 Окупанти зірвали початок відновлення моста в Станиці Луганській під приводом відсутності "посадової особи"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Повідомляється, що сьогодні окупаційна влада через представників ОБСЄ повідомила про те, що "посадова особа", яка може ухвалити рішення про початок ремонту, відсутня, як і інструкції, і детальний план будівництва
"Таким чином, роботи з відновлення зруйнованої частини моста, вкотре, були заблоковані ... Представниками СММ ОБСЄ був зафіксований факт зриву робіт з ремонту зруйнованої частини моста окупаційною владою. Щоб не втрачати часу, українська сторона почала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна", - йдеться в повідомленні.
Военкоматы забиты "национальными дружинниками", рвущимися на фронт. Избиратели ЗЕлюпы плетут сетки, собирают деньги и закупают оборудование для украинского спецназа. 73% остановили кацапскую орду своим немытым пузом и погнали супостата за Урал.
Едут в Торез.
Це сарказм.
...плохо, что украинские патриоты ничего никому не сорвали...
если тока прикацапленым в Украину за пенсиями?
то они и вплавь доберутся... - те еще диды - арлы, когда денюшка нужна....
и знаете шо? - кацапня в качестве оккупантов гораздо
лучше чем какие то немытые мышыбратья - во всяком случае фишки расставлены...
Тем более, кацапы свои войска не отвели, вооружение не убрали, укрепления не демонтировали.
Они вообще НИЧЕГО из договоренного НЕ СДЕЛАЛИ!