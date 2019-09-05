 "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця JIT Брехтьє ван де Мосдейк, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити", - сказала вона, відмовившись прокоментувати рішення українського суду.
При цьому вона заявила, що рішення суду на справу МН17 не вплине. "Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинено, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити", - наголосила речниця.
Також вона відмовилася відповідати, чи намагалися слідчі з JIT допитати Цемаха, коли його затримали українські спецслужби.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
многие зебилы верят в сказки зекомандЫ, хотя некоторые умные) зебилы начинают что-то подозревать.. очевидно, к вам это не относится
Все просто!
не понятно это пригожинские там так вылизывают или это уже зе свою команду ботов набрал.
или это уже обе команды совместно работают.
еще пару-тройку месяцев и будет совсем поздно.
?С таким подходом к преступнику нахрена его держать? Лучше обиенять эту сволочь на наших ребят
Разве не от поступков новой влады волосы дыбом встают?
Ну, я не знаю какие тут могут быть варианты: либо-либо.
Ах да, еще можно побыть терпилами.
Тоже вариант.
Или главное перестать стрелять?
Кому Вы лжете?
Где Ваши мозги? Вы что, действительно такие одноклеточные?
ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ! У них преимущество, они во много раз сильнее палестинцев! Через месяц они наловят новых, как кузнечиков сачком. И если бы им кто-то конкретный был важен, то хрен бы они его отдали.
Ну, простите, вы (абстрактный) и тупые!
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
"наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
на
"наши простые хлопцы дороже малазийского Боинга!"?
Оперативненько!
2. Кто то думает, что следователи Нидерландов засунут ему паяльник в задницу, чтобы услышать правду?
3. Кто то сомневается что пытки приемлемая часть реальности в которой сейчас находятся наши ребята у орков или у мишибратьев?
Так что важней. Послушать как Цемах будет рассказывать что ни чего не помнит и на видео просто брехал - ради красного словца или ВСЕ ТАКИ ВЕРНУТЬ наших заложников?
2. нет. зачем такие сложности? просто предложить программу защиты свидетелй.
3. кто на ком стоял? вопрос свой про приемлемость пыток еще раз перечитайте и просто сформулируйте иначе.
важнее свидетеля по Боингу безопасно доставить в зал суда в Нидерландах и дать ему возможность там дат показания. а заложников и так вернут. никуда не денутся.
Бесхребетные ЕС-толерасты, озабоченные не нашли время для допроса? Смешно. Им плевать на свои жертвы. Газ российский интереснее. Это следствие бесконечно.
Ничего не будет РФ за сбитый Боинг МН17 ....Путя уже всех купил баблом кровавым, и Северным потоком-2.
Шо за фата для України? Не розумію.....З кожною наступною Радою і президентом, до влади приходять все гірші і гірші дегенерати.....
Це просто жак... Навіть страшно увити, що (яку ще западлянку) цій нещасній країні приготувала історія, після всих цих зейобіків і порохоботів.... Хоча вже і так за країною тягнеться поганий шлейф і слава... і втрата Крима, війна на Донбасі, найбідніша країна Європи і все таке....
- рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити моряків
- звернення прокуратури Нідерландів з проханням не видавати терориста цемаха росії.
- звернення депутатів Європарламенту з проханням не видавати терориста цемаха росії.
Щеля передав терориста цемаха, громадянина України, іншій державі, що заборонено Конституцією.
Зробив це - грубо втручаючись в роботу незалежної судової гілки влади, в той час коли навіть підконтрольна прокуратура була проти цього злочину.
Відпустивши терориста, звинувачуваного в збитті пасажирського літака з 300 жертвами, під його особисте зобов'язання, що є злочином само по собі.
А мова йшла про те, що кат українського народу, в тому числі кат моряків таваріщ путін залишок своїх днів проведе в Гаазі.
Щеля, маючи на руках рішення міжнародного трибуналу з морського права, зробив все від нього залежне, порушуючи Конституцію України, щоб звільнити путіна від відповідальності.
Видно гроші з бюджету росії на марно не пройшли.
Я не суперерудит, але не пригадую аналогічних випадків в світовій історії.
Ніколи в світовій історії не було випадків щоб терориста випустили на волю під особисте зобов'язання.
Тим більше після грубого порушення законів і Конституції президентом країни, проти якої діяв терорист.
Але ніколи в світовій історії не було випадків, щоб нація героїв, після перемоги в Революції Гідності і війні з більшим ворогом, вибирала своїм головнокомандувачем сцяного клоуна-маріонетку, тому що не насєлєніє не могло вгамувати свою заздрість, визвану брехнею про вкрадені срульярди.
Но выдача Цемаха - это не только очередной провал во внешней политике - это прямая здача интересов Украины. Проще говоря - предательство.
По информации издания, выдача Цемаха в Россию было условием для включения Сенцова в обменный фонд. В середине лета Москва и Киев составляли списки людей для обмена. Цемах был 34-м в украинском перечне, но потом Киев вычеркнул его. Россия в ответ исключила из своего списка Сенцова. Однако затем стороны вернулись к обсуждению вопроса, и, судя по тому, что украинский суд 5 сентября отпустил Цемаха из-под ареста, им удалось договориться, отмечает «Коммерсантъ».
Пипец. Украина, ненька моя, мне тебя жалко, но и в этот раз предали тебя, твою свободу твои же дети - тупые и ещё тупее.