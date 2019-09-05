EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  515  8
Матеріали за темою:
Все про:аудит (136) Укроборонпром (502) Абромавичус (77)

 Baker Tilly проведе аудит "Укроборонпрому". Вони мають почати роботу до кінця року, - Абромавичус

Компанія "Бейкер Тіллі Україна" стане аудитором концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Укроборонпром" готовий був заплатити за аудит 32,5 млн гривень, "Бейкер Тіллі Україна" погодилася провести його за 29,336 млн гривень. Єдиний конкурент - "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" - зупинився на ціні 29,337 млн ​​гривень.

Консолідований аудит "Укроборонпрому" не проводився ще жодного разу. Міжнародні аудити проводилися тільки в окремих підприємствах-учасниках концерну. Наприклад, та ж Baker Tilly проводила аудит "Укрспецекспорту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів із-під контролю концерну "Укрспецекспорт", - "Вihus"

Абромавичус назвав вибір аудитора важливою перемогою.

"Темою аудиту "Укроборонпрому" дуже сильно спекулювала попередня влада, в реальності ж закупівля послуг аудиту саботувалася минулим керівництвом. Щоб зрушити все з мертвої точки і відновити довіру потенційних учасників до Концерну, мені особисто довелося увійти в тендерний комітет. Це було необхідно, в тому числі, аби дати сигнал міжнародним аудиторським компаніям виходити на торги, що аудит точно відбудеться і ніхто не буде вставляти палки в колеса. Виявилося, що за місяць можливо і підготувати необхідний пакет документів, і провести торги на ProZorro, і розпочати підготовку внутрішньої команди, яка супроводжуватиме аудиторів та організовуватиме весь процес", - цитує Абромавичуса пресслужба Концерну.

Також читайте: Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому". ДОКУМЕНТ

Він висловив сподівання, що аудитори зайдуть на "Укроборонпром" до кінця 2019 року: "Моє бачення - аудитори мають почати працювати в Концерні до кінця поточного року".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146668
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Після сьогоднішнього суда,йдіть у сраку.
 показати весь коментар
 
Да уж наш оборонпром буду проверять булочники, вы хоть название зашифруйте что народ не смешить,
 показати весь коментар
 
 
Baker Tilly Virchow Krause, LLP -это государственная бухгалтерская и консалтинговая фирма со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс
Baker Tilly Virchow Krause, LLP as the 9th most prestigious accounting firm in their 2019 ranking Baker Tilly проведет аудит "Укроборонпрома". Они должны начать работу до конца года, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 418
 показати весь коментар
 
слышал про big four, big eigth но зеленого понятия не имею что за Бейкер Тилли Украина
 показати весь коментар
 
Вообще-то Baker Tilly - это крупная международная аудиторская сеть компаний. Загуглите, достаточно легко выяснить, что из себя представляет эта компания
 показати весь коментар
 
волонтерам приготовится. Парализовали закупки в МО и питание по новой программе, сейчас только парализуют оборонные предприятия и пойдут в атаку. нужно будет не только броники с касками возить, а переквалифицироваться международных торговцев оружием.
 показати весь коментар
 
 
и посадить пашинского, свинярчуков и их патрона мародера мальдивского
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору