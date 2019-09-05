 США привітали Україну з успішним запуском ВАКС, висловивши сподівання, що суд буде добросовісним і незалежним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook.
"Вітаємо Україну з сьогоднішнім успішним запуском Вищого антикорупційного суду. Ми підтримуємо сподівання українського народу на те, що суд буде добросовісним та незалежним і зміцнюватиме верховенство права в Україні", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.
30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.
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Надія вмирає останьою
Зеленский стал на колени. И спас Путина
5 сентября, 14:03 469 Цей матеріал також доступний українською
Мир любой ценой выглядит вот так
Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.
Значит там все норм... - не переживайте....
Зе молодец
"При пеце антикор.суд заглох"