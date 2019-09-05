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 Політика України, За кордоном
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Все про:визволення (290) розслідування (1534) Боїнг-777 Malasia Airli... (381) Цемах (17)

 "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха

У Спільній слідчій групі прокоментували звільнення фігуранта справи про збитий Боїнг 777.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця JIT Брехтьє ван де Мосдейк, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити", - сказала вона, відмовившись прокоментувати рішення українського суду.

При цьому вона заявила, що рішення суду на справу МН17 не вплине. "Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинено, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити", - наголосила речниця.

Також вона відмовилася відповідати, чи намагалися слідчі з JIT допитати Цемаха, коли його затримали українські спецслужби.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146673
 
 
 Топ коментарі
 
так это они его и отпустили.

а зе святой
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Ну очень, прямо очень хочу, и прямо СРОЧНО хочу видеть заявление НацКорпуса, НацДружин, Партии Свобода, Азова, С14 и т.п. по вопросу освобождения Цемаха. Дайте мне его. Срочно прямо. Как в былые времена, за 11 минут после выхода новостей. Как при Порохе ненавистном было.
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Кто ж знал, что наркоман его отпустит?
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Зеля - предатель интересов Украины, или тупой или продажный или спящий агент..
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Нет. С учетом такого общественного резонанса, как в Украине, так и на международном уровне, ни один судья на это не пошел бы. Это чистое политическое решение действующих властей.
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были в шкуре пугливого корумпированного судьи?
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Нет. Просто имею чуть больший интеллект, чем у шимпанЗЕ
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.. а Вошьдь всем своим так и сказал: "говорить, что виноваты пАпередники", несмотря на то, что давно уже радостно юзает эти суды, начиная с Проституционного Суда при разгоне Рады и до последнего районного, в хвост и в гриву в своих квартальных, мелкопортновский и хйловских интересах..
многие зебилы верят в сказки зекомандЫ, хотя некоторые умные) зебилы начинают что-то подозревать.. очевидно, к вам это не относится
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Если бы вы (следователи) хотел бы с ним поговорить , то могли бы и приехать для разговора время было.
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Хотели то нужно было хотелки включить. Садитесь в самолет и через два часа вы можете с ним поговорить. В чем проблема?.

Все просто!
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5 років було мало щоб поговорити. Значить так хотіли.
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Не пались тролль мокшанский, Цемаха привезли в Украину 4 июля 2019года
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да и для суда над Рашей и без него уже достаточно материала.
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Тобто у зебілів винні всі:нідерландці,Європа,як завжди Порошенко,але ні в якому разі не рідна їм зебільна влада,яка відпустила на волю терориста.
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Два місяці , як того упиря зловили !!! То чого чухалися ?! Тепер нехай їм путін допомагає переговорити! А наших треба повертати додому і все !!!
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Ви,нерозумні,хоча б уявляєте,що це може коштувати Україні?
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зашел на страницу зе-команды в фейсбуке, просмотрел каменты
не понятно это пригожинские там так вылизывают или это уже зе свою команду ботов набрал.
или это уже обе команды совместно работают.
еще пару-тройку месяцев и будет совсем поздно.
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Так у них ботоферма своя со времен предвыборной кампании.
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Это не имеет значения. Главное ясно, что казачок засланный, и все еще не посланный.
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Нормальная формулеровка,,поговооить,,? А на чай его не хотите прегласить
?С таким подходом к преступнику нахрена его держать? Лучше обиенять эту сволочь на наших ребят
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А разве не пофиг кто там с кем хотел поговорить?
Разве не от поступков новой влады волосы дыбом встают?
Ну, я не знаю какие тут могут быть варианты: либо-либо.
Ах да, еще можно побыть терпилами.

Тоже вариант. "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха - Цензор.НЕТ 3928
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Твой сын под пытками оговаривает себя в рашистком гестапо, праведник ты наш?!
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А что потом? Будете с рашистским гестапо в уста лобызаться?

Или главное перестать стрелять?
Кому Вы лжете?
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Хватит разыгрывать из себя патриотов. Я б и десять цемахов отдал за любого из наших заложников. Учитесь у Израиля. Целок тут из себя строите.
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А на вопрос не ответил. М-да...

Где Ваши мозги? Вы что, действительно такие одноклеточные?
ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ! У них преимущество, они во много раз сильнее палестинцев! Через месяц они наловят новых, как кузнечиков сачком. И если бы им кто-то конкретный был важен, то хрен бы они его отдали.

Ну, простите, вы (абстрактный) и тупые!
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У палестинцев, которым Израиль отдавал сотни террористов за одного своего, не было неограниченных возможностей набрать новых заложников-израильтян в любом количестве. У Кремля эта возможность есть: крымские татары.
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А израиль знает кто у них враг,у них нет 73% быдла.
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так Нам за сбитый боинг будет!!! нас в в зад целовать Европа точно не будет!! по умолчанию сделают виноватыми !
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Москалі вже запускають таку кампанію.
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Долго Вы Россию судите.А поговорить вы планировали на тот го ,на осень.
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А что тянули-то с разговором? Целое лето Цемах был под замком, а вы не знали, что Украина - це ще не зовсім Європа...
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ага, они так "торопились" его допросить, аж "спотыкались" (поди не первый день он был доступен для допросов)! больше всего я ПРЕЗИРАЮ лицемерии и лживость особенно европейских шлюх-политиков, кормящихся из рук ***** (или на которых есть чемоданы с компроматом)!
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Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
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То солдаты, а то простые смертные, вроде Гриба, Балуха, Панова и других. Хватит растекаться по древу в словоблудии. Есть возможность спасти наших ребят, хоть и на условиях выдачи цемаха, и это шанс. Раша другой не станет и никто её не перевоспитает. Отлавливают наши хлопцы всякую погань рашисткую и им за это огромное спасибо. А матери спасённых из лап путлера, им в ноги поклонятся и не нужно тут распинаться за ССОошников, они вас об этом не просили.
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Уточнённая методичка ФСБ? Заменяем строку
"наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
на
"наши простые хлопцы дороже малазийского Боинга!"?
Оперативненько!
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Уау! Говорящая макака! А читать как ? В профиле твоем написано что не умеешь читать,МАКАКА! Учись читать неуч! "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха - Цензор.НЕТ 7055
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1. Кто то верит, что Цемах всю правду бы рассказал в Нидерландах?

2. Кто то думает, что следователи Нидерландов засунут ему паяльник в задницу, чтобы услышать правду?

3. Кто то сомневается что пытки приемлемая часть реальности в которой сейчас находятся наши ребята у орков или у мишибратьев?

Так что важней. Послушать как Цемах будет рассказывать что ни чего не помнит и на видео просто брехал - ради красного словца или ВСЕ ТАКИ ВЕРНУТЬ наших заложников?
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Вы, что не видите? Ботве ПАПа пофиг всё. Им - зелю обосрать на всех ветках, по поводу и без. Любые отмазки, вплоть до предательства наших заложников, абы выбелить своего грёбаного свинопаса и обгадить Зе команду. Плевать, что власть в руках продажных правоохранительных органов, которые и сами на ниточке от разоблачений.
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1. это его единственный шанс остаться живым
2. нет. зачем такие сложности? просто предложить программу защиты свидетелй.
3. кто на ком стоял? вопрос свой про приемлемость пыток еще раз перечитайте и просто сформулируйте иначе.

важнее свидетеля по Боингу безопасно доставить в зал суда в Нидерландах и дать ему возможность там дат показания. а заложников и так вернут. никуда не денутся.
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Его в июле задержали, почему раньше не хотели с ним поговорить а теперь хотят?! Хотели бы, поговорили бы давно. "Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно", - нідерландські слідчі про звільнення Цемаха - Цензор.НЕТ 8385

Бесхребетные ЕС-толерасты, озабоченные не нашли время для допроса? Смешно. Им плевать на свои жертвы. Газ российский интереснее. Это следствие бесконечно.
Ничего не будет РФ за сбитый Боинг МН17 ....Путя уже всех купил баблом кровавым, и Северным потоком-2.
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Зебілів чекає такий же безславний кінець, як і іх попередників..... порохоботів

Шо за фата для України? Не розумію.....З кожною наступною Радою і президентом, до влади приходять все гірші і гірші дегенерати.....


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Ви ж не кажете - кого треба, от люди і обирають того, кого їм пропонують
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Я бачив як еволюціонували державні інституції у Польщі, і 28 років спостерігаю, як з кожною наступною владою, все більше і більше деградує політичний клас в Україні..... Всі думали,що риги і Янек - це край.... А фіг вам.... дно ще не пробите!!!!!
Це просто жак... Навіть страшно увити, що (яку ще западлянку) цій нещасній країні приготувала історія, після всих цих зейобіків і порохоботів.... Хоча вже і так за країною тягнеться поганий шлейф і слава... і втрата Крима, війна на Донбасі, найбідніша країна Європи і все таке....
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ДЖВА месяца сопли жевали - так "хотели поговорить"
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...мы два года хотели поговорить,а потом взяли и озаботились.А почему скифское золото до сих пор не в Украине,озабоченные вы наши.
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Пофиг мне все нидерланды с малазийями, если и им пофиг, что раша творит в Украине. И хватит тут морализаторствовать о патриотизме, когда ты плюёшь на судьбу граждан твоей страны, по сути выкраденных рашистами.
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Так не можна. Голандці збудували Керченський міст, втомились, і відразу з Цемахом розмовляти? А відпочити?
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Вызовите его на ПАСЕ в составе делегации РФ.
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обращаюсь к Юрию Бутусову, проведите люстрацию порохоботов свинарчуков на Вашем сайте, эти безмозглые, упоротые, озлобленные твари кишмя кишат здесь, причем нападают стаями, как крысы...от них никакого конструктива, лишь потоки шоколадного сами поняли чего...они петю разорят к чертовой матери, ведь эту свору надо кормить усиленно, в противном случае они переключатся на своего хозяина
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Пєця нагрібсь так, що годувати тролів в нього вистачить бабла ще на два покоління. Треба, щоб авторизація на українському сегменті соцмереж була по особистим. Щоб всі тролі були, як на долоні. От тоді вони подумають...
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В щелі було:
- рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити моряків
- звернення прокуратури Нідерландів з проханням не видавати терориста цемаха росії.
- звернення депутатів Європарламенту з проханням не видавати терориста цемаха росії.

Щеля передав терориста цемаха, громадянина України, іншій державі, що заборонено Конституцією.

Зробив це - грубо втручаючись в роботу незалежної судової гілки влади, в той час коли навіть підконтрольна прокуратура була проти цього злочину.

Відпустивши терориста, звинувачуваного в збитті пасажирського літака з 300 жертвами, під його особисте зобов'язання, що є злочином само по собі.

А мова йшла про те, що кат українського народу, в тому числі кат моряків таваріщ путін залишок своїх днів проведе в Гаазі.

Щеля, маючи на руках рішення міжнародного трибуналу з морського права, зробив все від нього залежне, порушуючи Конституцію України, щоб звільнити путіна від відповідальності.
Видно гроші з бюджету росії на марно не пройшли.

Я не суперерудит, але не пригадую аналогічних випадків в світовій історії.

Ніколи в світовій історії не було випадків щоб терориста випустили на волю під особисте зобов'язання.

Тим більше після грубого порушення законів і Конституції президентом країни, проти якої діяв терорист.

Але ніколи в світовій історії не було випадків, щоб нація героїв, після перемоги в Революції Гідності і війні з більшим ворогом, вибирала своїм головнокомандувачем сцяного клоуна-маріонетку, тому що не насєлєніє не могло вгамувати свою заздрість, визвану брехнею про вкрадені срульярди.
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Дивись не всрись від люті на Українській Нарід та Президента України.
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А **** они резину тянули? Не могли до этого поговорить?
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Зеленский полностью провалил внешнюю политику Украины - одни поражения по всем фронтам. Теперь и отношения с ЕС будут испорчены.
Но выдача Цемаха - это не только очередной провал во внешней политике - это прямая здача интересов Украины. Проще говоря - предательство.
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Думаєте, що Вовік Цемаха пєрєдаст? Чи не пєрєдаст?
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Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего зенитчика Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого Киев задержал как причастного к гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, выдача Цемаха в Россию было условием для включения Сенцова в обменный фонд. В середине лета Москва и Киев составляли списки людей для обмена. Цемах был 34-м в украинском перечне, но потом Киев вычеркнул его. Россия в ответ исключила из своего списка Сенцова. Однако затем стороны вернулись к обсуждению вопроса, и, судя по тому, что украинский суд 5 сентября отпустил Цемаха из-под ареста, им удалось договориться, отмечает «Коммерсантъ».
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Прокинулись бл..і )))А раніше часму не було?
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Значит золото держат, с рускими сотрудничают и строят всякое разное им, про Боинг вот как 5 лет ( а там дастБог еще 5) ищут значит. Эстонцы и то шустрее этих голандцев. А вот как обменивают нашего же пленника на наших бойцов - сразу пятую врубили! Что тоим не нравится, *****!
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Потрясающие комментарии - всё возмущаются не тем, что выпустили Цемаха, а тем, что Нидерланды "долго" собирались поговорить (допросить они могут только того, кого повесткой вызвали, но кого это интересует, если 99% комментаторов не знают и знать ничего не хотят о праве).
Пипец. Украина, ненька моя, мне тебя жалко, но и в этот раз предали тебя, твою свободу твои же дети - тупые и ещё тупее.
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Дебилы зелено-кремлевские, вы хоть соображаете что вы пишите?
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Зеленский сдает Укрмину. И если люди этого не поймут, сдесь нечего будет делать.
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