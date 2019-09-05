EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  3734  72
Все про:авіакатастрофа (324) гелікоптер (208) Росія (19576)

 У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8

Вертоліт перекинувся під час розгону. За офіційними даними, пасажирів на борту не було, екіпаж залишив машину і не постраждав.

Про аварію повідомили в міністерстві оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"5 вересня 2019 року в Саратовській області під час розгону по злітно-посадковій смузі для здійснення планового польоту сталося перекидання вертольота Мі-8. Екіпаж вертольота зумів безпечно покинути машину і не постраждав. Пасажирів на борту не було", - заявили у відомстві.

Читайте також: У Росії знайшли тіла льотчиків штурмовика Су-25, що розбився напередодні

"Згідно з доповіддю з місця аварії причиною події могло стати руйнування однієї зі стійок шасі", - сказали у військовому відомстві. У Міноборони зазначили, що для з'ясування всіх обставин аварії на аеродромі працює комісія ВКС Росії.

Джерело повідомило "Интерфаксу", що вертоліт вдарився об землю і загорівся.

"Військовий вертоліт Мі-8 після зльоту з аеродрому спробував здійснити жорстку посадку, але вдарився об землю і загорівся", - сказав співрозмовник агентства.

За словами цього ж джерела, членів екіпажу вертольота госпіталізували.

"Всі три людини з екіпажу госпіталізовані. Їм надається допомога", - сказав співрозмовник агентства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146691
 
   
 Топ коментарі
 
наконец-то первая хорошая новость за сегодня!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
наконец-то первая хорошая новость за сегодня!!!
 показати весь коментар
 
 
По официальным данным, пассажиров на борту не было, экипаж покинул машину и не пострадал.

Не расстраивайте мне енотушку: В России разбился военный вертолет Ми-8 - Цензор.НЕТ 6959
В России разбился военный вертолет Ми-8 - Цензор.НЕТ 3229

 показати весь коментар
 
 
Зачем кацапы наделали вертолетов
- из материалов которые тяжелей воздуха?

 показати весь коментар
 
 
Подлодку "Лошарик" назвали в честь народа росии. У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8 - Цензор.НЕТ 5999
 показати весь коментар
 
 
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Военнослужащие подорвались на минах по пути к наблюдательному посту, уточняет издание. Осколками были убиты трое офицеров, еще двое получили тяжелые ранения. Группа, как пишут «Ведомости», двигалась в опорный пункт, не пересекая линию конфликта.
По информации «Новой газеты», речь идет о бойцах спецназа.
В Минобороны России эти сведения пока не комментировал
 показати весь коментар
 
 
Жодного дня без пригод у кацапів.
"Я требую продолжения банкета!" (С)
 показати весь коментар
 
 
шо кінчились запчастини з України...а власного виробництва ні як не получаються? В России разбился военный вертолет Ми-8 - Цензор.НЕТ 9627
 показати весь коментар
 
 
импортохрензамещение...Вы хотите сказать?? )))))
 показати весь коментар
 
 
З.ы. новость какя-то странная, что на паРашке вертолеты с разгоном по взлетно-посадочной полосе взлетают?!!!
 показати весь коментар
 
 
Есть такое упражнение в подготовке - "взлёт по-самолётному". Лётчики тренируются его выполнять, чтобы легче было взлететь с "перегрузом", или в условиях высокогорья, при разреженном воздухе, или очень быстро, до выхода двигателей на максимальные обороты, уходя из-под обстрела... Наши лётчики тоже учатся его отрабатывать... Особенно часто подобный взлёт практиковался на Ми-6, потому что вертолёт тяжёлый, а движки слабовато тянули....
 показати весь коментар
 
 
есть такое. "взлёт по афгански". похоже, или в горы или в жаркий климат убийц тренировали. эти вот и довыпендривались ))
 показати весь коментар
 
 
опрокидывать за воротник надо меньше... хотя...собственно почему?...не-не...забудьте!...
опрокидывайте и за воротник и на взлет-посадке...вперед за орденами (посмертно)
 показати весь коментар
 
 
там шиииикарно сформулировано по поводу жёсткой посадки, "но ударился о землю" )))))
 показати весь коментар
 
 
что-то вспомнилось....
август 2015... видио... это Днепр, детка!
(военный вертолет на АТО)
тыць))))
https://youtu.be/91Z7kICnBCs
 показати весь коментар
 
 
Або, військовий гелікоптер та відсутні пасажири... Якщо там були десантники, то вони аж ніяк не пасажири. Мабуть врятувався тільки екіпаж.
 показати весь коментар
 
 
"знал бы где упал, кукурузу б посадил" ))
 показати весь коментар
 
 
Так...дійсно жаль...можливо треба було би в Україні з цього приводу оголосити траур...- у зв'язку з тим, що при аварії російського вертольоту ніхто не постраждав...
 показати весь коментар
 
 
У них есть еще вертолеты. Такие ценные "спецы" должны разбиться на последнем.
 показати весь коментар
 
 
Та шош такое ? Шо ни день то праздник. Я с таким мокаром сопьюсь.
 показати весь коментар
 
 
Рабінович виступив у Верховній Раді українською мовою - в Росії розбився військовий літак...Рабінович подав до суду, що його примусили виступити у Верховній Раді українською мовою - в Росії розбився військовий вертоліт...
 показати весь коментар
 
 
Я чего-то уже не понял, они там чего в рашке Мишки по полосе разгоняют .... !? Или это пилотов с суперджета на мишки пересадили .... !?
 показати весь коментар
 
 
Хоть какой-то позитив среди сегодняшнего кромешного
3,14_ца.
 показати весь коментар
 
 
НАТО ...уярит их каждую неделю.
То самолёт собьют, то вертолёт.
А у НАТО потерь нет.
 показати весь коментар
 
 
Ну разбился и разбился...Это же не чайничек из маминого сервиза.
 показати весь коментар
 
 
да і воздух в рассіі тяжолий...русскава духа стока шо дишать нєвазможна...
 показати весь коментар
 
 
Ми-8 это расходный материал. Как картриджи для принтера. Или автомобили патрульной полиции
 показати весь коментар
 
Уже не так радует. Лучше бы у нас в Украине один вертолет нае-ся, но с Медведчуком или Шутом.
 показати весь коментар
 
 
Закінчується ресурс українських двигунів.
 показати весь коментар
 
 
Вот что импортозамещение животворящее делает!
 показати весь коментар
 
 
Позавчера Су-25, сегодня Ми-8....Что же завтра у кацарылых нае@нется? Делаем ставки, господа!
 показати весь коментар
 
 
такое падение не засчитывается. нету самозашкваренной кацапни. Значит должен быть нормальный бадабум на мордовии.
 показати весь коментар
 
 
У них есть еще вертолеты. Такие ценные "спецы" должны ухерачить их все и разбиться на последнем.
 показати весь коментар
 
 
Позавчера,когда ихняя сушка накрылась бабушкиным органом,тоже говорили,мол кацаполетуны катапультировались. И даже парашюты показали,но в итоге их нашли прямо в пепелаце совсем мертвыми. Так же и с этим экипажем будет.
 показати весь коментар
 
 
У статті про розбитий штурмовик я ще й запитв: де правило парних випадків?
Ооооось вам)))
 показати весь коментар
 
 
Верно. Помню. Но...такое же происшествие не исключено и у нас. В качестве парных случаев. И такое уже не раз происходило. Поэтому радоваться подобному не стоит. Як то кажуть в народі: "Не радій. Воно переходне".
 показати весь коментар
 
Армія рф- це ворог. І я буду радіти будь-яким їх втратам.
 показати весь коментар
 
 
Так я не против. Радуйтесь. И помните, что "воно переходне". Просто у нас авиапарк меньше.
 показати весь коментар
 
Віктор, чому всі пенсіонери росіяни, що лишились в Україні, так ненавидять цю землю, людей? Подобається рф? Їдь туди, тут тебе ніхто і ніщо не тримає.
 показати весь коментар
 
 
ихтамнетов в Сириии налайкали сегодня У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8 - Цензор.НЕТ 3649 .https://lenta.ru/news/2019/09/05/syria/
 показати весь коментар
 
 
Їх, напене, прикопують в Сирії. Доставка трупів для параші вже не по кишені. Мін. 10 трупів + поранені. Єнот повинен бути задоволений.
 показати весь коментар
 
 
Позавчера Су-25УБ качественнее разбился. Все в атомы, включая двух 200-х
 показати весь коментар
 
 
Добра новина, але не зовсім. Маю надію, що наступного разу козлорожі не підведуть свого плішивого і відправляться в пекло.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору