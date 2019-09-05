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Все про:Путін (10519) ракети (503) Росія (19576)

 Росія вироблятиме ракети, заборонені умовами договору про ліквідацію, - Путін

Росія створюватиме, але не має наміру розміщувати ракети, раніше заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час Східного економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Ми вже публічно сказали про те, що не будемо розміщувати, після того як американці випробували таку ракету. Ми не будемо її розміщувати (а ми зробимо такі ж ракети, зрозуміло) в тих регіонах, де не з'являться ракетні системи американського виробництва подібного класу наземного базування", - підкреслив Путін.

Російський президент заявив, що Кремль "не радує" той факт, що США може розмістити свої ракети в Японії і Південній Кореї. За його словами, поява ракет середньої і меншої дальності в Японії під приводом стримування КНДР може загрожувати безпеці Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжить розробляти ракети середньої і меншої дальності, - Путін

Він підкреслив, що на тій території, яку будуть "перекривати" можливі ракети США, розташовані "дві дуже великі військові бази" - надводних кораблів у Владивостоці і атомних підводних стратегічних ракетоносців на Камчатці.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Читайте також: "У США більш розвинені технології", - Трамп відреагував на вибух ракетного двигуна в РФ

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Читайте також: З огляду на припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності Україна активізує діалог з НАТО, - МЗС

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146707
 
 
 Топ коментарі
 
Ну все,московсие улусы начинают превращаться в Северную Корею.
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Ну все,московсие улусы начинают превращаться в Северную Корею.
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" По его словам, появление ракет средней и меньшей дальности в Японии под предлогом сдерживания КНДР может угрожать безопасности России. "
это каким образом?? по Урал расея уже -- Китай!
если бы Китай озаботился -- все отнеслись бы с пониманием... а так --- покрутили пальцем у виска....
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Да ты шо!? Главное чтоб Рагозин отвечал...тогда точно пипец вам...и бомбить Воронеж назло всем! Россия будет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации, - Путин - Цензор.НЕТ 2811
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Уйло Архангельск уже разбомбил - очередь за Воронежем!
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Как можна верить словам и делам Пуйла?.Ума не приложу.Всё будет с точностью до наоборот.
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Шо, в фільмє «Крьім. Путь домой», всьо наврал?
Нє било там русских ССО?
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***** озвучило причину по которой договор пошел коту под хвост...
хороший мальчик - и обалденнеший хоккеист
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Ох ти ж любімєц ***********, кто б сомневался...
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в принципе, и лося можно курить научить. и желательно того, который живёт в местах складирования этих руцких ракет.
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Производи,производи плешивый шизофреник. А кацапобыдло будет скоро газетами с твоей рожей жопы подтирать ввиду дефицита туалетной бумаги.
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я бы его маленькую черепушку на Стенли Кап привинтил одним винтом с возможностью отвинтилова...
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дакай ******** штампуй новые вундервафли. быстрее мордва твоя с голодухи окочурится.
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"Россия будет производить ракеты, запрещенные условиями договора о ликвидации, - Путин" - ядерное оружие в руках приматов, равносильно спичкам в руках несмышлённых детей, сразу после капитуляции гитлера, была возможность уничтожить кремлёвскую банду человекоподобных (а Черчиль, человек дела и чести, предлагал американцам), но Запад, как всегда, заигрался в демократию, и выпустил из бутылки чёрта, и теперь расхлёбывает весь мир.
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ну вот. теперь обезьяны обидятся, их с русней сравнили.
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рассия если когда и шо будет производить - то ето тока путиных...
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Они уже не запрещенные. Агент Рыжик позаботился об этом.
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...ну прямо реинкарнация малоросского задорнова....
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Ну "гонка вооружений" в прошлый раз отлично закончилась, я считаю. Такой же удачи, лаптеногие, вам и в этот раз. Надеюсь жалостливых с "окорочками" в этот раз не найдётся. Аминь.
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