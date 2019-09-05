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 Політика України
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Все про:обшук (780) Нацполіція (8147) Укренерго (41) Департамент захисту економіки (3)

 Викрито "схему" привласнення державних коштів посадовими особами "Укренерго", - Нацполіція

Обшуки в "Укренерго" відбуваються у справі про розкрадання на закупівлях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент захисту економіки Наіцональной поліції України.

"У межах кримінального провадження було встановлено та задокументовано факти злочинної діяльності посадових осіб енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб підприємства. За попередніми даними сума збитків становить понад 40 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція проводить обшуки в "Укренерго"

Поліція під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури проводить обшуки на території Києва, Харкова, Львова та Київській області в офісних приміщеннях і за місцем проживання підозрюваних.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в пресслужбі "Укренерго" повідомили, що в їхньому центральному офісі та за місцем проживання керівників компанії відбуваються обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146712
 
   
 Топ коментарі
 
зебобіки, ваша кадра у верховній естРаді.
"Той хлопчик" спалився. Там повний комплєкт: і прапор РФ і Порєченков

https://startko.co.ua/11136/roksolana/?fbclid=IwAR14zwlF2nEJcH486RgoLLo9YHBUjCCCCJekgLggjy1JJjtio9qtZtcuZ5c

Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4805
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В.Зеленському за успішно проведену операцію зі звільнення В.Цемаха присвоєно позачергове звання полковника ФСБ Росії.Вітаю всіх ЗЕ
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зебобіки, ваша кадра у верховній естРаді.
"Той хлопчик" спалився. Там повний комплєкт: і прапор РФ і Порєченков

https://startko.co.ua/11136/roksolana/?fbclid=IwAR14zwlF2nEJcH486RgoLLo9YHBUjCCCCJekgLggjy1JJjtio9qtZtcuZ5c

Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4805
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СЕНСАЦИЯ Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1082 СОЕВЫЕ ДВОРНЯГИ ЛИКУЮТ!
А НА МЕНЯ КОМПРОМАТ ДАВАЙ! Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1082 ТАКОЙ ЖЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ!
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Увімкнений Caps в інеті всеодно що довідка про дібелізм. Витріть монітор, заплювали
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Да везде такое. Вопрос кто ответит и куда оно дальше пойдет.
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В.Зеленському за успішно проведену операцію зі звільнення В.Цемаха присвоєно позачергове звання полковника ФСБ Росії.Вітаю всіх ЗЕ
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ух расхєтітєлі саціалістічєскай собствєнасті Разоблачена "схема" присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5600
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Незабаром усю шоколядну 3,14добратію накриють мідним тазиком..
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бачу почалися наїздки на ахметова. але ахмєтка теж не пвальцем роблений. тож далі буде
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Жарят ворюг ...плохо, хотят забрать....не трогают плохо, договорняк...........пороходупы определитесь уже.
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И без вертолетов , и в Киев на экскурсию не повезут.
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Везде схемы и как их...? Легализация врачебной марихуаны. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька озвучила тезу, що для запуску цього процесу необхідно розробити новий законопроект. Хоча насправді вже все зроблено. Існує проект постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Він регулює використання медичного канабісу. Але постанову потрібно лише прийняти", - йдеться у повідомленні Супрун Вона відзначила, що розробка нового законопроєкту - це втрачений час для пацієнтів, які потребують таких препаратів для лікування. Таких українців нараховують близько двох мільйонів.
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Нещаконное присвоение НЕ(!) ГОССРЕДСТВ, а денег налогоплательщиков...!
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