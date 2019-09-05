 В українській економіці скоро відкриється вікно інвестиційних можливостей, - Загорій

Таку думку висловив співвласник ПАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця" Гліб Загорій в інтерв'ю журналісту Андрію Остапчуку, яке опубліковано на Youtube-каналі Andrew Ostapchuk.
"І галузі, і регіони, і країни розвиваються циклічно. У нашій країні теж буде нормальний економічний цикл - в сенсі, підйом", - сказав Загорій.
Бізнесмен уточнив, що стартом підйому буде момент, "коли звичайні люди почнуть говорити, що стало краще".
"Я це називаю "вікно можливостей", або якась ейфорія і мода на інвестиції в Україну. Це очікується, це в повітрі ширяє. Дуже схоже, що це буде. Такий період вже був в 2006-2008 роках. Зараз він буде коротшим, тому що на світ все-таки насувається світова рецесія. Рік, півтора, максимум два для нашої країни", - зазначив Загорій, додавши, що бізнесу обов'язково варто підготуватися до початку цього періоду.
Як повідомлялося, індекс споживчих настроїв (ІСН) українців з липня 2018 по липень 2019 року зріс на 26,2 пункту і становить 88,0 за 200-бальною шкалою. Автори дослідження, компанія Info Sapiens зазначала, що ІСН таким чином досяг нового пікового значення. Найвищу динаміку показали індекси поточного особистого доходу, а також очікування зростання економіки в найближчий рік і наступні п'ять років.
Рекорд зафіксований і в продажу нових автомобілів. У червні-серпні українці купили 22,4 тис. нових легкових машин - це найкращий результат, починаючи з докризового 2013 року.
Гліб Загорій народився в 1976 році. Має науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. З 2009 по 2014 рік працював генеральним директором "Дарниці". У 2014 році був обраний народним депутатом України. Входив до парламентського комітету у справах ветеранів і людей з інвалідністю, був одним з ініціаторів створення Міністерства у справах ветеранів. Влітку 2019 року після закінчення каденції Верховної Ради VIII скликання пішов з політики, щоб зосередитися на бізнес-діяльності.
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Україна Зєлєнського буде фінансово підтримувати педофіла-зрадника шарія і не буде підтримувати патріотичну молодь із "Пласту".
или ты всерьез думаешь, что он в этих ваших европах столько лет от полиции прячется? Ну голову из жопы вынь уже, критикуй по делу.
-а насчёт пласту то там нужна новая редакция а не тупорылая а-ля падубий..
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"В украинской экономике скоро откроется окно на росію инвестиционных возможностей, - Загорий", - я виправив
Ну у єтих окно канешно открилось. Супрун больше нет
вот к нам и пришло второе дыхание......искусственное
Его окно возможностей давеча из Роиси приехало. И таки да ЗЕ снова открывает возможности рыговской фармацевтической мафии. Тут без вопросов.
Вот только экономике с этого ровным счетом ничего. Промпроизводство падает, инвестиции замедляются. С кидалами и рейдерами Коломойского иностранный бизнес работать не будет.
"То, что происходит - рейды СБУ по коммерческим компаниям, - уже вредит инвестиционной привлекательности Украины.
Конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в "АрселорМиттал" - худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным.
И я точно знаю, что это было загрязнение не от "АрселорМиттал", а наверное, от завода "Метинвеста", - отметил Мингарелли.
Он добавил, что дипломаты были удивлены подобными действиями СБУ.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/mingarelli-reydy-sbu-po-kommercheskim-kompaniyam-vredyat-investicionnoy-privlekatelnosti-ukrainy-1145556.html
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