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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (212) суд (5492) телеміст (50) Newsone (56)

 Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії для телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") за мову ворожнечі в ефірі.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 5 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

При ухваленні цього рішення Нацрада послуговувалася даними моніторингів телеканалу за останній час, які підтвердили неодноразове поширення в його ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях. Зокрема, регулятор узяв до уваги моніторинг мовлення NewsOne за період з 1 червня до 8 липня 2019 року включно. Так, в ефірі за 8 липня ведучі та учасники телепрограм мовника обговорювали ідею проведення спільного телемосту з російським телеканалом "Россия24" під назвою "Надо поговорить", а також його подальше скасування.

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Визнавши наявність мови ворожнечі у висловлюваннях, які були поширені в ефірі телеканалу NewsOne, а також порушення законів України "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію" та факт неусунення ліцензіатом порушень законодавства, Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення.

Відповідно до закону "Про телебачення і радіомовлення", Нацрада може звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії лише після застосування санкцій "оголошення попередження " та "стягнення штрафу" за порушення мовником однієї й тієї ж норми закону протягом року.

Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Зрештою 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Окрім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne та один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146665
 
   
 Топ коментарі
 
А-ха) Попробуйте. Думаете шуфрича просто так назначили старшим по свободе слова
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гребаный Рябошапка ни звука по поводу выхода Цемаха!
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Та порошенко его випустил, гад. Чтоб подставить зелене сонечко...
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Andriy Kalnyshevsky - вредит нашему рулевому 73% баранов как только может Барыга...
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А-ха) Попробуйте. Думаете шуфрича просто так назначили старшим по свободе слова
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наприклад, призначення отої самої Нацради яка "подала" в суд
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Герасимьюк, как журналист, перестала сегодня для меня существовать.
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Решил влючить этот канал после озвученнго решения, там просто мрак творится, манимуляции сплошные, людей начали уже накручивать... Даже если суд примет решение отобрать лицензию, эти *уки не сдадуться, будут митинги проплаченные + те кого зомбанули .
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А вы еще обратите внимание на музыкальный фон . Агрессия за кадром в сопровождении сепарских пропагандонов*журналистов*. Такую чушь несут !
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Да обратил внимание, всё вместе создает в глазах обычного обывателя , достаточно угрожающую атмосферу . Не интересовался бы я вопросом пропаганды легко бы им поверил.

Кстати, а разве подобное приподношение информации не является манипулятивным с определенным воздействием на психику человека?. Как по мне уже за это можно их...
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В суд, той що терориста сьогодні відпустив, клоунада продовження
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Так эти же суды реформировал Порох и его *******, самые гуманные суды мира.
Получается провалили реформу.
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Молодцы конечно, но им нужно право самим лишать лицензии, нашим судам веры нет.
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Нічо. Зараз Шуфрич все поріша.
Не просто так же зебіки його назначили.
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Он сидел на заседании Нацсовета и ничего не порешал а в суде могут только все решить деньги а не должность Шуфрича.
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Нічо. Зараз Шуфрич все поріша.
Не просто так же зебіки його назначили.
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посмотрим,хватит ли у Зеленского мозгов не идти на поводу у ***** и прикрыть кремлевскую пропаганду вместе с телеканалом NewsOne
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Ага, вже "хватило мозгов" випустити Цемаха. І тут теж "хватит"...
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Нацсовет решил обратиться в суд ...
и вдруг
Нацсовет пользовалась ...
Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала ...

Это конторо третьего пола что-ли? Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne - Цензор.НЕТ 1750
В редакции хоть кто-нибудь когда-нибудь, тексты вычитывает перед публикацией?
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Напомним:10 июля Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку.Кум президента РФ Медведчук является соратником фактического владельца холдинга "Новости" нардепа Тараса Козака. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.Ранее в ОП критиковали генеральную прокуратуру. По словам пресс-секретаря Зеленского, странно, что генпрокурор не реагирует на визиты Бойко и Медведчука в РФ.В ОП также заявили, что Медведчук в мире может представлять только себя и своих родственников, а не всю Украину. Нацрада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne - Цензор.НЕТ 5047
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Давно пора закрити цих цепних псів путіна і медведчука, на черзі повинні бути 112-й та зік, бо замість свободи слова ллються антиукраїнські помиї.
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маю надію що прикриїть це сепарське кубло на***!
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НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…

Мирослав Вересюк 13. 08. 2019 р.
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Я не знаю хто той канал дивится ,регулярно одні і ті українофобські морди : Червоненко ,Співак,Рабінович Волошин ,Шуфрич ,Ківа ітп ,все їм українська Україна заважає.
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