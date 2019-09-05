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 Політика України
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Все про:посольство (317) США (5349) Антикорупційний суд (427)

 США привітали Україну з успішним запуском ВАКС, висловивши сподівання, що суд буде добросовісним і незалежним

Посольство США в Україні привітало запуск Вищого антикорупційного суду і висловило сподівання, що він буде добросовісним і незалежним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства в Facebook.

"Вітаємо Україну з сьогоднішнім успішним запуском Вищого антикорупційного суду. Ми підтримуємо сподівання українського народу на те, що суд буде добросовісним та незалежним і зміцнюватиме верховенство права в Україні", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.

США привітали Україну з успішним запуском ВАКС, висловивши сподівання, що суд буде добросовісним і незалежним 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146650
 
   
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Посольство США в Украине поприветствовало запуск Высшего антикоррупционного суда и выразило надежду, что он будет честным и независимым. Источник: https://censor.net.ua/n3146650
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Надія вмирає останьою
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https://nv.ua/opinion/cemaha-otpustili-kak-zelenskiy-spas-putina-novosti-ukrainy-50041076.html

Зеленский стал на колени. И спас Путина
5 сентября, 14:03 469 Цей матеріал також доступний українською
Мир любой ценой выглядит вот так
Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.
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При правильном ведении дела,это смерть для украинских олигархов.
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с чем вообще то проздравили с тем что в Украине гниль и кругом гумус.. от явления коррупция.. так уже скоро и уже стоит вопрос-- а будет ли та Украина с таким Зеклоуном...
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Не переживай так. Петя будет постоянный клиент этого суда.
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от дураааааак... тебе ж ясно задали вопрос: "а будет ли та Украина с таким Зеклоуном"... при чем здесь петя? Забудь про петю, получеловек-полузебуин...
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так они же полные дауны мосха нет и не было таких тварей которые таких ублюдков как зедебил и Мервечука в раду пропустили на виселищу только заслуживают... подонки живут жрут хлеь и срут на эту землютолько жжжжыва обрезанаая так себя ведет как засранцы...
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Для правильного дела на должности назначают через конкурсы, а не друзей, кумовей и других чертей. ЗЫ Как там беня? США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым - Цензор.НЕТ 9037
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А в Кремле что говорят? США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым - Цензор.НЕТ 7636...наверное говорят, что ордынско кумовская .коррупция бессмертна,потому что связана с РПЦ
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если судьи вакс не прелетели к нам из космоса ,то на сподівання українського народу им насрать , вот реально не понимаю как в куче говна можно найти торт США поздравили Украину с успешным запуском ВАКС, выразив надежду, что суд будет честным и независимым - Цензор.НЕТ 860
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не, ну терпилы ж отыскали себе еврейского гетмана... причем они были в большинстве... Там, говорят, 73% пришедших и голосовавших отыскало свое маленькое неказистое говнецо...
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суд будет честным и независимым/ и гуманным-как другие суды .Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи. /КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом ./ Суд в Киеве освободил пропагандиста Вышинского из-под стражи. /Экс-переводчик Гройсмана Ежов признал свою вину в госизмене и вышел на свободу /Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест./ "Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - Ефремов "./ И только "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Свинарчуки в команде Зе сейчас, а мальдивский с Беней корешами стали...
Значит там все норм... - не переживайте....
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Свинарчуки везде пролезут...это агенты кремля
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Особенно после Цемаха. СУПЕРМОЛОДЕЦ!!!
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Не вешай все на зе,он не судья,а президент
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Правильно, вешайте на Пецю:
"При пеце антикор.суд заглох"


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