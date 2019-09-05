 Мінські угоди потребують оновлення і доповнення: ситуація за 5 років кардинально змінилася, - Хуг

Про це екскерівник місії ОБСЄ розповів у коментарі Громадському, передає Цензор.НЕТ.
"Я більше не є частиною процесу, але зовні бачу, що дискусії та дебати щодо імплементації Мінських угод тривають. І продовжувати ці дискусії дуже важливо, а припинення означатиме крок назад", — сказав Хуг.
Проте, на його думку, важливо зазначити, що ці угоди були підписані 5 років тому на початку конфлікту, тож зараз важливо думати не про імплементацію тих угод, які були укладені на початку, "а над тим, що можна додати до цих угод".
"Адже ситуація та реальність з того часу змінилася кардинально з обох боків лінії розмежування з вересня 2014 року", — зазначив Хуг.
Хто цих довб.бів змушує виконувати ці Угоди??? 4 роки не виконували, могли ще 40 не виконувати...
Захид как займет позицию а потом догонит и еще раз займет.
Как там санкции за невыполнение решение международного трибунала?
Оказывается что вся борьба с коррупцией пети затевалась с одной целью.
Изменить ситуацию и переподписать на более выгодных ***** условиях.
Может они свою страну такой и представляют.
Чего уже теперь?
Вот.
Уже прямым текстом пошло.
С обеих сторон изменилась.
В Украине к примеру сейчас все заняты борьбой с коррупцией...
"Как я и предполагал, Виктор Муженко, уволенный из вооруженных сил, начинает говорить. Говорит он пока намеками, но по-армейски прозрачными.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. И поначалу вроде бы речь шла о выходе наших с оружием и техникой, а потом им предложили выходить без оружия и техники, то есть, оставить все боевикам ДНР-ЛНР. С риском безоружными угодить к ним же в плен.
В этих условиях самостоятельное решение командующего сектора «Д» Хомчака о прорыве боем было тяжелым, но верным. Да, это решение вело к неминуемым потерям, но сохранялся боевой дух ВСУ и добробатов. В противном случае, позорное складывание оружия просто деморализовало бы нашу армию и все украинское общество. А россияне вдобавок выглядели бы великодушными победителями… Как мы их воспринимаем после Иловайска - известно.
Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию «русского мира». Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин. И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. Поэтому в этом деле надо ставить убедительную точку. Как можно скорее".