 Право володіння українською землею повинні мати винятково громадяни України, - Турчинов

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, написав Олександр Турчинов у своєму блозі.

За його словами, створення ринку землі є стратегічним питанням, що багато років штучно блокувалось у нашій країні.

"Прозорий ринок землі здатний значно збільшити інвестиційну привабливість вітчизняного агропромислового комплексу, зупинити тіньові схеми земельного обігу, стати значним ресурсом економічного зростання та збільшити надходження до центрального і місцевих бюджетів", - зазначив Олександр Турчинов.

Водночас, він переконаний, що земельне питання завжди є соціально-домінантним і "за непродуманих, непідготовлених різких кроків може стати детонатором вибуху соціального невдоволення та дестабілізації".

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"Головний важіль, що примусить земельну реформу і новостворений ринок землі працювати на українців і майбутнє нашої країни, - це забезпечення на законодавчому рівні виключного права володіння українською землею громадян України. Тобто як фізичними особами, так і кінцевими бенефіціарами українських підприємств, що мають право купувати землю сільськогосподарського призначення, повинні бути виключно громадяни України", - написав політик.

На його думку, вихід на український земельний ринок іноземних гравців, зокрема потужних транснаціональних корпорацій, що пообіцяв очільник нового уряду, "перетворить на аутсайдерів, а в перспективі - банкрутів навіть достатньо міцних українських агробізнесменів, не кажучи про армію наших фермерів, більшість з яких зараз ледве тримається на плаву".

"Надто неспівставний фінансовий потенціал і можливість доступу до кредитних ресурсів у світових компаній та вітчизняних аграріїв", - додав він.

"Виключне право українців на володіння сільськогосподарською землею примусить західних партнерів інвестувати в українських національних виробників, значно посиливши їхній потенціал і можливості, а головне, збереже одну з найкращих земель у Європі від виснаження та агресивного використання задля отримання надприбутків", - зазначив Турчинов, додавши, що такий важливий запобіжник існує в багатьох цивілізованих країнах.

За його словами, попри те, що зростання надходжень до бюджету буде більш повільним, ніж за анонсованого ринку землі без будь-яких обмежень, "ми забезпечимо пріоритетні економічні позиції та стартові переваги для національних виробників і наших співгромадян, які працюють в аграрному секторі, а головне, збережемо право власності на родючу землю для майбутніх поколінь українців".

"Це буде запорукою сталого економічного зростання, свободи і незалежності нашої країни", - резюмував Турчинов.