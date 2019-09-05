 Обговорюватимемо термін та обсяг нової програми, - Смолій сподівається на успіх переговорів з МВФ, що розпочинаються наступного тижня

"В першу чергу це будуть розмови щодо параметрів програми, тобто її термін, обсяг", - описав він головний предмет зустрічей з місією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Alex Rozhenko
Надеюсь, что это будет последняя программа, а дальше долги будем только отдавать, а не увеличивать. Потому что предыдущие 10 лет они росли как на дрожжах.
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05.09.2019 14:50
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q4ma
Сейчас долгтакой же, как в 2014
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05.09.2019 14:52
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ПАРАБЕЛЛУМ 777
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05.09.2019 14:50
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Vadym Tsyrkalyuk
какой мвф, если экономика будет переть на 40%
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05.09.2019 14:54
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Странник Виртуальный 2cc6e9e4
за пять лет на 40%.
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05.09.2019 14:56
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Странник Виртуальный 2cc6e9e4
Программу рассчитывают на три года вроде как.
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05.09.2019 14:57
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secret secret_too
что при порошенко было злом, то при зеленой шмаркле стало единственным правильным решением.
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05.09.2019 14:57
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Владіслав Українець
******** грошей дасть. Зеля судячи з усього збирається підлизувати йому значно успішніше, ніж Лукашенко
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05.09.2019 14:57
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Oljik
Голобородько такого б не допустив!
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05.09.2019 15:05
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Людмила Олийнык 8fe2f854
А так гарно лапшав що не буде брати кредити
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05.09.2019 15:38
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