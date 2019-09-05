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 Політика України, За кордоном
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Все про:Медведчук (489) моряки (716) обмін (448) Путін (10519) політв'язні (1021) Клих (157) Карпюк (111)

 Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція"

Рішення щодо обміну утримуваними особами буде найближчим часом оголошено спільно Москвою і Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент РФ Володимир Путін у четвер на зустрічі з українським політиком Віктором Медведчуком.

"Безумовно, (ви) успішно дуже конвертуєте наші добрі відносини в конкретні гуманітарні акції, в конкретні справи, я думаю, що люди про це пам'ятатимуть. Це свята справа, що називається, все зрозуміло", - сказав російський лідер.

Коментуючи згадку Медведчуком українських в'язнів Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, президент РФ зазначив, що стосовно цих фігурантів у Москви "особлива позиція".

"Це складне для нас питання. Ми, безумовно, будемо рухатися в цьому напрямку і найближчим часом, як і домовилися з чинною офіційною владою в Україні, ми спільно оголосимо про ухвалені рішення", - наголосив Путін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією. ВIДЕО

Зустріч Путіна з Медведчуком минула "на ногах" у кулуарах Східного економічного форуму.

Раніше в середу два дипломатичні джерела повідомили, що процес обміну утримуваними особами між Росією та Україною, можливо, буде запущений до кінця цього тижня.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Також дивіться: Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146656
 
 
 Топ коментарі
 
п.с.

Зеленский стал на колени. И спас Путина
Мир любой ценой выглядит вот так
Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.

Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.

Зеленский помножил на ноль работу СБУ
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. Службы, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.

презЕдент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.


Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.
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ща, только Цемах границу пересечет и объявят
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да уже есть дорожная карта по референдуму Украинской Народной Республики
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зеЛеная падаль сливает все что только можно!
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ближайшее время - это когда зелебоб лично доставит цёлуха в горловку и извинится на коленях.
По поводу этого сепара... Не могу понять - это ваще страшный сон или на самом деле? Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція" - Цензор.НЕТ 7190
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В ближайшее время совместно с Киевом - твою шмарклю в грязь - вроде и войны нет...
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Вот интересно, Цемах ведь тоже украинец, получается Зеленский обменивает одних украинцев на других
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При тому що Цемах саме з того регіону, "гдє живут такіє же люді, как і ми".
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Когда оно уже сдохнет. Сколько лет этому казлу, 70 ?
Задача государства Украина вытащить своих граждан, незаконно осуждённых и украденных рашкой. Любое прогрессивное государство в первую очередь поступало бы именно так.
Пусть сначала обменяют, потом будем посмотр5ть. Наши переговорщики тоже не пальцем деланные
А то тут соевая ботоферма , сидя на диванах, уже рвутся в бой
Ещё никого не обменяли .
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Вони виправдають будь-що зроблене їхнім кумиром.
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Когда сына сталина взяли в плен , он сказал известную фразу- Я солдата на фельдмаршала не меняю.

Вы приверженец таких методов? Это по Ницше - ради тысячи можно пожертвовать одним, падающего толкни. Ницше, которого любил гитлер и, просто уверена, судя по его действиям, путен.
А вы представьте, что-то плену, не дай Бог , ваш сын?
Куда бы девался ваш херов диванный героизм.
Если цемаха допросили и отработали, то пусть меняют.
Доказательств и так вагон и тележка.
У нас и крым тоже аннексирован , а действий запада ноль. Не могут разобраться в деталях )))
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Потом будем посмотреть? Потом "посмотреть" уже будет поздно. Такие вещи делются только тогда, когда Путин уже получил что-то существенное для него. Иначе бы обмена не было. Что непонятного, и на что еще надо "посмотреть". За 5(а то и больше) лет могла бы выучить того, с кем имеешь дело.
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Ну що, зебіли, готуйтеся до ЛАР і ДАР в складі Української Малоросійської Республіки.
І так- ви зробили це разом.
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Взяти Мертвечука и ПОМИНЯТИ НА ВСИХ ПОЛОНЕНИХ.
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осталось ликвидировать нафтогаз, парализовать укроборонпром, раздать звр нариду, довести страну до дефолта, выполнить минские в одностороннем порядке и признать окупацию крыма
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...і вибачитись перед ****** за Майдан та інший "головняк" протягом останніх п'яти років.
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Порошенко разорится на ботов,строчат безустали,идиоты🤣🤣🤣
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Інесса, уже разорілся. Я, напрімєр, уже трі мєсяца бєз зарплати от Пороха живу. Сіжу на хлєбушкє с водічкой. Навєрноє, пойду по сосєдям с протянутой рукой - мож, кто одолжит до зарплати. Обєщалі, шо нас в ботофєрму Зе забєрут і сразу рассчітаюцца.
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