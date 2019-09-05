 Звільнення Цемаха з-під варти в Україні викликає тривогу, - євродепутат від Нідерландів Пірі

Депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення з-під варти в Україні ексбойовика, колишнього "командувача ППО Слов’янської бригади ДНР" Володимира Цемаха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вона нагадала, що Цемаха прагне допитати слідча група, яка розслідує знищення авіалайнеру рейсу MH17.
"Звільнення підозрюваного, якого прагне допитати міжнародна слідча група (яка розслідує збиття літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. - Ред.), викликає тривогу", - цитує видання коментар Пірі.
Парламентар зауважила також, що їй невідомо про будь-які слідчі дії або допити Цемаха, які б здійснювали фахівці міжнародної слідчої групи.
Каті Пірі стала одним із 40 євродепутатів, які звернулися до президента України з письмовим проханням не вносити Цемаха до списку осіб, котрі підлягають обміну полоненими з РФ. Парламентарі вказували на важливість Цемаха для міжнародного слідства, що розслідує обставини катастрофи MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Бо вони знали, що зливатимуть Україну Хлу!
І розуміли, що ті українці, котрі не телеЗембі, чинитимуть спротив. Цемах - це тільки початок, "квіточки". "Ягідки" будуть згодом!
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·22 мин
"Звільнення Цемаха - жорстка умова Путіна (для звільнення полонених), я не можу зробити інакше" - це дуже слабкий і небезпечний аргумент. Я вже чув його. У Вільнюсі. Від Януковича, коли він розповідав лідерам ЄС, чому не зможе підписати асоціацію. І це була не просто помилка.
а нас, украинцев, беспокоит зелебоба
я ,конечно, дико извиняюсь за такое решение суда перед евродепутатом от нидерландов, и запомните дорогая , кати, народ Украины за Вас, мы с Вами солидарны!
Так пусть следственная группа скажет кто им мешал.
Вот странно. Взяли Цемаха, сидел он значит, сидел. Никто им особо не интересовался. Только выпустили и началось отовсюду "ах, как мы с ним хотели поговорить, но уж видно не судьба! беда, беда".
Я бы с таким важным свидетелем, способным пролить свет на такое громкое дело, как его преподносят, пытался бы встретиться чуть ли не немедленно, в чем заминка то была у беседователей?
Согласно результатам голосования, обнародованным на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Австрии, Норвегии, Португалии, Словакии, Сербии и Турции.
....возвращение российской делегации поддержали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.
Не пошли бы они нахер!
Кавказ-Центр уже устал намекать украинцам, что их презик предатель...
Kavkaz Center
@newkc14
·58 мин
В #Москве уже оперативно придумали для #Зеленского отмазку по поводу выдачи #России главного свидетеля по делу о путинском теракте.
Звучит так: "Для Зеленского важнее вернуть украинских пленных, чем доказать вину России в теракте #Боинга. Он предпочел своих живых чужим мертвым"
вот что должно тревожить всех!
для цього, для охорони від людей, воно і залишило на короткому ланцюгу Авакова і ще вимагає собі кишенькову нацгвардію, бо сцить як і завжди..
Надо же, глубокая обеспокоенность, сменилась вызыванием тревоги...хорошо хоть сбили не эстонский боинг, так бы решили допросить через пару лет...а суд провели лет так через двадцать.....
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....