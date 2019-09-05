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 Економіка
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Все про:інвестиції (226) Загорій (10)

 В українській економіці скоро відкриється вікно інвестиційних можливостей, - Загорій

Україну незабаром очікує економічний підйом, унаслідок якого в країні відкриється вікно можливостей для бізнесу.

Таку думку висловив співвласник ПАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця" Гліб Загорій в інтерв'ю журналісту Андрію Остапчуку, яке опубліковано на Youtube-каналі Andrew Ostapchuk.

"І галузі, і регіони, і країни розвиваються циклічно. У нашій країні теж буде нормальний економічний цикл - в сенсі, підйом", - сказав Загорій.

Бізнесмен уточнив, що стартом підйому буде момент, "коли звичайні люди почнуть говорити, що стало краще".

"Я це називаю "вікно можливостей", або якась ейфорія і мода на інвестиції в Україну. Це очікується, це в повітрі ширяє. Дуже схоже, що це буде. Такий період вже був в 2006-2008 роках. Зараз він буде коротшим, тому що на світ все-таки насувається світова рецесія. Рік, півтора, максимум два для нашої країни", - зазначив Загорій, додавши, що бізнесу обов'язково варто підготуватися до початку цього періоду.

Як повідомлялося, індекс споживчих настроїв (ІСН) українців з липня 2018 по липень 2019 року зріс на 26,2 пункту і становить 88,0 за 200-бальною шкалою. Автори дослідження, компанія Info Sapiens зазначала, що ІСН таким чином досяг нового пікового значення. Найвищу динаміку показали індекси поточного особистого доходу, а також очікування зростання економіки в найближчий рік і наступні п'ять років.

Рекорд зафіксований і в продажу нових автомобілів. У червні-серпні українці купили 22,4 тис. нових легкових машин - це найкращий результат, починаючи з докризового 2013 року.

Гліб Загорій народився в 1976 році. Має науковий ступінь доктора фармацевтичних наук. З 2009 по 2014 рік працював генеральним директором "Дарниці". У 2014 році був обраний народним депутатом України. Входив до парламентського комітету у справах ветеранів і людей з інвалідністю, був одним з ініціаторів створення Міністерства у справах ветеранів. Влітку 2019 року після закінчення каденції Верховної Ради VIII скликання пішов з політики, щоб зосередитися на бізнес-діяльності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146675
 
 
 Топ коментарі
 
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Україна Зєлєнського буде фінансово підтримувати педофіла-зрадника шарія і не буде підтримувати патріотичну молодь із "Пласту".
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Еще и израильтянам пенсию будем платить.
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А дверь соотвественно закроется...
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Вже відкрилось.
Україна Зєлєнського буде фінансово підтримувати педофіла-зрадника шарія і не буде підтримувати патріотичну молодь із "Пласту".
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Еще и израильтянам пенсию будем платить.
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и ведь с одним можно только поспорить - у кого АйКью больше: у одного шимпанзе или десять зебилов?)
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по тому как Вы напонажимали это:- АйКью-видно что бананами Вас не обижали)
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А еще мы отдадим всех фигурантов по сбитому Боингу и рано или поздно нам впаяют выплаты так как на Бамбасе живут наши люди они не виноваты бук сам приехал, + самолет был в нашем воздушном пространстве.
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мляя, пох на шария, пох на националистов, пох на зеленского... но в целом был же суд, который показал, что никаких педо наклонностей у шария нет. есть же решение суда в голландии, по которому его сестра или кто там иск подавал обосрался и платит деньги теперь. зачем пургу нести?
или ты всерьез думаешь, что он в этих ваших европах столько лет от полиции прячется? Ну голову из жопы вынь уже, критикуй по делу.
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так это зе принял такой закон про шария или пе...
-а насчёт пласту то там нужна новая редакция а не тупорылая а-ля падубий..
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В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, - Загорий
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"В украинской экономике скоро откроется окно на росію инвестиционных возможностей, - Загорий", - я виправив
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Уже фармацевты кризисы предсказывают, о как плющит страну
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Ага, чем больше зеля налоги поднимет и чем больше отпустит террористов, тем больше будет инвестицый. Правильно, наркоботы?
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Киев попал в стоп-5 городов с наибольшим прогрессом за последние годы в Глобальном индексе качества жизни (Global Liveability Index).
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Рейтинг городов определяли на основе более 30 факторов в пяти категориях: "стабильность", "здравоохранение", "культура и окружающая среда", "образование" и "инфраструктура".
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кто не успел драпануть в дверь будет драпать в окно. Арселор с SAPом подтвердят...
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Надеюсь что все адекватные бизнесмены и убегут через это окно. На фоне сегодняшних новостей, я бы задумалась на месте очень многих
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шо...неужели твоего барыгу арестовали?
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Когда откроется,тогда и поговорим. Мы одного брехуна пять лет слушали.
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та да, если в таблетках увеличить процент мела, то и на инвестиции и на рабочие места по 300 дол в месяц хватит.
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Такое мнение высказал совладелец ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница" Глеб Загорий
Ну у єтих окно канешно открилось. Супрун больше нет
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Это точно. Инвестклимат становится привлекательным не по дням, а по часам.
В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий - Цензор.НЕТ 8615
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На Цензоре - это с недавних пор запрещенная тема. Как и то, что третий день идет шмон Криворожстали. Даже Г+Г об этом написали, а Цензор полностью под силовиками.
В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий - Цензор.НЕТ 89
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откроется дупа возможностей - после того как каломоев объявил, что надо все НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ!
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***
вот к нам и пришло второе дыхание......искусственное
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В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий - Цензор.НЕТ 3401сразу,как только "бабушка" кмк у индуса отожмет,так и распахнется В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий - Цензор.НЕТ 3401
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Чего они все небритые? Какое то тайное общество небось.
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Это звучит как предсказания астролога.
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Такое мнение высказал совладелец ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница"

Его окно возможностей давеча из Роиси приехало. И таки да ЗЕ снова открывает возможности рыговской фармацевтической мафии. Тут без вопросов.

Вот только экономике с этого ровным счетом ничего. Промпроизводство падает, инвестиции замедляются. С кидалами и рейдерами Коломойского иностранный бизнес работать не будет.
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"Окно для бизнеса" в смысле инвестиций подразумевает успех НЕукраинских компаний. Автор проговорился дважды. Во-первых, кто будет инвестировать, а во-вторых, неужели же инвестировать будут исключительно меценаты бескорыстно заботящиеся об украинцах?
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Посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли в интерью "Европейской правде" высказал мнение, что рейды Службы безопасности Украины по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины.

"То, что происходит - рейды СБУ по коммерческим компаниям, - уже вредит инвестиционной привлекательности Украины.


Конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в "АрселорМиттал" - худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным.


И я точно знаю, что это было загрязнение не от "АрселорМиттал", а наверное, от завода "Метинвеста", - отметил Мингарелли.

Он добавил, что дипломаты были удивлены подобными действиями СБУ.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/mingarelli-reydy-sbu-po-kommercheskim-kompaniyam-vredyat-investicionnoy-privlekatelnosti-ukrainy-1145556.html
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ну, нарешти... а то все очко, да очко...
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для дарниці, то да. Воно вже відкрилось. Супрун же звільнили.
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не кто не обратил внимание - КАК КОЛОМОЙСКИЙ У МЕНЯ ПЫТАЛСЯ ОТЖАТЬ БИЗНЕС? И ПО ЧЕМУ У НЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ - вывод - Коломойский рейдер №1 в Украине,а теперь он ее полностью отжал -
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Мировой кризис набирает обороты, а у нас ждут экономический подъём. Если-бы все в мире были подписаны на зе,мы догнали и перегнали Америку.
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Шо-то мне с трудом верится в эту сказку. По крайней мере отсюда видится следующее: приближающийся административный хаос, большая вероятноть русского реванша и экспансии, парализованные суды, сложный политический кризис (опять же с русским вмешательством), постоянные и неэффективные военные расходы, скептически-сдержанная позиция ЕС на расстоянии от Украины, спрятаная за общими словами о поддержке.
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Откроется, откроется задница в которую вас ЗЕ на пару с коломойшой и трахнут, а руснья присоединится.
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весь мир на пороге очередного экономического кризиса-а в Украине ждут инвесторов В українській економіці скоро відкриється вікно інвестиційних можливостей, - Загорій - Цензор.НЕТ 745
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...третий мир уже ступил за порог: Бразилия, Аргентина... ...там щас лють и жуть!
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Бизнесмен уточнил, что стартом подъема будет момент, "когда обычные люди начнут говорить, что стало лучше"

Будет людям счастье,
Счастье на века.
У Советской Власти
Сила велика!
(песня, жизнеутверждающая)
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Хахаха, лапша смачна? Хавайте , вы это заслужили
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Акселлор Миттал передает привет всем инвесторам)))
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это по поводу той забастовки(во время войны)с помощью которой парашенка заставил митала с ним делится?
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