруч з селом розташований популярний у киян приватний зоопарк.

На території заводу із сортування сміття під Києвом виникла пожежа, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146714
 
 
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ще й до того - дурні напів-сільські жителі палять бадилля та бур'яни.
Треба негайно штрафувати оцих паліїв.
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Вечером перед пожаром возле свалки был замечен велосипедист с боксерскими перчатками.
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А якщо додати крапку - то буде дві окремі новини: про обшук і про пожежу.

На территории завода по сортировке мусора.
Под Киевом начался пожар.
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Вести из-за поребрика:"Российские подлодки вышли из строя в Сирии. Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота. - Лента.ру
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...установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками
Поджог? Не иначе, Садового рук дело...
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якраз вдобно сказати що то кличко винен. *** буду На территории завода по сортировке мусора под Киевом начался пожар, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1686
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Сортировка 80 лвл, горит обычная свалка)))))))))))
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