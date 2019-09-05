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 Економіка
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Все про:кредит (212) НБУ (477) Смолій (53)

 Знизити вартість кредитів реально, але для цього потрібен комплексний підхід, - Смолій

Керівник Нацбанку Яків Смолій назвав поставлене владою завдання здешевлення кредитів для бізнесу і за іпотекою реалістичним.

Водночас її рішення вимагає комплексного підходу, заявив Смолій журналістам у четвер, 5 вересня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За вартістю ресурсів це абсолютно реальні цифри. Якщо ми задекларували облікову ставку на рівні 8% і (додати, - ред.) маржу, яку закладають банки, знизивши наявні ризики до 3-4%, то суто математично можна отримати 12%. Але саме зниження облікової ставки є необхідною умовою, проте недостатньою, щоб вартість ресурсу для кредитування була на такому рівні", - сказав він журналістам у четвер.

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За словами Смолія, для зниження кредитних ставок потрібна імплементація законів про захист прав кредиторів, проведення судової реформи. Крім того, потрібні якісні реєстри та відповідний доступ спеціальних реєстраторів для внесення до них змін. У комплексі це дасть можливість знизити вартість ресурсів для кредитування суб'єктів господарювання та іпотечного кредитування, сказав глава центробанку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив до 1 жовтня в рамках поліпшення бізнес-клімату створити умови для зниження комерційними банками кредитних ставок і доступності кредитування бізнесу та іпотечного кредитування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146713
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно принять Ислам,и жиды все сами потікають.
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ники,скажите,пожалуйста,освобождение террориста "цемах",на Ваш взгляд - правильное решение ?
спасибо
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ники,скажите,пожалуйста,освобождение террориста "цемах",на Ваш взгляд - правильное решение ?
спасибо
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Комплексно відправити жидокацапську огиднозелену владу в спеціалізоване гетто для дебілів...
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Снизить стоимость кредитов реально, но для этого

Нужно посадить беню и ему подобных и еще лет 10 сажать тех ,кто не чтит закон...
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Нужно принять Ислам,и жиды все сами потікають.
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Я проти - не хочу портити хорошу штучку. Снизить стоимость кредитов реально, но для этого нужен комплексный подход, - Смолий - Цензор.НЕТ 5544
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срали мазали....
кредиты хорошо - кредиты в Украине?
ярмо на шею...
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ОК, инфляция у нас около 10%, НБУ установит ставку рефинансирования 8% и будет добровольно нести 1,8% убытков в год, банки начнут привлекать депозиты по 8-9% и люди будут радоваться убытку в 1,1-1,8% - довольно реалистичная картина.
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Ой, забыл налог посчитать, убыток для счастливых владельцев депозитов составит 2,5-3,25% в год.
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Слишком много совково-популистских госпрограм в нашей скотоферме, что даже забирая у граждан более 60% заработанного в виде налогов, все равно не хватает и приходится брать крелиты и печатать ИНФЛЯЦИЮ))
Поэтому низкие процставки - тоже нереализуемый популизм...))
Но ничего, избирателям нравится такой подход...
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