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 Політика України
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Все про:Міноборони (2764) розвідка (1444) Росія (19576) Скібіцький (84)

 Росія цієї осені проведе масштабні військові навчання біля кордонів України, - Скібіцький

У вересні-жовтні 2019 року біля кордонів України відбудуться заходи оперативної та бойової підготовки ЗС РФ.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, така активність впливатиме на розвиток безпекового середовища довкола України.

"Ми можемо говорити, що у вересні-жовтні буде дуже багато заходів оперативної та бойової підготовки ЗС РФ як біля кордонів України, так і взагалі на території Росії. Це потужні навчання "Щит союзу 2019" (Росія, Білорусь), "Центр 2019" із залученням військ Центрально військового округу РФ та інших сил і засобів, в тому числі й Південного військового округу. Така активність буде впливати на розвиток безпекового середовища довкола України. Одним із елементів гібридного підходу є тримання в напрузі свого противника, демонстрація того, що проти нього може бути здійснена військова агресія. Для України такі дії російського агресора пов'язані зі значними фінансовими витратами, військами, які ми вимушені тримати в готовності до застосування. Для нас головне – не допустити військової агресії", - повідомив Скібіцький.

Крім того, за його словами, зараз у Чорноморському регіоні, крім нарощування потенціалу, спостерігається випробовування сучасних систем зв’язку, управління військами та зброєю. На думку представника ГУР, Росія технологічно йде вперед і дуже активно здійснює підготовку до так званих мережецентричних війн, коли вся інформаційна система на полі бою зав’язана в єдине ціле – починаючи згори від органів військового управління найвищих рівнів, і до окремого солдата та окремої одиниці техніки.

Відповідаючи на запитання щодо ефективності запроваджених проти Росії санкцій, Скібіцький зазначив, що вони мають свій вплив.

"Так, ми це бачимо по оборонно-промисловому комплексу Росії. Багато проєктів, які розпочала РФ, та ж сама побудова нових фрегатів, есмінців, зразків високоточної зброї, – не реалізовані, або ж плани відкладені на кілька років. Чому? Тому що йде, й у багатьох випадках безуспішне, налагодження власного виробництва на території РФ. Тобто Росія здійснює пошук комплектуючих і намагається запустити виробництво своїх, а на це потрібен час", - додав він.

Також він зазначив, що Україні наодинці дуже складно протидіяти такій агресивній і потужній державі, як Росія. Тому питання колективної безпеки та співпраці з НАТО залишається дуже важливим.

Читайте також: Зеленський у листопаді визначить пріоритетні завдання для військової розвідки на 2020 рік, - Скібіцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146688
 
 
 Топ коментарі
 
Тю. Попросили бы ЗЕ.
Он добрый и хороший. Он бы разрешил Роисе провести учения на территории Украины.
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Готовятся к миролюбной миссии в Украине
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росія проводила навчання на Кавказі перед нападом на Грузію, під приводом навчань накопичувалась значна кількість бронетехніки, авіації та особового складу! Тому Генштаб ЗСУ має готуватись до російського наступу, підтягувати резерви, готувати плани оборони, перевіряти цивільну оборону в прикордонних районах та областях, перевіряти бомбосховища, склади зброї, проводити мобілізаційні тренування у всіх прикордонних та прибережних районах та областях! Місцева влада прикордонних областей та районів має тренуватись відбивати російську агресію разом з військовими! Потрібно терміново збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. військових, а не скорочувати нові частини, які створювали під мобілізацію, потрібно терміново відмовлятись від строкової служби і заповнювати 30 тис. місць строковиків досвідченими контрактниками!
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Твої речі, це типу, як зауваження, що для того, щоб вирішити конкретну задачу аеродінаміки, ви повинні вивчити таблицю множення, і порядок виконання математичних дій.
Ти ж преш галіму схоластику.
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Йде війна з путіним який влаштовує навчання біля кордонів України - це перший фактор ризику. Одні з навчань путіна біля кордонів Грузії закінчились агресивними діями російських військових проти Грузії, тобто закінчились повномасштабною війною, це другий фактор! Це тільки дебілу може бути незрозуміло що будь які військові навчання біля кордонів України під час російсько-української війни це не що інше як завуальована підготовка до наступу на Україну! Генштаб ЗСУ має сприймати це як початок бойових дій і готуватись до відбиття наступу, а Хомчак на жаль не готовий до такої великої посади як Начальник Генерального Штабу, не володіє ситуацією, не розуміє оперативної обстановки! Потім знову буде бігати по посадкам з голим задом!
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Это нормально. Папуасам нужно постоянно боевой клич подымать )) Иначе население подумает,шо они сдохли.
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Тю. Попросили бы ЗЕ.
Он добрый и хороший. Он бы разрешил Роисе провести учения на территории Украины.
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Та может они совместные просто нам еще не сообщили.
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Так клоун рассказывал же своим зебилам, что они не вторгались в Украину а просто слегка сдвинули границу.
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могу пожелать только "хороших" учений, в смысле побольше трупов
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Готовятся к миролюбной миссии в Украине
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Цемаха отпустили...
Как бы этот ублюдок совершенно случайно не решил прогуляться вдоль этих границ, где будут проводиться учения! Росія цієї осені проведе масштабні військові навчання біля кордонів України, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 7185
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Пока нет "зонтика" НАТО , должно работать собственное ракетное оружие неядерного сдерживания. Пора испьітьівать ракетьі , єто уже сдерживающий фактор.
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Готовятся выходить на линию разграничения. Ну а что вы хотели зебобики, капитуляция она такая, это последние ваши честные выборы были.
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а у нас что с ракетным комплексом Нептун??! 31 августа на одесском полигоне так и не было стрельб из Нептуна.....походу Зе, Хомчак отменили стрельбы. Очень подозрительно и странно.
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уже к началу 2020 года Рассия будет иметь достаточно сил на границе, формирование трех российских дивизий у нашей границы, чтобы начать наступление на Украину.
ВСУ, ВВС и Зе готовы? вот в чем вопрос..
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Не три , а даже тридцать три дивизии не обеспечат РФ-ии блицкриг и победу над Украиной , а вот тактическое ЯО - может. Вьівод : срочное создание ракетного оружия сдерживания (возмездия).
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