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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (212) перевірка (370) ZIK (9)

 Нацрада ТРВ позапланово перевірить телеканал ZIK

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення задовольнила заяви ТОВ "ТРК "Міст ТБ"(логотип "ZIK", Львів) і ТОВ "ТРК "Нові комунікації" (логотип "Z ZIK") про зміну бенефіціарного власника та призначив ZIK позапланову виїзну перевірку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, тепер у супутникових ліцензіях ТРК "Міст ТБ" і ТРК "Нові комунікації", а також у ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне телебачення телемережі МХ-3 "Нових комунікацій" кінцевим бенефіціарним власником вказано Тараса Козака.

Крім того, регулятор повідомляє, що за результатами моніторингу супутникового мовлення ТРК "Міст ТБ" від 27 серпня 2019 року Нацрада зафіксувала відсутність мовлення за параметрами, вказаними в ліцензії, що є порушенням вимог закону "Про телебачення і радіомовлення".

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"Національна рада, керуючись ч. 1 ст. 70 цього закону ("Про телебачення і радіомовлення"- Ред), ст. 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", абз. 3 п. 3 р. III інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, призначила позапланову виїзну перевірку діяльності цього мовника", - вказується в повідомленні.

Раніше заступник глави Нацради Уляна Фещук заявляла, що у регулятора немає доказів зв'язку телеканалів "112. Україна", NewsOne і ZIK з головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком.

За її словами, Нацрада співпрацює з Антимонопольним комітетом України щодо встановлення зв'язку між кінцевими бенефіціарними власниками телеканалів "112. Україна", NewsOne і ZIK.

Як повідомлялося, в червні 2019 року Козак, власник телеканалів "112 Україна" і NewsOne, став власником телевізійних мовників телеканалу ZIK і заявив про створення медіахолдингу "Новости".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146704
 
   
 Топ коментарі
 
началась у Медведчука веселая жизнь Зеленский это вам не Петя, Нацсовет ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала ZIK - Цензор.НЕТ 878
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Зеленский лох - по сравнению с Порошенко...
...но все же ты прав - с Медведчуком будет работать
закаленная в боях рейдерская дивизия Коломойского...
Нацрада ТРВ позапланово перевірить телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 1747
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Повторяю для непонятливых: Хуйло шизофреник!
Нацрада ТРВ позапланово перевірить телеканал ZIK - Цензор.НЕТ 2673
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вам жє хйло сказал нєтрогать мєртвєчука ато через месяц зе будет марадьором і баригой как марадьор і барига Нацсовет ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала ZIK - Цензор.НЕТ 7289
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Беня же сказал - что ***** шизофреник...

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Повторяю для непонятливых: <******* шизофреник!

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началась у Медведчука веселая жизнь Зеленский это вам не Петя,
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Зеленский лох - по сравнению с Порошенко...
...но все же ты прав - с Медведчуком будет работать
закаленная в боях рейдерская дивизия Коломойского...

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Мертвечук ТВ 3!!! Нормальные журналисты сразу же ушли с этой помойки....остались ватные "журнашлюхи".....
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Внеплановую проверку,с последующим лишением лицензии, надо всей троице мертвечуковской провести.интер и трк тоже не мешало бы.А ,то "спасиба ринате ахметовой",которая напрямую причастна к войне,зае..ала уже
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То-то я смотрю, что всякие ************ с прямого, которые вчера травили и поливали дерьмом всех оппонентов ПАПа и Ко, включая и все каналы, кроме прямого и 5-го, сегодня с пеной у рта истерят про свободу слова, поливая дерьмом душителя свободы слова - Зеленского. Грязная заказуха с каналами, доводящая Украину до статуса страны, нарушающей права со свободой слова. Та же история и с цемахом. Педро старается, в своём репертуаре. Судьба Украины его нах не волнует, как и раньше. Гадил, гадит и будет гадить Украине.
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