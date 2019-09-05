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 Економіка, Суспільство
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Все про:металургія (116) податки (757)

 Через зміни в Податковий кодекс Україна втратить ринок Китаю, - експерти

Зміни до Податкового кодексу матимуть катастрофічні наслідки. В цьому впевнені представники металургійної галузі України.

Президент ОП "Укрметалургпром" О. Каленков та голова Федерації металургів України С. Біленький звернулись спільним листом до Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням не допустити катастрофічних наслідків через пропоновані зміни до Податкового кодексу, повідомляє 24.

Вони вказують, що проєкт Закону № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" викликає дуже серйозне занепокоєння у представників залізорудних гірничо-видобувних підприємств України.

Йдеться про зміни підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів на видобування залізної руди.

Запропонований підхід до визначення рентних платежів не стимулюватиме розвиток подальших технологічних переділів та підвищення якості продукції – простіше буде виробляти та продавати найпримітивніший продукт з низькою додатковою вартістю, ніж металопродукцію третього переділу, оскільки собівартість останнього стане неконкурентною,
– пояснюється у листі.

Також Каленков та Біленький зазначають, що прийняття проєкту Закону негативно позначиться і на собівартості продукції. А це призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який приходиться понад 20% українського експорту залізорудної сировини.

"Втрата китайського ринку для нас еквівалентна закриттю двох таких підприємств, як Інгулецький ГЗК та Центральний ГЗК, а це – 10 тис. працівників, безпосередньо зайнятих у залізорудному виробництві, і ще 10-15 тис. працівників суміжних галузей", - йдеться у листі на адресу Володимира Зеленського та Олексія Гончарука.

У зверненні також йдеться про те, що канадська компанія Black Iron, яка під час нещодавнього візиту Зеленського до Канади заявила про свій намір інвестувати у Шиманівський проєкт потужністю 10 млн т залізорудної сировини на рік (це 435 млн доларів) тільки на першому етапі, навряд чи залишиться на українському ринку за подібних умов.

Читайте також: Металурги України звернулися до Зеленського через новий податок



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146708
 
 
 Топ коментарі
 
А ЭТО (ЧИСТО СЛУЧАЙНО, КОНЕЧНО) НЕ ТЕ ЛИ ГОКИ, КОТОРЫЕ ДОБЫВАЮТ СЫРЬЁ И ТУПО НА ПРОДАЖУ ЗА РУБЕЖ? Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая, - эксперты - Цензор.НЕТ 3447
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Сейчас много криков и визгов будет. Многих кормушек и сверхдоходов лишат. Это первые ласточки.
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Меткомбинаты, отстроенные целыми поколениями украинцев, были за бесценок захвачены кучкой олигархов. Теперь они экологически травят целые города, при этом все барыши делят между собой. Так не бывает. Надо отвечать за уход от налогов и загрязнение среды.
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А ЭТО (ЧИСТО СЛУЧАЙНО, КОНЕЧНО) НЕ ТЕ ЛИ ГОКИ, КОТОРЫЕ ДОБЫВАЮТ СЫРЬЁ И ТУПО НА ПРОДАЖУ ЗА РУБЕЖ? Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая, - эксперты - Цензор.НЕТ 3447
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Я ОЦЕНИЛ ТВОЙ "ТОНКИЙ" НАМЁК НА МОЙ КАПС Из-за изменений в Налоговый кодекс Украина потеряет рынок Китая, - эксперты - Цензор.НЕТ 4005
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Я рад.
Осталось усльішать от тебя, собственно говоря, не оценку шрифта, а ответ на вопрос: «А зарплату рабочим, и налоги, кому ?»
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?
«А зарплату рабочим, и налоги, кому ?»


КОМУ?
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Это как раз о том чтобы Ахметов думал не как сырье продавать, а производить готовую продукцию при имеющихся возможностях, а это зп и налоги уже не 10тыс людей, а 20 тыс, и естественно не 240% прибыли себе тупо в карман...
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«А зарплату рабочим, и налоги, кому ?»



Собственникам все деньги. В Германии парикмахер собачек получает 1300Э , а у нас металург -500Э
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Они. И НЕ случайно)
С другой стороны - а помните ли интервью Коломойского Цензору и его рекомендации на эту тему?
А теперь делайте выводы, чьи уши и откуда торчат
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НУ МОЖЕТ БЫТЬ И БЕНИНЫ. НО ФАКТ ТО ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ: ВМЕСТО ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ - СЫРЬЁ ТУПО СЛИВАЮТ ЗА БУГОР.
И "ЧИСТО СЛУЧАЙНО", ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ С БЕНЕЙ, НАЧАЛИ ВЫТЬ И ПРИКРЫВАТЬСЯ РАБОЧИМИ, НАЛОГАМИ И Т.Д.
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в тому то і справа, що Китаю наша металургійна продукція не потрібна, бо не витримує вимог щодо якості, крім того, Китай перетворився із імпортера такої продукції в її експортера, бо побудував ******* мет. заводи.
Але для цих заводів потрібна сировина. В Україні такої сировини - дуже багато, то можна хоч щось і заробити.
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Беня выкрыл вопиющее безобразие.Ахметов закрыл экспорт металлолома,потому что он его не котролирует и доходы будут не его.Зато разрешил экспорт железо рудного сырья,делая его недоступным недружественным металлургическим заводамУкраины.Тоже с углём и электроэнергией.Ахметовские предприятия официально чуть-чуть убыточны,чтобы неплатить налоги.( он делает закупки для себя через свои прокладки,делая основное производство убыточным.)Вот теперь ему наступили на мозоль.Мелочь,а приятно слышать вопли и сопли рыжих.
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Сейчас много криков и визгов будет. Многих кормушек и сверхдоходов лишат. Это первые ласточки.
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Зачем нам рынок китая?У нас тут полная диджитализация на носу!
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вызывает очень серьезное беспокойство у представителей железорудных горно-добывающих предприятий Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3146708

Та да. Год назад Ахметов жаловался,что не хватает вагонов для вывоза жел. руды.
А тут налоги принуждают платить!...
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Меткомбинаты, отстроенные целыми поколениями украинцев, были за бесценок захвачены кучкой олигархов. Теперь они экологически травят целые города, при этом все барыши делят между собой. Так не бывает. Надо отвечать за уход от налогов и загрязнение среды.
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Давно пора потерять такой рынок - нечего бесплатно руду и металлолом продавать . Это истерика олигархов , грабящих Украину .
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Это истерика олигархов , грабящих Украину .

Золотые слова!
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У Ахметова всегда есть возможность продать ГОКи, раз ему так невыгодно работать
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Дожились, в Китай уже продаем... Какое днище...
Вообще ету хероту, засьірающую все вокруг давно пора прикрьіть.
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