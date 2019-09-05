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 Політика України
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Все про:міст (264) ОБСЄ (2236) Станиця Луганська (60)

 Окупанти зірвали початок відновлення моста в Станиці Луганській під приводом відсутності "посадової особи"

Представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі вкотре зірвали ремонт моста в Станиці Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні окупаційна влада через представників ОБСЄ повідомила про те, що "посадова особа", яка може ухвалити рішення про початок ремонту, відсутня, як і інструкції, і детальний план будівництва

"Таким чином, роботи з відновлення зруйнованої частини моста, вкотре, були заблоковані ... Представниками СММ ОБСЄ був зафіксований факт зриву робіт з ремонту зруйнованої частини моста окупаційною владою. Щоб не втрачати часу, українська сторона почала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поряд з патрулем СММ ОБСЄ в Пікузах стріляли зі стрілецької зброї, - звіт

Окупанти зірвали початок відновлення моста в Станиці Луганській під приводом відсутності посадової особи 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146696
 
 
 Топ коментарі
 
Нацкорпус затримав Цемаха і несуть його в СБУ - передає ТСН з Г+Г
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Я один не понимаю зачем мы так упорно премся восстанавливать мост окупантам? У нас весь Киев в пробках из-за разрушенных мостов, а мы окупантам мосты строим Оккупанты сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской под предлогом отсутствия "должностного лица" - Цензор.НЕТ 657
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А шо сбу? Там тоже зелины агенты-кумовья...
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Хех, г-нам Украины еще весь донбасс отстраивать, а эти делают вид что стесняются. Смешно.
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Нацкорпус затримав Цемаха і несуть його в СБУ - передає ТСН з Г+Г
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А шо сбу? Там тоже зелины агенты-кумовья...
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Зелена Шмаркля заявів що звільнення Цемаха без завершення процесуальних дій є ознакою змови та державної зради!
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Та вон инсайдеры говорят, что ЗЕлюпа привел в боевую готовность ракетные войска и подтягивает танки к границам Роиси.
Военкоматы забиты "национальными дружинниками", рвущимися на фронт. Избиратели ЗЕлюпы плетут сетки, собирают деньги и закупают оборудование для украинского спецназа. 73% остановили кацапскую орду своим немытым пузом и погнали супостата за Урал.
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Пишут Королевская прокуратура уже выехала для допроса.
Едут в Торез.
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лучше бы закрыли его где нибудь на подвале, на месяц другой, а потом передали людям которые реально заинтересованы в раследовании по боингу.
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А нужен ли нам тот мост вообще, не лучше бы его демонтировать?
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Верить ***** и ************** - себя не уважать.
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Они просто заняли территорию Украины, заботливо освобожденную от ВСУ ЗЕлюпой.
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Эту занозу нужно ликвидировать. Как можно скорее. Только не нужно нам разных сюрров. Где верхушка бывшей донецкой области преспокойно пасется на территории этой же области. Не считайте народ Украины дураками !
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Я один не понимаю зачем мы так упорно премся восстанавливать мост окупантам? У нас весь Киев в пробках из-за разрушенных мостов, а мы окупантам мосты строим Оккупанты сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской под предлогом отсутствия "должностного лица" - Цензор.НЕТ 657
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Оккупанты сорвали начало восстановления моста в Станице Луганской

...плохо, что украинские патриоты ничего никому не сорвали...
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тут главне пытаться - 176564 попыток у вас еще есть....
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Переможці, їм дозволено знущатись з капітулянтів
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За поребриком видать выдали пойло, активность на сайте ЦЕНЗОРЕ наших "друзей" в разы увеличилась.
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Китайцы за 43 часа построили многополосный мост. Эти будит пол года воландаться.
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у меня тупой вопрос - а кому тот мост и на шо упал?
если тока прикацапленым в Украину за пенсиями?
то они и вплавь доберутся... - те еще диды - арлы, когда денюшка нужна....
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Флагі лугандона і мордора на мєстє дємонтірованих позіцій ЗСУ
Окупанти зірвали початок відновлення моста в Станиці Луганській під приводом відсутності "посадової особи" - Цензор.НЕТ 195
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готовтесь к тому шо оккупаны сорвут все и всегда ...
и знаете шо? - кацапня в качестве оккупантов гораздо
лучше чем какие то немытые мышыбратья - во всяком случае фишки расставлены...
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НАХ НАМ ТОТ МОСТ?!!! Окупанти зірвали початок відновлення моста в Станиці Луганській під приводом відсутності "посадової особи" - Цензор.НЕТ 4847
Тем более, кацапы свои войска не отвели, вооружение не убрали, укрепления не демонтировали.
Они вообще НИЧЕГО из договоренного НЕ СДЕЛАЛИ!
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Все дело в том,что путинцы просчитали новое руководство Украины и оказалось,что они не только не способны отстаивать интересы страны,но и готовы ее предавать,называя прагматизмом.К власти пришли уклонисты и трусы.А сепары знают,что гидрант дал добро на амнистию,вот и обнаглели.Такими темпами,которые набрали нувориши,скоро мы будем платить пособия по инвалидности сепарастам и жертвам расстрела буком.Долб...ы у власти - хуже некуда.
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Разрушенная часть моста находится на этом берегу, то есть на территории Украины. И будка с сепарскими флагами находится на этом берегу, на территории Украины. Простой вопрос: ПОЧЕМУ? Украинцы просто должны прийти и со своей территории скинуть эту будку с моста.. имеют полное право.
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