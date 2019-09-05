 У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8

Про аварію повідомили в міністерстві оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".
"5 вересня 2019 року в Саратовській області під час розгону по злітно-посадковій смузі для здійснення планового польоту сталося перекидання вертольота Мі-8. Екіпаж вертольота зумів безпечно покинути машину і не постраждав. Пасажирів на борту не було", - заявили у відомстві.
"Згідно з доповіддю з місця аварії причиною події могло стати руйнування однієї зі стійок шасі", - сказали у військовому відомстві. У Міноборони зазначили, що для з'ясування всіх обставин аварії на аеродромі працює комісія ВКС Росії.
Джерело повідомило "Интерфаксу", що вертоліт вдарився об землю і загорівся.
"Військовий вертоліт Мі-8 після зльоту з аеродрому спробував здійснити жорстку посадку, але вдарився об землю і загорівся", - сказав співрозмовник агентства.
За словами цього ж джерела, членів екіпажу вертольота госпіталізували.
"Всі три людини з екіпажу госпіталізовані. Їм надається допомога", - сказав співрозмовник агентства.
Не расстраивайте мне енотушку:
- из материалов которые тяжелей воздуха?
Военнослужащие подорвались на минах по пути к наблюдательному посту, уточняет издание. Осколками были убиты трое офицеров, еще двое получили тяжелые ранения. Группа, как пишут «Ведомости», двигалась в опорный пункт, не пересекая линию конфликта.
По информации «Новой газеты», речь идет о бойцах спецназа.
В Минобороны России эти сведения пока не комментировал
"Я требую продолжения банкета!" (С)
Нехай щастить
Не#уй шастать
опрокидывайте и за воротник и на взлет-посадке...вперед за орденами (посмертно)
август 2015... видио... это Днепр, детка!
(военный вертолет на АТО)
тыць))))
https://youtu.be/91Z7kICnBCs
3,14_ца.
То самолёт собьют, то вертолёт.
А у НАТО потерь нет.
Ооооось вам)))