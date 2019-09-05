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 Охоронець виправної колонії застрелився з автомата в Харкові

Молодший інспектор відділу охорони застрелився з автомата АК-74. Він наклав на себе руки, перебуваючи на посту на оглядовій вишці.

Обставини загибелі співробітника виправної колонії встановлює поліція, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ НП в Харківській області.

"О 13:05 в Новобаварський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у виправній колонії застрелився зі службової зброї АК-74 молодший інспектор відділу охорони. Як з'ясувалося, того дня о 08:00 він заступив на чергування і перебував на своєму посту на оглядовій вишці", - сказано в повідомленні поліції.

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На місце виїхала поліція. Встановлено, що загиблим виявився житель міста Лозова. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка щодо встановлення всіх обставин події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146683
 
 
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Во, как ему все надоело. Одним словом - ДУРАК. Для чего такие новости.
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Бывает...
У нас в части в 90-х тоже часовой, охранявший склад, из АК себе пол башни снес.
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В те-же годы брательнику померещился рывок с зоны. Пол рожка по вентиляции всадил. На губе отсидел. Все обошлось. Но по рассказам не сладко им там служилось ....
И тарелки по вышке обточенные летали, сетку вешали - всякое было...
Так-что ... кто его знает ....
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какие то мелкие бойцы пошли. с женой поругался--бах в голову, барышня ушла к другому--под поезд. детки, подумайте в первую очередь, кому вы делаете хуже всех? и оно того стоит?
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А что-то хорошее в стране есть?
Одно воровство,убийство,самоубийство и предательство. Деморализация общества и национальное унижение. Как мы можем одержать победу?
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Охранников хоть пруд пруди.Производителей нет...
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