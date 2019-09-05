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 Політика України, Суспільство
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Все про:мобільний зв'язок (78) діджиталізація (2) Чернєв (1)

 Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізації держави, - нардеп від СН Чернєв

Законопроєкт "Про електронні комунікації" №1083, який передбачає продаж SIM-карток тільки за паспортом і реєстрацією IMEI-кодів телефонів узгоджений з учасниками ринку і європейськими нормами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів один з авторів документа, член комітету з діджиталізаціі Єгор Чернєв.

Продаж сім-карток за паспортами - це нормальна практика для європейських держав, яка вирішує кілька завдань, стверджує він.

"З одного боку, це питання безпеки. Сьогодні мобільні оператори і так розуміють, хто якою карткою користувався. І за певного бажання - навіть якщо у вас новопридбана в якомусь кіоску картка - за місцем розташування і дзвінків певним абонентам можна встановити особу. Це закриє багато питань телефонного шахрайства і мінування, шахрайства в інтернеті, закладок наркотиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами

Але є ще і другий аспект, і він був для нас основним. Це реалізація програми "Держава в смартфоні", про яку говорив президент і яка є однією з основних для нас. Ми хочемо, щоб в телефоні була можливість доступу до всіх послуг держави, які будуть переведені онлайн. Потрібна довідка про несудимість - одним кліком! Внести дані в електронний кабінет забудовника - теж одним кліком, без участі держслужбовців!"- розповів Чернєв.

Нагадаємо, автори законопроєкту "Про електронні комунікації" №1083, який передбачає продаж SIM-карток тільки за паспортом і реєстрацією IMEI-кодів телефонів, відкликали документ з апарату Верховної Ради після подачі його днями раніше. У своєму зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Федієнко зазначив, що, за погодженням з усіма співавторами, законопроєкт буде доопрацьовуватися.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146649
 
 
 Топ коментарі
 
ЛОЖЬ!!!
Это на Рашке по паспортам СИМ-карты покупают, а не в Европе.
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телефоны по IMEI - в рашке и кндр.. ну и зебилы хотят в Украине, чтобы легко контролировать людей.Опять же, вранье чернева про "нормальную практику в Европе":
В США и ряда других стран Европы отменили регистрацию сим по докам.
Так как сочли этот процесс не эффективным и не нужным.
Все эти "белые" методы борьбы добра со злом негативно сказываются только на законопослушных граждан. Кому надо зарегистрирует на бомжа 10 симок и будет делать свои грязные дела. Еще ни один запрет в таком духе не привел к профиту.(с)
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семимильными шагами приближаемся к подобию мордора
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Это точно. Долой ФСБ-низацию Украины!!!
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Говорил же что ничего не поменяется,два сапога пара.Что те что эти пидо###ы.
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При порошенко была другая х##ня ,а эта х##ня не раз проталкивалась.Я помню в 17м была попытка протолкнуть такую х##ню .А в 18 сбу старалась еще одну подобную х##ню протолкнуть.Было и еще как было.Было бы у него такое же большинство,он бы давно подобную х##ню протолкнул.
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Запомните эту суку: Егор Чернев.
Когда все эти базы регистрации попадут в продажу, всем предлагается найти ВСЕ номера ВСЕХ телефонов этой суки, потом пробить ВСЕ номера его родственников, жён и любовниц, и 24/7 слать им ВСЕМ благодарности за его законотворчесто!
НЕ считая смс-ок с тагетированной рекламой!
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Т.Е. противодействия диктатуре не будет, чтобы это не приняли, будет молчание очередное?
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Нужен новый Майдан и возвращение Порошенко.
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НАЧИНАЙ. 😂😅😂
ПРЯМО В БЕРЛИНЕ, НЕВЫХОДЯ ИЗ ШАЛАША И НАЧИНАЙ. 😂😅😂
ГОНТАРЕВА В ЛОНДОНЕ ТЕБЯ ПОДДЕРЖИТ. 😂😅😂
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Народ,вы скажите что делать будем?Эти уроды же примут. Как действовать?
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СУДИТЬ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРТЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ И ПЕРЕВЫБОРЫ ДОСРОЧНЫЕ. РЕФЕРЕНДУМ.
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А как судить без Майдана. Без Майдана это не работает.
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А потом и голосовать будем через смартфоны, чтобы сразу знать, кто "против линии партии".
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Они ставят телегу впереди лошади!

Это все равно, что дома 3D очки одеть, хотя до кинотеатра еще на метро два часа ехать, а сам фильм будет в 2D.

Появится диджитализация - вот тогда и зарегистрируемся, кому надо!
Иначе это плохо пахнет, всех хотят взять под тотальный контроль!
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таки ж это сохранит стране миллиарды которые тратятся на прослушку ваших телефонов)))
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В Германии чтобы начать пользоваться симкой, нужно(кроме паспортных данных) идентифицировать свою личность по видеосвязи. Наверно в том числе и поэтому Германия самая безопасная страна Европы.

Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізації держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 5639
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У операторов есть услуга "по контракту" - кому нужно вперед! Можете все данные указать, отпечатки сдать и анализ калла предьявить...
Как же ж людоеды мечтают в ограбленной стране построить концлагерь...
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всё правильно...и не только симки но и регистрацию на цензоре по паспортам!
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Ну,что вы раскудахтались?В Европе симкарты по ПАСПОРТАМ!!!Живу в Европе
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Щоб ближче до Європи економіку спочатку треба підняти.
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