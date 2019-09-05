 Поліція проводить обшуки в "Укренерго"

Про обшуки повідомили у пресслужбі "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 5 вересня 2019 року, в центральному офісі НЕК "Укренерго" в Києві (вул. С.Петлюри, 25 та 27) Головне слідче управління Національної поліції в Київській області розпочало обшуки. Вранці правоохоронці на кілька годин заблокували роботу компанії. Зараз співробітники компанії повернулися на робочі місця, правоохоронці вилучають документи, їм надано доступ до офісної техніки", - сказано в повідомленні.
У компанії додали, що обшуки проводяться в помешканнях п’яти керівників Укренерго вищої та середньої ланки, керівників регіональних центрів забезпечення будівництва та закупівель відокремлених регіональних підрозділів компанії.
"Дозвіл на обшуки дав Печерський райсуд Києва майже чотири тижні тому (12 серпня) у кримінальному провадженні, яке було відкрито десять місяців тому — в жовтні 2018 року", - повідомили в пресслужбі.
"Привід для обшуків — припущення Нацполіції щодо ймовірних порушень під час публічних закупівель товарів та робіт, які компанія проводила з 2016 року", - додали в компанії.
Укренерго - енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління об'єднаною енергосистемою України та передачі електроенергії до регіональних електромереж енергопостачальних компаній (обленерго).
У липні Мінфін змінив форму власності Укренерго: з держпідприємства воно стало приватним акціонерним товариством. Це було однією з умов для надання траншу ЄС на 500 млн.