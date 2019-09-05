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 Політика України
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Все про:обмін (448) шпигунство, шпіонаж (338) полонені (421)

 Суд звільнив з-під варти підозрюваного у державній зраді ексвійськового Ракушина. Він дав згоду на обмін в РФ, - адвокат Пугач

Суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії.

Про це повідомив його адвокат Родіон Пугач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Наприкінці серпня за рішенням суду запобіжний захід для підозрюваного було змінено з арешту на особисте зобов'язання. Пугач заявляє, що це пов'язано з обміном полоненими між РФ та Україною.

"Ці події пов'язані. Хоч він (Ракушин) громадянин України, але він дав добровільну згоду на обмін в РФ", - сказав адвокат.

Він також зазначив, що справу проти підозрюваного не припинено, а дата обміну ще не визначена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський шпигун отримав 9 років в'язниці за матеріалами контррозвідки СБУ. ФОТО

Нагадаємо, жителя Маріуполя Ракушина затримали в червні. Оперативники спецслужби встановили, що він був завербований на території Росії в 2017 році кадровим співробітником ФСБ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Юрія Андропова.

Ракушина направили до представника так званого "міністерства держбезпеки ДНР" - громадянина України Левченка В'ячеслава Андрійовича.

Підозрюваний намагався вербувати чинних співробітників СБУ і готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби. Він також збирав і передавав інформацію про переміщення військової техніки і дислокацію задіяних у проведенні ООС у Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146684
 
 
 Топ коментарі
 
шо-то происходит...
Еще и никого не обменивали, а уже выпускают, чтоб разбежались?
Зелеботы, шо у вас в методичках пишут? Поведайте Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. Он дал согласие на обмен в РФ, - адвокат Пугач - Цензор.НЕТ 8189
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Я уже не успеваю следить за этой молодой командой профессионалов.
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90% ЗЕбілів навіть не знають про це.
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шо-то происходит...
Еще и никого не обменивали, а уже выпускают, чтоб разбежались?
Зелеботы, шо у вас в методичках пишут? Поведайте Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. Он дал согласие на обмен в РФ, - адвокат Пугач - Цензор.НЕТ 8189
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Инсценировать убийство Цемаха и закрыть тему до поры до времени.
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Він вже в Донецьку ...відпустили під чесне слово за місцем реестрації. На жаль (((
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а в раше еще никого под личные обязательство не отпустили вроде ) Ни Сенцова, ни Балуха....
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так вот и я про это...
будет круто, если ху..ло кинет соплю снова Суд звільнив з-під варти підозрюваного у державній зраді ексвійськового Ракушина. Він дав згоду на обмін в РФ, - адвокат Пугач - Цензор.НЕТ 7525
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и шось не слышно что бы кацапня хоть кого то отпустила из под стражи для обмена.шо происходит?сдача Украины зелеными штемпами
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та то, шо сдает, то понятно...
Интересно - какими темпами Суд звільнив з-під варти підозрюваного у державній зраді ексвійськового Ракушина. Він дав згоду на обмін в РФ, - адвокат Пугач - Цензор.НЕТ 2550
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Ярош з С14 вже висадились на куполі ради...інсайд
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Вони політичні проститутки , за гроші .
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Я уже не успеваю следить за этой молодой командой профессионалов.
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Да плевать. При мародёре отпустили двух кадровых ГРУшников. На Гадю махнули. И ничё, молчал порохоскот. А они тоже могли в Гааге выступить. Но методичка соевая рекомендовала дякувать.
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Слабая попытка. Низачот. Давай еще что-нибудь.
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Зато визжали зрадоботы " НЯДЮ В ПРИЗИДЕНТЫ!"

Забыл дописать, зе!бильчик?
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Быдло любит быдло. Гадя и ЗЕлюпа - самое то. Янык тоже был в доску свой для них.
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Плевать, что ты там визжал. Факт в том, что отдали двух КАДРОВЫх вояк РФ, задержанных с оружием на территории Украины. Всё по чикалядному фен-шую!
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Ви дебіли? Від євродепутатів лист прийшов,не випускати його,від прокуратури Нідерландів запит є! Тут не влада має пояснювати,а самій владі, краще поцікавитися,чому цей свідок такий важливий! Дбли блд
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А прокуроры с Нидерландов , что визу ждали 2 месяца ? Они на другой день здесь должны были быть
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Что я визжал - на это можно и плевать.

Главное, что ты тогда визжал " БарИга спаси нашу НЯДЮ!".
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Во, что и требовалось доказать - порохоскот приветствовал выдачу двух мокшанских убийц.
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Уймись, животное. Житель страны деревянных туалетов, или свинорус, выбирай, что тебе больше нравится.
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Ватан, у тебе сьогодні свято. ХАроших парней выпускают
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У меня будет СВЯТО, когда знакомого, после 5 лет плена, отпустят. А ты пока поумничай.
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твоего знакомого тоже уже из под стражи отпустили?нет?вот и вся разница
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просто праздник какой-то! при порошенке про такое даже мечтать не могли!
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Расскажи, чучело соевое!

Мэр Доброполья Андрей Аксенов, обвиняемый по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, отпущен судом Краматорска под ночной домашний арест. Аксенова обвиняют по статьям: посягательство на территориальную целостность страны, насильственная смена конституционного строя Украины, служебный подлог, растрата имущества и взятку. Почему ты не скулил тогда? Не постил гневные посты? А, тогда же мародёр рулил, а значит, всё было по фен-шую!
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зелупка, узбагойся (с). я сейчас "скулю" или "пощу гневные посты"? ты же сам понимаешь, что получаешь "х.. в ж..." (еще одно (с)) со стороны своих кумиров, потому и брызгаешь слюнями. привыкай, малыш, у тебя впереди еще много удивительных открытий.
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обвиняемый и осужденный,разницу улавливаешь?
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или мы шото не в курсах, или на пороге большого шухера.
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Давайте лолиту обменяем. А перед этим кофискуем все. А так,нахрер, он нужен.
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Отберём и поделим?

Ты согласен?

Там где-то тысчёнка долларов на семью из 4 человек перепадёт, а потом тебе "я вам ничего не должен". Я даже не зщнаю, почему беня ещё так не сделал? Раздать лохторату тысячуиз конфискованых у барИг и срезать все госвыплаты себе на карман.
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Косишь под Преображенского. А то,что наворовано олигархами,это нормально ? Пусть и дальше так делают ? И потом..Чего делить ? Все в экономику страны. Украина нуждается в инвестициях.
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Я согласен. Первым заходом отобрать у олигархов Порошенка, Коломойского, Пинчука, Ахметова, Новинского. А дальше как пойдёт.

Вот только боюсь, что в жОПу со второй кандидатурой не согласяться. Да и с третьей-четвёртой-пятой, тоже наверное. Как ты считаешь?
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Я считаю,что не имеет никакого значения, чей олигарх. А если власть станет защищать отдельных,то и власть сажать.
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из наварованного что то уже вернули?нет?от досада,а сепаров уже выпускают пачками.от така муйня малята
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Мне вот интересно хочет ли ЗЕлюпа встретить 2020 год...
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та **** там - открывайте ворота лукьяновки настеж....
красавы...
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Все же помнят победный вой пэтюньчика о мощно рэформованых судах и прочих 144 ништяках. Хавайте пэидиоты.
Ох и долго Украина будет выхаркивать пэтькины рэформы, ой как долго.
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ЦАПА, выпускает твой бох клован, петя сажал, так шо не путай народ.
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НЕДОУМОК, выпускает рэформоный кудряшкой пью суд. Прочти статью, идиотик
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Операція "Гдєтопасрєдінє на калєнях" уже почалась.
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ну да , сегодня просто день открытых дверей для всех кого СБУ задерживало в последние годы за шпионаж. Столько работы коту под хвост. ((
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и при этом что-то не слыхать , чтобы кого-то в раше отпустили под обязательства
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с каждым долбаным днем все зеленее и зеленее...
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Прикольная у вас там власть » вы точно уверены, что ЗЕ гражданин (не будем касаться национальности) Украины?
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Суд звільнив з-під варти підозрюваного у державній зраді ексвійськового Ракушина. Він дав згоду на обмін в РФ, - адвокат Пугач - Цензор.НЕТ 4436

Andrey Shipilov
1 год ·

Прошёл слушок, что представитель президента РФ в Украинском Федеральном округе РФ приказал отпустить на свободу ключевого свидетеля и соучастника уничтожения гражданских лиц на малазийском Боинге.
Правда бают или врут, чуда я не вижу тут...
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От ЗЕ-банды уже не "попахивает", а прямо СМЕРДИТ ГОСИЗМЕНОЙ!!!

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зараз влада діятиме швидко і рішуче - лідери та активісти патріотичних сил будуть миттєво деактивовані силами ФСБ. Поголовна санація "бандерівців" та незадоволених. Форуми, типу, цензора не закриють, а переформатують у проЗє!лєнські, а згодом і в промосковські та ЗаПутінські
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интересно сколько зЕлупони за это заплатили .скот *** . щас начнут расказывать про нереформированые суды при Порохе .твари. ненавижу
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а раша уже хоть кого-то освободила под личные обязательства? ((
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Щас короче все выпущенные под обязательство свалят в парашу, а уйло потом спросит, мол где люди на обмен, нет? ну тогда извините..
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