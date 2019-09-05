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 Політика України
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Все про:МВФ (560) НБУ (477) Смолій (53)

 Обговорюватимемо термін та обсяг нової програми, - Смолій сподівається на успіх переговорів з МВФ, що розпочинаються наступного тижня

Національний банк України очікує приїзду місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) наступного тижня для проведення переговорів про нову програму фінансового співробітництва, повідомив глава НБУ Яків Смолій.

"В першу чергу це будуть розмови щодо параметрів програми, тобто її термін, обсяг", - описав він головний предмет зустрічей з місією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146659
 
 
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Надеюсь, что это будет последняя программа, а дальше долги будем только отдавать, а не увеличивать. Потому что предыдущие 10 лет они росли как на дрожжах.
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какой мвф, если экономика будет переть на 40%
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что при порошенко было злом, то при зеленой шмаркле стало единственным правильным решением.
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******** грошей дасть. Зеля судячи з усього збирається підлизувати йому значно успішніше, ніж Лукашенко
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Голобородько такого б не допустив! Обговорюватимемо термін та обсяг нової програми, - Смолій сподівається на успіх переговорів з МВФ, що розпочинаються наступного тижня - Цензор.НЕТ 2137
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