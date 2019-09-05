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 Політика України
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Все про:земля (366) Турчинов (860)

 Право володіння українською землею повинні мати винятково громадяни України, - Турчинов

Забезпечення на законодавчому рівні виключного права володіння українською землею для громадян України - це головний важіль, що примусить земельну реформу і новостворений ринок землі працювати на українців і майбутнє нашої країни.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, написав Олександр Турчинов у своєму блозі.

За його словами, створення ринку землі є стратегічним питанням, що багато років штучно блокувалось у нашій країні.

"Прозорий ринок землі здатний значно збільшити інвестиційну привабливість вітчизняного агропромислового комплексу, зупинити тіньові схеми земельного обігу, стати значним ресурсом економічного зростання та збільшити надходження до центрального і місцевих бюджетів", - зазначив Олександр Турчинов.

Водночас, він переконаний, що земельне питання завжди є соціально-домінантним і "за непродуманих, непідготовлених різких кроків може стати детонатором вибуху соціального невдоволення та дестабілізації".

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"Головний важіль, що примусить земельну реформу і новостворений ринок землі працювати на українців і майбутнє нашої країни, - це забезпечення на законодавчому рівні виключного права володіння українською землею громадян України. Тобто як фізичними особами, так і кінцевими бенефіціарами українських підприємств, що мають право купувати землю сільськогосподарського призначення, повинні бути виключно громадяни України", - написав політик.

На його думку, вихід на український земельний ринок іноземних гравців, зокрема потужних транснаціональних корпорацій, що пообіцяв очільник нового уряду, "перетворить на аутсайдерів, а в перспективі - банкрутів навіть достатньо міцних українських агробізнесменів, не кажучи про армію наших фермерів, більшість з яких зараз ледве тримається на плаву".

"Надто неспівставний фінансовий потенціал і можливість доступу до кредитних ресурсів у світових компаній та вітчизняних аграріїв", - додав він.

"Виключне право українців на володіння сільськогосподарською землею примусить західних партнерів інвестувати в українських національних виробників, значно посиливши їхній потенціал і можливості, а головне, збереже одну з найкращих земель у Європі від виснаження та агресивного використання задля отримання надприбутків", - зазначив Турчинов, додавши, що такий важливий запобіжник існує в багатьох цивілізованих країнах.

За його словами, попри те, що зростання надходжень до бюджету буде більш повільним, ніж за анонсованого ринку землі без будь-яких обмежень, "ми забезпечимо пріоритетні економічні позиції та стартові переваги для національних виробників і наших співгромадян, які працюють в аграрному секторі, а головне, збережемо право власності на родючу землю для майбутніх поколінь українців".

"Це буде запорукою сталого економічного зростання, свободи і незалежності нашої країни", - резюмував Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146660
 
   
 Топ коментарі
 
зебилы - в батраки пойдете? - вопрос именно так стоит ))))))))
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Хтось хоче продати землю й на тому показати, що економіка росте. Продай квартиру - у тебе будуть гроші, але жити будеш у друзів. Це дурна й некорисна справа. Від того, що квартира буде не твоя - твоя економіка не зросте.
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сразу нужно провести дежидацию украины
а потом продавать землю можна
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Да этот старый коммуняка уже Крым просрал.
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а йєсчьо он младєнцєв рускаязичних єл на завтрак істєно гаварю вам
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ПРОДАЖА ЗЕМЛІ
Ох, мораторій, мораторій
На продаж нашої землі
В масі законів не прозорій
Хто ж вже хазяїн на землі?

Води набрала в ротик Юля,
А як при Петі верещала!
П'ять років їм давала дулю
Ринок землі тут не давала.

Чекає «Беня» й його друзі
Як люди-кнопки зроблять це
І землю скуплять тут в окрузі
За копійки візьмуть тут все.

А сірій масі вже втирають,
Що українські фірми всі
А то, що їхні «слуги» знають-
Земелька їх у всій красі.
05.09.2019
Анатолій Березенський
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И мы даже знаем этих граждан Украины поименно.
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Ніякого продажу землі України Право володіння українською землею повинні мати винятково громадяни України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6832

Це не зробить Україну багатою і незалежною країною.
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Колхоз или крепостное право! Никакого рынка земли!
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Продажа только под застройку, остальное и поля продавать только право на аренду 10,20,49 лет.
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