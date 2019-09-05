 Звільнення Цемаха з-під варти в Україні викликає тривогу, - євродепутат від Нідерландів Пірі

Депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення з-під варти в Україні ексбойовика, колишнього "командувача ППО Слов’янської бригади ДНР" Володимира Цемаха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона нагадала, що Цемаха прагне допитати слідча група, яка розслідує знищення авіалайнеру рейсу MH17.

"Звільнення підозрюваного, якого прагне допитати міжнародна слідча група (яка розслідує збиття літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. - Ред.), викликає тривогу", - цитує видання коментар Пірі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор

Парламентар зауважила також, що їй невідомо про будь-які слідчі дії або допити Цемаха, які б здійснювали фахівці міжнародної слідчої групи.

Каті Пірі стала одним із 40 євродепутатів, які звернулися до президента України з письмовим проханням не вносити Цемаха до списку осіб, котрі підлягають обміну полоненими з РФ. Парламентарі вказували на важливість Цемаха для міжнародного слідства, що розслідує обставини катастрофи MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.