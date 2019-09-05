 Нацрада ТРМ позапланово перевірить телеканал ZIK

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, тепер у супутникових ліцензіях ТРК "Міст ТБ" і ТРК "Нові комунікації", а також у ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне телебачення телемережі МХ-3 "Нових комунікацій" кінцевим бенефіціарним власником вказано Тараса Козака.

Крім того, регулятор повідомляє, що за результатами моніторингу супутникового мовлення ТРК "Міст ТБ" від 27 серпня 2019 року Нацрада зафіксувала відсутність мовлення за параметрами, вказаними в ліцензії, що є порушенням вимог закону "Про телебачення і радіомовлення".

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"Національна рада, керуючись ч. 1 ст. 70 цього закону ("Про телебачення і радіомовлення"- Ред), ст. 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", абз. 3 п. 3 р. III інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, призначила позапланову виїзну перевірку діяльності цього мовника", - вказується в повідомленні.

Раніше заступник глави Нацради Уляна Фещук заявляла, що у регулятора немає доказів зв'язку телеканалів "112. Україна", NewsOne і ZIK з головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком.

За її словами, Нацрада співпрацює з Антимонопольним комітетом України щодо встановлення зв'язку між кінцевими бенефіціарними власниками телеканалів "112. Україна", NewsOne і ZIK.

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Як повідомлялося, в червні 2019 року Козак, власник телеканалів "112 Україна" і NewsOne, став власником телевізійних мовників телеканалу ZIK і заявив про створення медіахолдингу "Новости".