 Обговорюватимемо термін та обсяг нової програми, - Смолій сподівається на успіх переговорів з МВФ, що розпочинаються наступного тижня

"В першу чергу це будуть розмови щодо параметрів програми, тобто її термін, обсяг", - описав він головний предмет зустрічей з місією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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