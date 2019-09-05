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 Події, Суспільство
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Все про:Крим (7382) політв'язні (1021) Дудка Володимир (9)

 Політв'язню Дудці в окупованому Криму не надають належну медичну допомогу, - адвокат

У політв'язня Володимира Дудки виразка шлунка і проблеми з урології, однак медична допомога в СІЗО окупованого Сімферополя не виявляється належним чином.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську правозахисну групу", про це заявив адвокат політв'язня Сергій Легостов.

"Володимиру оголосили всі результати медичного обстеження, яке проводилося в 2018 році. Однак умови утримання в СІЗО апріорі не мають належного та якісного лікування", - пояснив адвокат.

Також він додав, що справу Володимира Дудки, згідно із супровідним листом Севміськсуду, направлено до Верховного суду РФ 30 серпня. "Це буде оскарження в апеляційній інстанції", - додав Сергій Легостов.

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Нагадаємо, 4 квітня підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив обвинувачених нібито в підготовці диверсій на території окупованого Криму Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років ув'язнення кожного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146680
 
 
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Зе, похрін. Йому цемаха потрібно було звільняти
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