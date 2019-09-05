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 Політика України
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 Мінські угоди потребують оновлення і доповнення: ситуація за 5 років кардинально змінилася, - Хуг

Колишній заступник голови спостережної місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Олександр Хуг вважає, що Мінські домовленості вимагають коректування, яке відповідало б сучасному контексту і ситуації на фронті.

Про це екскерівник місії ОБСЄ розповів у коментарі Громадському, передає Цензор.НЕТ.

"Я більше не є частиною процесу, але зовні бачу, що дискусії та дебати щодо імплементації Мінських угод тривають. І продовжувати ці дискусії дуже важливо, а припинення означатиме крок назад", — сказав Хуг.

Проте, на його думку, важливо зазначити, що ці угоди були підписані 5 років тому на початку конфлікту, тож зараз важливо думати не про імплементацію тих угод, які були укладені на початку, "а над тим, що можна додати до цих угод".

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"Адже ситуація та реальність з того часу змінилася кардинально з обох боків лінії розмежування з вересня 2014 року", — зазначив Хуг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146705
 
   
 Топ коментарі
 
А смысл? Завтра-послезавтра зеленский и так сдаст Украину. Первая ласточка Цемах уже вылетела из клетки,..
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Так, а у чому проблема? 73% проміняли країну на обіцянку холодильника...ба навіть більше, на ніщо! Бо обіцянок то насправді не було. Були лозунги "зробимо їх разом", "весна прийшла" і т.п. Більш тупого народу не існує у світі. Щоби взяти і обміняти власну країну на НІЩО!!!
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А смысл? Завтра-послезавтра зеленский и так сдаст Украину. Первая ласточка Цемах уже вылетела из клетки,..
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Нарешті Захід зрозумів що Мінські угоди порошенка писались путіним в Кремлі, а підписувались агентом путіна порошенком і Захід просто розвели як лохів! Тепер буде смерть Мінським угодам і тепер путін може поховати свої надії утримувати терористичні банди в ДНР та ЛНР за гроші України!
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Пл.ть, Ігор онови методичку. Зеля країну оптом здає, а ти тут х.ню про Пецю несеш...
Хто цих довб.бів змушує виконувати ці Угоди??? 4 роки не виконували, могли ще 40 не виконувати...
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Зеленський як раз не здає країну, це порошенко влаштовує істерики та підстави, через підконтрольних йому політиків та суддів. путін за 5 років натворив купу ідіотських речей і тепер Захід займе більш потужну та послідовну позицію по відношенню до путіна - всі катастрофічні для України пункти з Мінських угод будуть викреслені, ніякого фінансування за рахунок України для ДНР та ЛНР не буде!!!! ніякого права обирати легітимну місцеву владу з числа терористів у путіна не буде!!!! путін зірве обмін заручниками та відновлення мосту в Станиці Луганській і отримає нові санкції і нові обмеження, а там і до ембарго недалеко і буде путін і вся росія як КНДР в повній ізоляції без грошей та допомоги Заходу - в жопі!
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Дада.
Захид как займет позицию а потом догонит и еще раз займет.
Как там санкции за невыполнение решение международного трибунала?
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Так справжні санкції ще попереду, потрібно щоб путін провалив всі переговори та обміни з власної ініціативи!
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Це занадто тонка гра навіть для Пеці, а для Зебіла... самому не смішно?
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Малюнки без аргументів це рівень первісних людей, які малювали на стінах печер, не в силах виразити свої емоції та думки словами. Я б Вам відповів але не можу, Ви не сформували свою думку.
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У тебе там що, усі санітари в відпустку пішли?
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Захид развел украинцев как лохов.
Оказывается что вся борьба с коррупцией пети затевалась с одной целью.
Изменить ситуацию и переподписать на более выгодных ***** условиях.
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Все как раз наоборот. . Сейчас будут продавливать особый статус и выборы. Без передачи границы и выводе оккупационных войск рф с территории Украины.VPN зачем включил? Откуда пишешь?
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Так, а у чому проблема? 73% проміняли країну на обіцянку холодильника...ба навіть більше, на ніщо! Бо обіцянок то насправді не було. Були лозунги "зробимо їх разом", "весна прийшла" і т.п. Більш тупого народу не існує у світі. Щоби взяти і обміняти власну країну на НІЩО!!!
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Так вообще нет проблем.
Может они свою страну такой и представляют.
Чего уже теперь?
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Та нічого, робити висновки. Кацапа змінює лишень могила.
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Минский сговор , не имеет юридической силы , пока хоть один российский сапог топчет Украинскую землю . Вывод войск добровольно или принудительно . Минский сговор это узаконниное признание нахождения российских войск на территории Украины .
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А Порошенко хвастается, что это он написал Минские соглашения
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Звісно, він же ну думав що народ України обере довб.бів, які почнуть ці угоди виконувати...
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Не, это Порошенко попытался протолкнуть изменения в Конституцию, но народ не дал ему это сделать
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ситуация и реальность с тех пор изменилась кардинально с обеих сторон линии разграниченияИсточник: https://censor.net.ua/n3146705

Вот.
Уже прямым текстом пошло.
С обеих сторон изменилась.
В Украине к примеру сейчас все заняты борьбой с коррупцией...
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щось.то не так...зі сторони України якась взагалі безпечність. ВСУ обстрілюють..--а підорація війська вводить нові на данбас..розвідників..тезніку...--тепер військові навчання готує....а з нашого боку одні мирні плани......--залишилось написати Ласкаво просимо
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Но то что никто не зовет в этом он прав.
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Правильно. Дебальцево и другие раены уже под окупацией вопреки минскому договору, так что нужно поменять договор. И Будапештский меморандум переписать уже с учетом новых границ и окупированнх рашкой крыма и дамбаса. Мінські угоди потребують оновлення і доповнення: ситуація за 5 років кардинально змінилася, - Хуг - Цензор.НЕТ 2531
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Конечно изменилась... За три цирковых месяца весьма кардинально...
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кто такой этот хуг? по моему его с ошибкой написали.
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А.Кочетков: ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

"Как я и предполагал, Виктор Муженко, уволенный из вооруженных сил, начинает говорить. Говорит он пока намеками, но по-армейски прозрачными.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным. Муженко обсуждал с российским начгенштаба Герасимовым лишь технические детали. И поначалу вроде бы речь шла о выходе наших с оружием и техникой, а потом им предложили выходить без оружия и техники, то есть, оставить все боевикам ДНР-ЛНР. С риском безоружными угодить к ним же в плен.
В этих условиях самостоятельное решение командующего сектора «Д» Хомчака о прорыве боем было тяжелым, но верным. Да, это решение вело к неминуемым потерям, но сохранялся боевой дух ВСУ и добробатов. В противном случае, позорное складывание оружия просто деморализовало бы нашу армию и все украинское общество. А россияне вдобавок выглядели бы великодушными победителями… Как мы их воспринимаем после Иловайска - известно.
Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию «русского мира». Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин. И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. Поэтому в этом деле надо ставить убедительную точку. Как можно скорее".
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які дисципліновані ці европейські чинуші, відробляє рашкині нафтогазодоляри до останньої копійки, уже навіть з другого місця роботи.
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а чи не готує )(уйло "другу чеченську" за воду в Крим?
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