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 Політика України
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 "Голос" вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а "ЄС" попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено)

Звільнення українських заручників - пріоритет для всіх політиків.

Про це йдеться в заяві партії "Голос" щодо звільнення з-під варти колишнього "начальника ППО" найманців РФ Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі разом маємо захистити тих, хто перебуває в російських тюрмах. Партія "Голос" підтримує зусилля влади, скеровані на те, щоб політв'язні та полонені повернулися додому. Щоб повернулися військові, яких Росія зобов'язана віддати без будь-яких умов - за рішенням міжнародного суду. Щоб повернулися політв'язні, які перебувають у в'язниці вже багато років. Разом з тим ми вимагаємо розуміння ролі громадянина України Володимира Цемаха - ключового свідка в розслідуванні трагедії літака рейсу МН-17 - у поверненні українських заручників. Винуватці цієї трагедії не покарані, Україна до останнього часу надавала максимально сприяння міжнародним партнерам в розслідуванні трагедії, і рішення щодо Цемаха має бути пояснене громадянам України та міжнародним партнерам", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха

"Суд відпустив фігуранта справи щодо збиття МН-17 Цемаха, якого наші спецслужби привезли з окупованої території в результаті спецоперації. Варто нагадати, що на видачі Цемаха Росії наполягали в Кремлі. Отже, рішення суду свідчить про те, що Офіс президента впливає на рішення судової гілки влади, що суперечить не лише Конституції, а й усім принципам розподілу влади, що були сформовані ще з часів Монтеск’є", - заявила нардепка від ЄС Ірина Фріз.

"Такий крок 100% погіршить відносини України з Нідерландами. Тому що ми фактично віддаємо в руки потенційному винуватцю трагедії ключового свідка, який міг би стати ключовою фігурою на Гаазькому трибуналі, всі шанси потрапити на який має військово-політичне керівництво Російської Федерації. Лідер РФ Володимир Путін нічого просто так не робить. І багатоходова комбінація з обміном, маніпуляція конкретними прізвищами, які мали б опинитися у списку, - це не виняток. Можливо, це було однією з умов обміну. Тому не просто так з'явилася ця сьогоднішня заява Путіна. І ключ до зміни відносин між Україною та РФ лежить не в обміні, а у припиненні вогню на Сході України і у виконанні Мінських домовленостей", - заявив нардеп від "ЄС" Михайло Забродський.

Голос вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а ЄС попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено) 01
Голос вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а ЄС попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено) 02

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146689
 
   
 Топ коментарі
 
"Власти должны объяснить международным партнерам освобождение Цемаха"

Да, я думаю, не только международным партнерам это интересно. Пусть для начала хотя бы украинцам это попробуют объяснить.
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Зеленский вам ничего не должен объяснять. Он должен только семье и родителям!
Власти должны объяснить международным партнерам освобождение Цемаха, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1940

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Это уже запредельно! Разведчики рисковали жизнью чтобы поймать урода, а зеленый ублюдок просто отпустил убийцу на волю. Зеленого на гиляку!!!
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Зеля, не тягни... Коли Бібмбу із Овочем зустрічатимеш хлібом з сіллю?
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Жду. На цей разом. ми знаємо кого разом із Овочем слід у розхід пустити... Ти того, далеко не відлучайся.
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Так, так, знаєте. Росходний слюнявчик не забувайте носити
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Для Путина выпустить 33 человека песчинка в море, у него в заложниках 3,8 миллиона граждан Украины на Донбассе ( В Донецке 2,3 и в Луганске 1,5) Кроме этого в аннексированном Крыму на 2014 год проживало 2 миллиона. Плюс до 2 миллионов застрявших в РФ кто сбежал с Донбасса, кто просто на заработках. Плюс до 1,5 миллионов "туристов" В Крым, РФ, Ордло, и прочие "неадекватные территории", что имеем 9,3 миллиона. Ну пусть где то я сгустил. Но 8 миллионов железно. Плюс пленные на фронте, в нейтральных водах, в других странах типа Минского генерал губернаторства. Он этих заложников может сотнями тысяч каждую неделю набирать на обмен, у нас "обменного фонда не хватит"., даже если отдать всех проголосовавших за ОПЗЖ и ОПБ. В данном обмене, наших моряков он и так должен был отдать, а их в обмене 90% от обмениваемых.. А мы им важных свидетелей на тарелочке с каемочкой. Посадил ВВ нашего ВА на растяжку, ему и деваться не куда. ОБМЕН !!! Уже анонсировали"!!!
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СУДЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛЕЗ, СОПЛЕЙ, ВОНИ, ПРОКЛЯТИЙ И НЕ СБЫВАЮЩИХСЯ "ПРЕДСКАЗАНИЙ", ПРАВОСУДИЕ ДО ПЕТЬКИ ТАКИ ПОДБИРАЕТСЯ ВСЁ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ!

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"Ватно-влажно" фантазируешь,лоханка винторогая.
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Многолетнее унылое жевание соплей в расследовании кацапского терракта почему-то никого не возбуждало и не возмущало.
И голландцы почему-то не удосужились запросить этого Цемаха для проведения следственных действий, что исключило бы саму возможность шантажа х.йлом с использованием заложников.
А теперь вдруг такое заламывание рук...
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может они и запрашивали, но им не позволили по просьбе Пу.

сейчас я такому бы не уже удивился.
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Стесняюсь спросить, а что именно Нидерланды сделали
за 5 лет для освобождения Сенцова и других политзаключенных?
Им это все по барабану, так же как и нам их хотелки...
Пусть сами его изловят и допрашивают...
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ИМХО, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ********* В ПАСЕ, УКРАИНА ВАЩЕ ДОЛЖНА УМЫТЬ РУКИ И ПУСТЬ ВОЗЯТСЯ СО СВОИМ БОИНГОМ САМИ.
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шутишь ? россия хочет сделать виновной украину . и думаю что это у них получится .
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причем тут Сенцов? итог расследования по Боингу для Украины даже важнее, чем для Нидерландов.
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Этот Цемах мог бы здать весь российский военный истеблишмент аж до главнокомандующего.
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Тому що літак був збитий з української території. Ми повинні довести, що це росія
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они прикидываются что этого не понимают. сч. все писать будут что так им голландцам и надо и это не дело украины . скоро методичка придет.
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а им и это не надо , не удивлюсь если через какое то время , зе , потупив глаза , скажет- россия не виновна они не сбивали самолет .
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Вы серьёзно или не в теме? Украине это в политическом смысле важнее, чем Нидерландам.
Нидерландам наср*ть на Украину, но Украине не наср*ть, что путе могут запустить по самые гланды.
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Сраколизы из голоса проснулись.....псевдопатриоты в почете
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Скоро Валодінька і провину за збититй Боїнг візьме на Україну, звільнення Цемаха - то "квіточки".
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В #Москве уже оперативно придумали для #Зеленского отмазку по поводу выдачи #России главного свидетеля по делу о путинском теракте. Звучит так: "Для Зеленского важнее вернуть украинских пленных, чем доказать вину России в теракте #Боинга. Он предпочел своих живых чужим мертвым"
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СКОРЕЕ ЭТО ВЫ (МН.Ч.) ПРИДУМАЛИ, ЧТО, ЯКОБЫ, В МОСКВЕ ПРИДУМАЛИ
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ага и еще будут наводить на мысль - таким и надо этим европейцам
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что бы понимать что происходит надо для начала хоть что то знать. я знаю что 27 июня наши ребята с СБУ арестовали этого цемаха. я знаю что он был арест был на два месяца. я знаю что 3 сентября арест продлили. я знаю что следователи из Нидерландов заявили о желании допросить цемаха. и я знаю что сегодня суд отпустил цемаха под личные обязательства. странно следователи из Нидерландов за два месяца не нашли время что бы прилететь и допросит такого свидетеля? президент говорил готов на все лишь бы вернуть пленных и плевать на рейтинг . это его слова. готов на все кроме сдачи интересов Украины. можно много говорить что и как но важно одно переговоры после ареста цемаха удивительным образом ускорились. и важно что наши ребята будут дома . ну и самое странное со слов прокурора тов пересады на вопрос суда какой процессуальный статус имеет цемах в истории со сбитым боингом ....... ответ прокурора...... в данном уголовном производстве подозрение цемаху не выдвигалось. вот как то так.
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"следователи из Нидерландов заявили о желании допросить цемаха"

значит раз не допросили, значит им не позволили.
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вы уверены в этом ? внимательно готов выслушать все что вам известно по этому делу.
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Или они не спешат. Если бы не позволили, они бы об этом сообщили.
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Этот свидетель проходит и по международному расследованию.Поэтому у Украины были ВСЕ ВАРИАНТЫ передачи подследственного в Нидерланды.Там бы точно для Путина он стал недосяжным и не смог бы Украину шантажировать с обменом....Но украинская нынешняя власть почему-то не сделала это,а отпустила...Преступника,наехавшего машиной на ногу мента под залог даже не выпускали,а тут целого международного террориста выпустили "под честное слово"...А кто поручится за "честное слово" нового президента и его правительства???
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"Там бы точно для Путина он стал недосяжным" -- ТАКИ ТЫ ПРАВ. ЛИТВИНЕНКО И СКРИПАЛИ ПОДТВЕРДЯТ "Голос" вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а "ЄС" попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено) - Цензор.НЕТ 1921
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какова РЕАЛЬНАЯ ценность Скрипаля или Литвиненко? почему тогда нужные живы-здоровы?...И ,главное.КТО выиграл от отравления перечисленных,если взять во внимание,что В НУЖНЫЙ МОМЕНТ их смерть приводила к серьёзным срывам очередного российского акта..То есть,дуракам ПРОСТО ДАВАЛИ сделать преступление,за которое нужно было сорвать что-то и усилить санкции.КГБ никогда не переигрывала и не была умней ИС (британский аналог КГБ),так что Путин,до мозга костей КГБшник тупит против себя и ему только позволяют.
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МНЕ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ НЕ ИНТЕРЕСНЫ НИ ЛИТВИНЕНКО, НИ СКРИПАЛИ, НИ ЦЕМАХ.
ЧТО МНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНО - ЧТОБЫ ЭТИ ЛЮДИ ПРИЧИНИЛИ ПУТЬКЕ И ********* СЕРЬЕЗНЫЙ ВРЕД.
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не врите не проходит он ни по какому международному расследованию . он свидетель .
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он -фигурант расследования.Его личность была установлена международным следствием и он в "подозреваемых" как МЕЖДУНАРОДНЫЙ террорист.
"Не говорите мине тут идиотств" -как сказали бы в Одессе.
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об ухудшении отношений с Нидерландами..

Да плевать клоуну на Нидерланды! Главное, что путин еще разок позволил жопу лизнуть.. А за это зелибобик готов на все.. как наркоман...
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Зеленский полностью провалил внешнюю политику Украины - одни поражения по всем фронтам. Теперь и отношения с ЕС будут испорчены.
Но выдача Цемаха - это не только очередной провал во внешней политике - это прямая здача интересов Украины. Проще говоря - предательство.
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Кузьміч! Скільки раз казати! Перед переглядом новин заліплюй дупу пластирем!!! "Голос" вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а "ЄС" попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено) - Цензор.НЕТ 1169
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Ще один згорів на роботі. Ех... "Голос" вимагає від влади пояснити звільнення Цемаха, а "ЄС" попереджає про погіршення відносин з Нідерландами (оновлено) - Цензор.НЕТ 787
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Рэхвормированный ПэПой суд - самый гуманный суд в мире!!!
P.S. С самыми честными судьями!!!
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Заголовок на сайте BBC " Ключевой свидетель отпущен". Хавайте , мерзавцы!
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СЕРЬЕЗНО? ПОСМОТРЕЛ НА САЙТ ББС ТРЕХ ВЕРСИЙ: АНГЛ, РУС, УКР - НИГДЕ НЕ НАШЕЛ.
МОЖЕТ СКРИНШОТИК СКИНЕШЬ ТАКИ?
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https://www.bbc.com/news/world-europe-49591148

Авиакатастрофа MH17 в Украине: освобожден «ключевой свидетель»


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Цемах теперь может спокойно просить убежища в Нидерландах. Его жизнь сейчас в собственных руках, если он не идиот, то так и произойдет.
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"втрачаємо важливого свідка","Гаазький трибунал"і шо то сі дзєє до курви-мами?..А просто подумайте,що катастрофа лайнера то лишень дрібний інцидент по зрівнянні з окупацією Криму і Донбасу,а Гаазький трибунал можливий лишень у разі повного програшу Росіі у якійсь війні...Але коли буде програш то на фіга тоді трибунал?..Але чому "Голос" подав голос?..Нагадує про себе,каже - можемо бути лоббістами...тобто як нема бабла за голосування то хоч щось капне за репетування...
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голландці вже давно знають хто збив боїнг і що? ввели санкції проти підорашки? ні. може скіфське золото Україні повернули? знову ні звернулися з офіційним запитом щодо цемаха -знову ні може ввели санкції протипутлера за наших моряків і не збиралися.ще одне якби цемаха екстрадували до Голландії він нічого би не сказав це ж не не підвалі днр сидіти.

ще одне голландська компанія допомагала путіну будувати мост у крим наплювавши на своїх загиблих
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пошла писанина по методичке .голландці винні.
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замість того щоб повертати росію у пасе краще б офіційно виступили проти будівництва північного потоку 2 разом з німеччиною (у боїнгу 4 німці теж загинули)
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Украине это в политическом смысле важнее, чем Нидерландам.
Нидерландам наср*ть на Украину, но Украине не наср*ть, что путе могут запустить по самые гланды.
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Як я розумію гнів і матюки опер. співробітників СБУ які ризикуючи своїми життями (конкретно ризикуючи) вивозили цього довбня в Україні. Питання - НХЕР ТОДІ ЦЕ ТРЕБА БУЛО КУРВА ???
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От же су.. продажні...всі ці богдани і зебіли!!!
Перед виборами він сказав, що за нього українцям не буде соромно!
А тепер із-за нього соромно за всю Україну!!! У світі!
Військові ризикували своїм життям, щоб цього сєпара притягти до відповідальності, і щоб захистити свою країну у справі зі збиттям Боїнга!
А ці .... ПОДОНКИ !!!
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На Украину уже вешали сбитые с евреями кацапами самолеты над Черным морем. Так что: главное поставить своего агента на должность пРезидента. А там все как по маслу. Все сдается, все куется.
Украинцам надо выбрасывать клоуна с Киева.
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Та да, с каждым днём все чудесатей и чудесатей.
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Голос и шиКАЛадной жопы никого не интересует.
Нам надо освободить людей, которых барыга для торга сдал России.
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За Цемаха паРаше могли бы еще подкрутить санкции + хорошее расположение к Украине за услугу! А так получается нас все поддерживают, а мы на них просто насрали! - Ганьба!!!
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