 В українській економіці скоро відкриється вікно інвестиційних можливостей, - Загорій

Таку думку висловив співвласник ПАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця" Гліб Загорій в інтерв'ю журналісту Андрію Остапчуку, яке опубліковано на Youtube-каналі Andrew Ostapchuk.

"І галузі, і регіони, і країни розвиваються циклічно. У нашій країні теж буде нормальний економічний цикл - в сенсі, підйом", - сказав Загорій.

Бізнесмен уточнив, що стартом підйому буде момент, "коли звичайні люди почнуть говорити, що стало краще".

"Я це називаю "вікно можливостей", або якась ейфорія і мода на інвестиції в Україну. Це очікується, це в повітрі ширяє. Дуже схоже, що це буде. Такий період вже був в 2006-2008 роках. Зараз він буде коротшим, тому що на світ все-таки насувається світова рецесія. Рік, півтора, максимум два для нашої країни", - зазначив Загорій, додавши, що бізнесу обов'язково варто підготуватися до початку цього періоду.

Як повідомлялося, індекс споживчих настроїв (ІСН) українців з липня 2018 по липень 2019 року зріс на 26,2 пункту і становить 88,0 за 200-бальною шкалою. Автори дослідження, компанія Info Sapiens зазначала, що ІСН таким чином досяг нового пікового значення. Найвищу динаміку показали індекси поточного особистого доходу, а також очікування зростання економіки в найближчий рік і наступні п'ять років.

Рекорд зафіксований і в продажу нових автомобілів. У червні-серпні українці купили 22,4 тис. нових легкових машин - це найкращий результат, починаючи з докризового 2013 року.

Гліб Загорій народився в 1976 році. Має науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. З 2009 по 2014 рік працював генеральним директором "Дарниці". У 2014 році був обраний народним депутатом України. Входив до парламентського комітету у справах ветеранів і людей з інвалідністю, був одним з ініціаторів створення Міністерства у справах ветеранів. Влітку 2019 року після закінчення каденції Верховної Ради VIII скликання пішов з політики, щоб зосередитися на бізнес-діяльності.

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