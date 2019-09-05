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 Економіка
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Все про:металургія (116) податки (757)

 Металурги України звернулися до Зеленського через новий податок

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1210, який передбачає кардинальні зміни підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничо-видобувних підприємств, що викликало дуже серйозне занепокоєння металургів України.

"З незрозумілих причин, у новій редакції п.14.1.150 проєкту Закону у категорію первинної обробки включено також і технологічний процес виробництва концентрату, агломерату та обкотишів, що не має під собою жодного логічного чи економічного обґрунтування", – йдеться у листі ОП "Укрметалургпром" і Федерації металургів України до Державної регуляторної служби, пише Обозреватель.

Металурги наголошують, що по своїй суті це вже не рента на видобування корисної копалини, а податок з обігу для залізорудних ГЗК. Такий підхід не застосовується у жодній іншій видобувній галузі.

При цьому вітчизняні підприємства з видобування залізної руди є одними з найбільших в Україні платників до бюджетів всіх рівнів та у Пенсійний фонд. Так, у 2018 р. ними було перераховано понад 19,4 млрд грн податків та зборів. Будь-який додатковий фіскальний тиск на ці підприємства призведе до відповідного зниження інвестицій, втрати конкурентоспроможності та ринків збуту. Як наслідок, спостерігатиметься значне падіння обсягів виробництва, що своєю чергою матиме довгостроковий негативний ефект для відрахувань у бюджети всіх рівнів.

"Запропонований підхід до визначення рентних платежів не стимулюватиме розвиток подальших технологічних переділів та підвищення якості продукції – простіше буде виробляти та продавати найпримітивніший продукт з низькою додатковою вартістю, ніж металопродукцію третього переділу, оскільки собівартість останнього стане неконкурентною", – йдеться у листі організацій.

Окрім того, впровадження дискримінаційного підходу до оподаткування гірничорудних підприємств України призведе до відмови від своїх намірів з боку потенційних інвесторів.

"Український ГМК є традиційним нетто-експортером, і завдяки саме цьому він забезпечує понад 30% валютних надходжень до України. Проте суттєве зниження конкурентоспроможності внаслідок впровадження нового підходу до рентних платежів, що, як вже йшлося вище, негативно позначиться на собівартості продукції, призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема ринок Китаю, на який припадає понад 20% українського експорту залізорудної сировини", – наголошується у зверненні організацій.

За їхніми даними, втрата китайського ринку для країни еквівалентна закриттю двох таких підприємств, як Інгулецький ГЗК та Центральний ГЗК, а це – 10 тис. працівників, безпосередньо зайнятих у залізорудному виробництві, і ще 10-15 тис. працівників суміжних галузей. Рівень скорочення доходу сягне 4 млрд грн на рік, що автоматично трансформується щонайменше у 3 млрд грн недоотриманих платежів до бюджету.

"З огляду на вищезазначене, з метою недопущення катастрофічних наслідків впровадження змін до Податкового кодексу, що пропонуються, просимо вас надати експертний висновок щодо регуляторного впливу зазначеного проєкту Закону та ініціювати його публічне обговорення", – резюмували представники ОП "Укрметалургпром" і Федерації металургів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146678
 
 
 Топ коментарі
 
Вы за кого голосовали, металлурги ?
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Металурги, ви зробили це разом!!!
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"Мы кардинально уменьшим грабительские налоги для бизнеса. Только выберите меня!" Правда зебилы?
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Загорий, обьтясни им, что они никуя не понимают в инвестиционной привлекательности.
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IT, металлурги. И все, ...ть, по "непонятным причинам". Что вам непонятного?
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как обычно у Шариковых:
"Отнять и поделить!"
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ЗЕ!билы, пока вы трётесь на Цензоре, порохоскоты лютуют у скабейчучки. Она там уже не знает, что на хлеб мазать, чтоб игарьВалеричь не осерчал. Бегом спасать зе!луполикого!
Металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога - Цензор.НЕТ 4978
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Вот наивные, какое обсуждение? С этого же не будет никакого гешэфта для папы Бени. Это же не продавать папе Бене электроэнергию ниже себестоимости, и не списывать хренову кучу долгов его предприятиям.
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Оказывается руду выгодней продавать,чем пускать в переплавку.Лом закрыли для экспорта( ахметка)а руду разрешили(Ахметка).Тройная выгода для рыжего сепаратиста.Перекрывают сверхдоходы рыжего в пользу стариков и армии. Правильно делают.Мелочь ,а приятно.
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беня сказал платить - вы должны дружно отвечать есть - она партия - один народ - однин лидер)))))))))))
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Про беню,может и слышали,остальное не поймут,ибо в ящике о лозунгах союзников по 2 мировой молчат.Вероятно скоро будут взахлёб цитировать одного доктора на г,и это напрягает.

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металлурги, колхозники, вы.что бараны в это верите?
или действительно думаете что в продуктах рошена есть шоколад? а не соя
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Каравул! Цей Петро знову підставив нашого сонцелікого "нового Рейгана".
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ще одні наївні лошарики.бєня скаже нада-дружно візьмуть та приймуть
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Какой грамотный нынче металлург пошел. Валютные поступления - а как же возврат НДС? Эти валютные поступления для кого угодно, только не для государства. На Цензоре это уже обсуждали. И суммы там не какие-то жалкие 20 млрд гривен, миллиарды - да, но только не в гривне, и не государству.
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Тю ! Айтішники платять,а металурги,шо-рижі ?
Металурги України звернулися до Зеленського через новий податок - Цензор.НЕТ 6938



Гріховна Рада
отже, по податкам для IT-шників.
Є: 5% від доходу ЄП, +ЄСВ: 20% від мінімалки.
Буде: 5% від доходу ЄП, +1% (і ріст до 5%) збір, +1.5% військ.збір, +ЄСВ: 20% від двох мінімалок
Податки за умовну 1000 доларів: Є: 2250 грн Буде: 3875 грн Буде після 2024: 4875 грн
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а в Данії 54%.. в Нідерландах 52%.. та ї ЦІНИ НАБАГАТО ВИЩІ .. так що..не скавчить
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На електрику для монополістів ціни ЗНИЗИЛИ тепер ще зменшити рентні платежі і замість податків видавати "премії"? Металурги України звернулися до Зеленського через новий податок - Цензор.НЕТ 5014 бо ж бідні МУЛЬТІМІЛЬЯРДЕРИ езвикли платити??
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Я вижу что у всех задница тут в шоколаде. Этот законопроект был принят вашей сладкой властью.
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какие металлурги ахахах ****...может директора менеджсенти донецкая банда и вся жиромордая шваль богатенькая из потустороннего мира..какие металлурги аххаххахх
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Кито єто на карман ринаткин покусилси-то? Никак Беня извазелилси в жадобе сваий алчной. Пади ресурсу-то кантралировать хошет ,аспид.
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Хахаха, так вам и надо . Вы же за это и голосовали?
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