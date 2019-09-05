 Суд звільнив з-під варти підозрюваного у державній зраді ексвійськового Ракушина. Він дав згоду на обмін в РФ, - адвокат Пугач

Про це повідомив його адвокат Родіон Пугач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.
Наприкінці серпня за рішенням суду запобіжний захід для підозрюваного було змінено з арешту на особисте зобов'язання. Пугач заявляє, що це пов'язано з обміном полоненими між РФ та Україною.
"Ці події пов'язані. Хоч він (Ракушин) громадянин України, але він дав добровільну згоду на обмін в РФ", - сказав адвокат.
Він також зазначив, що справу проти підозрюваного не припинено, а дата обміну ще не визначена.
Нагадаємо, жителя Маріуполя Ракушина затримали в червні. Оперативники спецслужби встановили, що він був завербований на території Росії в 2017 році кадровим співробітником ФСБ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Юрія Андропова.
Ракушина направили до представника так званого "міністерства держбезпеки ДНР" - громадянина України Левченка В'ячеслава Андрійовича.
Підозрюваний намагався вербувати чинних співробітників СБУ і готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби. Він також збирав і передавав інформацію про переміщення військової техніки і дислокацію задіяних у проведенні ООС у Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.
Еще и никого не обменивали, а уже выпускают, чтоб разбежались?
Зелеботы, шо у вас в методичках пишут? Поведайте
будет круто, если ху..ло кинет соплю снова
Интересно - какими темпами
Забыл дописать, зе!бильчик?
Главное, что ты тогда визжал " БарИга спаси нашу НЯДЮ!".
Мэр Доброполья Андрей Аксенов, обвиняемый по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, отпущен судом Краматорска под ночной домашний арест. Аксенова обвиняют по статьям: посягательство на территориальную целостность страны, насильственная смена конституционного строя Украины, служебный подлог, растрата имущества и взятку. Почему ты не скулил тогда? Не постил гневные посты? А, тогда же мародёр рулил, а значит, всё было по фен-шую!
Ты согласен?
Там где-то тысчёнка долларов на семью из 4 человек перепадёт, а потом тебе "я вам ничего не должен". Я даже не зщнаю, почему беня ещё так не сделал? Раздать лохторату тысячуиз конфискованых у барИг и срезать все госвыплаты себе на карман.
Вот только боюсь, что в жОПу со второй кандидатурой не согласяться. Да и с третьей-четвёртой-пятой, тоже наверное. Как ты считаешь?
красавы...
Ох и долго Украина будет выхаркивать пэтькины рэформы, ой как долго.
Andrey Shipilov
1 год ·
Прошёл слушок, что представитель президента РФ в Украинском Федеральном округе РФ приказал отпустить на свободу ключевого свидетеля и соучастника уничтожения гражданских лиц на малазийском Боинге.
Правда бают или врут, чуда я не вижу тут...