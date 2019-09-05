EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1131  15
Все про:обшук (780) Нацполіція (8147) Укренерго (41)

 Поліція проводить обшуки в "Укренерго"

Компанію підозрюють у порушеннях під час проведення державних закупівель товарів і робіт. Обшуки пройшли в центральному офісі "Укренерго" і за місцем проживання її керівників.

Про обшуки повідомили у пресслужбі "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 5 вересня 2019 року, в центральному офісі НЕК "Укренерго" в Києві (вул. С.Петлюри, 25 та 27) Головне слідче управління Національної поліції в Київській області розпочало обшуки. Вранці правоохоронці на кілька годин заблокували роботу компанії. Зараз співробітники компанії повернулися на робочі місця, правоохоронці вилучають документи, їм надано доступ до офісної техніки", - сказано в повідомленні.

У компанії додали, що обшуки проводяться в помешканнях п’яти керівників Укренерго вищої та середньої ланки, керівників регіональних центрів забезпечення будівництва та закупівель відокремлених регіональних підрозділів компанії.

Читайте також: Асоціації відновлюваних джерел енергії звернулася до Зеленського через скасування судом тарифів для "Укренерго"

"Дозвіл на обшуки дав Печерський райсуд Києва майже чотири тижні тому (12 серпня) у кримінальному провадженні, яке було відкрито десять місяців тому — в жовтні 2018 року", - повідомили в пресслужбі.

"Привід для обшуків — припущення Нацполіції щодо ймовірних порушень під час публічних закупівель товарів та робіт, які компанія проводила з 2016 року", - додали в компанії.

Укренерго - енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління об'єднаною енергосистемою України та передачі електроенергії до регіональних електромереж енергопостачальних компаній (обленерго).

У липні Мінфін змінив форму власності Укренерго: з держпідприємства воно стало приватним акціонерним товариством. Це було однією з умов для надання траншу ЄС на 500 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146699
 
 
 Топ коментарі
 
укрэнерго это свиноферма или иной мыролюбный орган который нареформировал на народе?
 показати весь коментар
 
началась веселая жизнь для Ахметова Полиция проводит обыски в "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 2400
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
та нееее клоун ничего не может он же клоун с роялемПолиция проводит обыски в "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 4464
 показати весь коментар
 
 
Обыски в Укренерго? Наверное ищут где у них, в какой подсобке, электричество хранится!!!
 показати весь коментар
 
укрэнерго это свиноферма или иной мыролюбный орган который нареформировал на народе?
 показати весь коментар
 
 
ага, чел ахметки нонче сидит в новом министерстве
 показати весь коментар
 
Зеленский,где посадки ? Шестерок не подсовывай.
 показати весь коментар
 
А в Центренерго, где беня засел и дерибанит?
 показати весь коментар
 
 
Центрэнерго беня с Герусом уже отжали. Поэтому - нельзя. Вот принялись за следующий этап отжатия - Укрэнерго.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору