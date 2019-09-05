 Охоронець виправної колонії застрелився з автомата в Харкові

Обставини загибелі співробітника виправної колонії встановлює поліція, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ НП в Харківській області.
"О 13:05 в Новобаварський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у виправній колонії застрелився зі службової зброї АК-74 молодший інспектор відділу охорони. Як з'ясувалося, того дня о 08:00 він заступив на чергування і перебував на своєму посту на оглядовій вишці", - сказано в повідомленні поліції.
На місце виїхала поліція. Встановлено, що загиблим виявився житель міста Лозова. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка щодо встановлення всіх обставин події.
У нас в части в 90-х тоже часовой, охранявший склад, из АК себе пол башни снес.
И тарелки по вышке обточенные летали, сетку вешали - всякое было...
Так-что ... кто его знает ....
Одно воровство,убийство,самоубийство и предательство. Деморализация общества и национальное унижение. Как мы можем одержать победу?