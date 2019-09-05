 Окупанти зірвали початок відновлення моста в Станиці Луганській під приводом відсутності "посадової особи"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні окупаційна влада через представників ОБСЄ повідомила про те, що "посадова особа", яка може ухвалити рішення про початок ремонту, відсутня, як і інструкції, і детальний план будівництва

"Таким чином, роботи з відновлення зруйнованої частини моста, вкотре, були заблоковані ... Представниками СММ ОБСЄ був зафіксований факт зриву робіт з ремонту зруйнованої частини моста окупаційною владою. Щоб не втрачати часу, українська сторона почала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна", - йдеться в повідомленні.

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