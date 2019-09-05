 Через зміни в Податковий кодекс Україна втратить ринок Китаю, - експерти

Президент ОП "Укрметалургпром" О. Каленков та голова Федерації металургів України С. Біленький звернулись спільним листом до Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням не допустити катастрофічних наслідків через пропоновані зміни до Податкового кодексу, повідомляє 24.

Вони вказують, що проєкт Закону № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" викликає дуже серйозне занепокоєння у представників залізорудних гірничо-видобувних підприємств України.

Йдеться про зміни підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів на видобування залізної руди.

Запропонований підхід до визначення рентних платежів не стимулюватиме розвиток подальших технологічних переділів та підвищення якості продукції – простіше буде виробляти та продавати найпримітивніший продукт з низькою додатковою вартістю, ніж металопродукцію третього переділу, оскільки собівартість останнього стане неконкурентною,

– пояснюється у листі.

Також Каленков та Біленький зазначають, що прийняття проєкту Закону негативно позначиться і на собівартості продукції. А це призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який приходиться понад 20% українського експорту залізорудної сировини.

"Втрата китайського ринку для нас еквівалентна закриттю двох таких підприємств, як Інгулецький ГЗК та Центральний ГЗК, а це – 10 тис. працівників, безпосередньо зайнятих у залізорудному виробництві, і ще 10-15 тис. працівників суміжних галузей", - йдеться у листі на адресу Володимира Зеленського та Олексія Гончарука.

У зверненні також йдеться про те, що канадська компанія Black Iron, яка під час нещодавнього візиту Зеленського до Канади заявила про свій намір інвестувати у Шиманівський проєкт потужністю 10 млн т залізорудної сировини на рік (це 435 млн доларів) тільки на першому етапі, навряд чи залишиться на українському ринку за подібних умов.

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