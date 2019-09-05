 У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8

Про аварію повідомили в міністерстві оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"5 вересня 2019 року в Саратовській області під час розгону по злітно-посадковій смузі для здійснення планового польоту сталося перекидання вертольота Мі-8. Екіпаж вертольота зумів безпечно покинути машину і не постраждав. Пасажирів на борту не було", - заявили у відомстві.

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"Згідно з доповіддю з місця аварії причиною події могло стати руйнування однієї зі стійок шасі", - сказали у військовому відомстві. У Міноборони зазначили, що для з'ясування всіх обставин аварії на аеродромі працює комісія ВКС Росії.

Джерело повідомило "Интерфаксу", що вертоліт вдарився об землю і загорівся.

"Військовий вертоліт Мі-8 після зльоту з аеродрому спробував здійснити жорстку посадку, але вдарився об землю і загорівся", - сказав співрозмовник агентства.

За словами цього ж джерела, членів екіпажу вертольота госпіталізували.

"Всі три людини з екіпажу госпіталізовані. Їм надається допомога", - сказав співрозмовник агентства.