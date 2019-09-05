 Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 5 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
При ухваленні цього рішення Нацрада послуговувалася даними моніторингів телеканалу за останній час, які підтвердили неодноразове поширення в його ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях. Зокрема, регулятор узяв до уваги моніторинг мовлення NewsOne за період з 1 червня до 8 липня 2019 року включно. Так, в ефірі за 8 липня ведучі та учасники телепрограм мовника обговорювали ідею проведення спільного телемосту з російським телеканалом "Россия24" під назвою "Надо поговорить", а також його подальше скасування.
Визнавши наявність мови ворожнечі у висловлюваннях, які були поширені в ефірі телеканалу NewsOne, а також порушення законів України "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію" та факт неусунення ліцензіатом порушень законодавства, Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення.
Відповідно до закону "Про телебачення і радіомовлення", Нацрада може звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії лише після застосування санкцій "оголошення попередження " та "стягнення штрафу" за порушення мовником однієї й тієї ж норми закону протягом року.
Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.
15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".
16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.
Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.
Зрештою 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.
Окрім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne та один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.
Кстати, а разве подобное приподношение информации не является манипулятивным с определенным воздействием на психику человека?. Как по мне уже за это можно их...
Получается провалили реформу.
Не просто так же зебіки його назначили.
Не просто так же зебіки його назначили.
и вдруг
Нацсовет пользовалась ...
Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала ...
Это конторо третьего пола что-ли?
В редакции хоть кто-нибудь когда-нибудь, тексты вычитывает перед публикацией?
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
Мирослав Вересюк 13. 08. 2019 р.