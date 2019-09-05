 Поліція проводить обшуки в "Укренерго"

Про обшуки повідомили у пресслужбі "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 5 вересня 2019 року, в центральному офісі НЕК "Укренерго" в Києві (вул. С.Петлюри, 25 та 27) Головне слідче управління Національної поліції в Київській області розпочало обшуки. Вранці правоохоронці на кілька годин заблокували роботу компанії. Зараз співробітники компанії повернулися на робочі місця, правоохоронці вилучають документи, їм надано доступ до офісної техніки", - сказано в повідомленні.

У компанії додали, що обшуки проводяться в помешканнях п’яти керівників Укренерго вищої та середньої ланки, керівників регіональних центрів забезпечення будівництва та закупівель відокремлених регіональних підрозділів компанії.

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"Дозвіл на обшуки дав Печерський райсуд Києва майже чотири тижні тому (12 серпня) у кримінальному провадженні, яке було відкрито десять місяців тому — в жовтні 2018 року", - повідомили в пресслужбі.

"Привід для обшуків — припущення Нацполіції щодо ймовірних порушень під час публічних закупівель товарів та робіт, які компанія проводила з 2016 року", - додали в компанії.

Укренерго - енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління об'єднаною енергосистемою України та передачі електроенергії до регіональних електромереж енергопостачальних компаній (обленерго).

У липні Мінфін змінив форму власності Укренерго: з держпідприємства воно стало приватним акціонерним товариством. Це було однією з умов для надання траншу ЄС на 500 млн.