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 Політика України, Суспільство
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Все про:мобільний зв'язок (78) діджиталізація (2) Чернєв (1)

 Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв

Законопроєкт "Про електронні комунікації" №1083, який передбачає продаж SIM-карток тільки за паспортом і реєстрацією IMEI-кодів телефонів узгоджений з учасниками ринку і європейськими нормами.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів один з авторів документа, член комітету з діджиталізаціі Єгор Чернєв.

Продаж сім-карток за паспортами - це нормальна практика для європейських держав, яка вирішує кілька завдань, стверджує він.

"З одного боку, це питання безпеки. Сьогодні мобільні оператори і так розуміють, хто якою карткою користувався. І за певного бажання - навіть якщо у вас новопридбана в якомусь кіоску картка - за місцем розташування і дзвінків певним абонентам можна встановити особу. Це закриє багато питань телефонного шахрайства і мінування, шахрайства в інтернеті, закладок наркотиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами

Але є ще і другий аспект, і він був для нас основним. Це реалізація програми "Держава в смартфоні", про яку говорив президент і яка є однією з основних для нас. Ми хочемо, щоб в телефоні була можливість доступу до всіх послуг держави, які будуть переведені онлайн. Потрібна довідка про несудимість - одним кліком! Внести дані в електронний кабінет забудовника - теж одним кліком, без участі держслужбовців!"- розповів Чернєв.

Нагадаємо, автори законопроєкту "Про електронні комунікації" №1083, який передбачає продаж SIM-карток тільки за паспортом і реєстрацією IMEI-кодів телефонів, відкликали документ з апарату Верховної Ради після подачі його днями раніше. У своєму зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Федієнко зазначив, що, за погодженням з усіма співавторами, законопроєкт буде доопрацьовуватися.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146649
 
 
 Топ коментарі
 
ЛОЖЬ!!!
Это на Рашке по паспортам СИМ-карты покупают, а не в Европе.
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семимильными шагами приближаемся к подобию мордора
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А эти заложили и это в законопроект.
Но на публике, продолжая считать всех за лохов, рассказывают только о симках.
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Законопроект "Об электронных коммуникациях" №1083, который предусматривает продажу SIM-карт только по паспорту и регистрации IMEI-кодов телефонов согласован с участниками рынка и европейскими нормами. Источник: https://censor.net.ua/n3146649
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Якщо є погодження з європейськими нормами, то чому нема номеру документа, згідно якого це погодили? Відповідно у цій статті написали брехню.
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А если мне не надо справок о судимости и я не застройщик - нах мне ваши манипуляции??????????????
Черти, баканова на вас нет!
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Будет по 1000 симок оформленных на бомжей. К тому же суть закона была вовсе не в продаже по паспортам.
Для "диджитализации" достаточно ввести заявительный порядок, где гражданин будет указывать принадлежащий ему номер в регистрационной форме и с предъявлением паспорта.
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О! Если тебе эта мура нужна - иди и добровлдьно регистрируй симку и имеи. Тем более, что имеи легко подделать https://www.youtube.com/watch?v=tOY3I7_c-ig&t=15s
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не просто иди а иди вприпрыжку.
Мне интересно, на какой помойке штейны этого чернева нашли?
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Аналітики зазначили, що в деяких країнах, наприклад, таких, як Канада, Велика Британія, Чехія, Румунія, Нова Зеландія та інших можливість обов'язкової реєстрації припейд-карт розглядалася, але ухвалена так і не була. У Великій Британії експерти з безпеки та представники спецслужб після теракту в Лондоні 2005 року, дійшли висновку, що це не надасть нових переваг, а лише відштовхне користувачів від бажання реєструватися самостійно.

Тим часом, у Мексиці провели експеримент з надання послуги абонентам за паспортами. Але через кілька років нововведення також скасували, оскільки це не допомогло запобігти і розслідувати злочини. Злочинці знайшли спосіб, як обійти закон та почали купувати картки в інших країнах, або просто крали телефони з чужими SIM-картами. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/borotba-z-kiberzlochinnistyu-chi-zazihannya-na-prava-scho-prihovano-za-kupivleyu-sim-kart-z-pasportom-974325.html
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Наш царь узурпатор все ближе к кремлевскому окурку. Копирование полное!
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В Беларуси меня даже сфотографировали, правда работник и фотографировал спустя рукава и у меня на лице ещё не прошло удивление от этого дебилизма...
Но это было лет 6 назад, с тех пор не брал симку...
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Ну що тут можна сказати.. Зробили це разом. Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 3885
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а иначе низя. иначе свиновальц с реформизмом нападут.
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Зимовий пунш на носі, терміново всіх у стійло і пронумерувати.
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Хочу напомнить этому умнику что реализация программы "Государство в смартфоне" происходит не смартфоном и не сим картой, а програмны обеспечением !!! Так что его отмазка - тупая !!!
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Наример, каким образом кнопочный телефон с симкой - будетиметь отношение к реализации программы "Государство в смартфоне" !? Или смартфон без подключённого интернета, а есть и таке люди, которые интернетом не пользуются !
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Например, коммерческие банки не переживают за смартфоны и сим карты !! И спокойно работают без тотальной слежки за смартфонами (телефонами) и сим картами - ПРОСТО используя ОБЫЧНОЕ программное обеспечение (!) и им этого достаточно !!!! И так делаю во всем мире !!!!
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Треба авоизація на ФБ і на Цензорі по паспорту. Щоб порохоботи були всі, як на долоні.
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а не боишься, что в декабре тебя отловят и на Майдане вздёрнут?
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Взагалі, вихід в інтернет повинен бути тільки по паспорту і із спеціалізованих точок, що перебувають під постійним відеонаглядом Авакова, а то Порох пунш зробить.
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Не обов'язково. От публікуватись людина має по пашпорту. А ще краще по вітбитку пальця, щоб не купували у пенсіонернів їхні особисті. Це зараз зовсім не проблема
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Ну в РФии по паспорту, мессенжеры сливают инфу, ФСБ разве что в половых актах граждан не участвует и что? В РФии жить безопаснее стало? Теракты прекратились? Махинации?
Сказали бы прямо "мы хотим следить за каждым так сильно, что кушать не можем". Это хотя бы было честно, а то безопасность, диджитализация...
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ФСБ разве что в половых актах граждан не участвует

==
Участвует.
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а почему в обсуждении, этого бреда никто не вспомнил, что вся м-связь в Украине принадлежит барыгам из кремля и данные будет собирать фсб или овцам пох, судя по голосованию на выборах малороссия возрождается.
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На хрена мне "країна в смартфоні". К чему эта срачка со справкой о несудимости прямо со смартфона? Что мешает сделать нормальный сервис для всех устройств (ПК, телефон, планшет) просто имея обычное подключение к интернету? На хер вам, уродам, именно моя симка?
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И стоя теперь везде ноутбук тягать или даже стационарный комп?
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А тебе справку о несудимости прям из метро получить надо будет...до прихода домой или в офис ты подождать не сможешь..??
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Таким торопыгам только в *********** идти. И ни в коем случае не женится, жена не оценит.
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Это ты о себе?? Ну тогда понятно...сочувствую..но помочь ничем не могу....
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нужный и хороший закон.. Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 1904
Террористам очень тяжело будет работать без зарегистрированных Симок..... - они, террористы и диверсанты привыкли ходить везде с мобилами ....
Без мобилок ни как...
Достать правильную симку, это вам не Калаш какой нибудь достать....- невозможно...
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А шо все так возбудились, если ничего противоправного не совершать, то по боку регистрация SIM-ки и IMEI.
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Симка по паспопорту это неприятная мелочь. А вот ты попробуй симку и imei ради эксперимента привяжи.. Телефон по наследству передаваться будет
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Будет на вроде: "дед звонил, отец звонил, а ты мудaк разбил..."
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Ну так есть добровольная регистрация, сімка на контракті , іди та й реєструй
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С какого боку Украину приравнивать к Европе? Ето в Европе выпустили Цемаха причастного к массовым убийствам и сбитию самолета? Ето в Европе декриминализировали убийства, кражи в особо крупных размерах и другие преступления? Ето в Европе растаможка авто 300% от стоимости авто а пенсия $50? Почему у нас власть все время пытается с курицы срезать сала как со свиньи?
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Верим.Это же в Европе сажают за пост в сетях.
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Чё этим колхозным диджитилизаторам припекло так?
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Втрати для мобільних операторів будуть. Чому? Самі відповідайте на це питання.
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СИМки по паспорту, перепись население, диджитализация, переподчинение Нацгвардии лично Зе, друзья в руководстве СБУ и т.д. На очень недобрые мысли все это наталкивает.
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Жил был художник один...
власть он любил и холсты...
Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 2647
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Наполеон 1 - рост 169 см

Ленин - рост 165 см

Бенито Муссолини - рост 169 см
Адольф Гитлер - рост 175 см
Николай Ежов - рост 151см
Иосиф Сталин - Диапазон измерений поражает 1902год - 162см, 1904год - 169см, 1911год - 174см, 1912год - 169см, 1913 год - 174см.
и т.д.
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Да какие мысли?Овощ был покруче чем эти поцы.И никто ему не помог.Не поможет и "диджитализация" этим мудакам.Они поцы,маленькие ссыкливые поцы.Гонору только много,а вот мозгов,видимо,мало.
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Як мінімум у Бельгії і Голандії без паспорту. У Чорногорії теж раніше було без паспорта, зараз треба лише показати документ, паспортні дані не записують при цьому
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В Польше только по паспорту сим карты и регистрация только по паспорту Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 18
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Польских бомжей на вокзале видел ? Проставь ящик пива и будет польская симка с очень дешевым и качестаенным роумингом по европе.
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я на свой ID зарегистрировал карту в Польше,мне скрывать нечего,я законов не нарушаю Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 5837
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des_104 Як раз і ці дії приведуть до тотального слідкування за людьми,бо в нас оператори московські,або напівмосковські.
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Ето все делается потому что устанавливается тотальный контроль и диктатура. Власть боится бунтов и хочет отслеживать всех рабов и где они собираются в онлайн режиме. Не зря же на Рашке ето нововведение ввели уже давно. Расия тоже Европа хотите сказать???
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взять бы этого зебила за ноги, да как шмякнуть башкой об косяк! или в стране людей старше 50-ти уже не осталось? все поголовно со смартфонами ходят? зато хранение личных переписок/разговоров на три года зарезервировано. чтоб не одна фраза от гэбистов незамеченной не прошла.
дайте подержаться за горло этой мрази.
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Вот же ЗЕсуки! Начинают "копировать" Европу не уровнем жизни, зарплатами, дорогами, а ограничениями свобод!
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Начнем с того, что не копировать, а передергивать. В ЕС правоохранители не имеют реестра идентификаторов.
Надо инфу - запрашивай у оператора.
Надо прослушку - обосновывай и получай разрешение.

Но зелебобы ж хотят, как на Роисе - слушать любого, следить за любым без всяких разрешений и санкций за нарушение. И мотивация такая же, как на Роисе.

Причем это те же суки, которые еще весной мазали зеленые сопли, что их СБУ якобы незаконно прослушивает.
В ПОЛИЦИИ СООБЩИЛИ, ЗАКОННОЙ ЛИ БЫЛА ПРОСЛУШКА СБУ ВОЗЛЕ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО
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"Покупка SIM-карты по паспорту" - это полицейщина
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Це тоталітаризм у всій красі Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 1776 Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 1776 Й можливість для влади в будь-який момент будь-яким чином знищити громадянина!
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У деяких країнах, наприклад у Туреччині, місцева сімка в телефоні іноземця працює протягом обмеженого терміну. Потім апарат блокується по ІМЕІ в мережах місцевого оператора. Причина - підштовхнути до придбання апарату в цій країні. Альтернатива - зареєструвати апарат в офісі оператора, зазначивши при цьому мету і термін перебування. Наприклад туристу до трьох місяців зареєструють без зайвих запитань, процедура платна.
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А что так соевые возбудились? Все по плану Порошенко же - страна в ЕС шагает.
И тут не угодили?
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Ось чому з такми лозунгами не йти на вибори?

«Sim-карти тільки за паспортами! Обирай вільних!»

А то випливає все лайно і справжні наміри тільки після виборів
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Комуністи електрофіцировали а ці діджиталізірують. Одного поля ягідки.
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Тада. Только пусть этот урод назовет европейскую страну, где реестр IMEI ведут правоохранители, а не операторы мобильной связи.

Но дегенератам такие тонкости ж пофиг. Им невдомек, что жандармерии дают инструмент террора над любым гражданином Украины.
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Це порушення права на конфіденційність й втручання в особисте життя
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Наступает время когда патриоты "диджетализируют" этих хамливых мелких долбое#ов.
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Пішов на.уй, виб.ядок зелений зі своєю "діжиталізацією". Ви, підари, обіцяли референдуми на кожному кроці проводити, так ось є нагода, спитайте у людей, потрібна їм ця ваша "діжиталізація" чи х.й вам в сраку?
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ВРАНЬЁ НЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ ПРОДАЮТ СИМКИ ПО ПАСПОРТУ!!
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До Венецианской комиссии уже дошло, что они заявили, что не всё надо копировать в страны с недоразвитой демократией...
Можно заметить, что всякие диктаторы и проходимцы начинают ссылаться на мировое законодательство, когда им это выгодно, в частности - Лукашенко и *****...
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что за бред!!! это всвинорашке сим карты по паспорту!))
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моя ж ты курочка согласовал со всеми участниками рынка, кроме людей. Ну понятно мы же не участники рынка, участники рынка это киевстар водафон и другие, а мы там быдло у которого можно ничего не согласовывать
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Автори законопроекту 1083 навіть не знають, кому належить стільниковий зв"язок в Україні
прив'язати номери сім-карт до паспортів громадян і реєструвати всі мобільники в Україні за IMEI виглядає, як державна зрада
З урахуванням того, що "Київстар", більшою частиною, а "Водафон Україна" повністю, знаходяться у власності московського бізнесу, намагання діючої влади Зеленського прив'язати номери сім-карт мобільних телефонів до паспортів громадян і взагалі реєструвати абсолютно всі мобільники в Україні за IMEI виглядає, як державна зрада.
Бо всі дані, на всіх користувачів мобільного зв'язку цих двох компаній в Україні, з введенням цього положення, опиняться в руках спецслужб **********. І це ніяк не перебити зняттям депутатської недоторканності.
😎
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Покупка SIM-карты по паспорту - нормальная для Европы практика. А вы порохоботня уже обосралась Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 785
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цели разные. а вот прикинь - ты зарегистрировался, а завтра Майдан. и шо? п"здец тебе, ватничег. Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 2610
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ОНо то так, но в правовой стране, а не в стране управляемой ватными гоблинами, которые по указу преЗЕдента, выпускают террориста сбившего боинг с 300 людьми
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Sim-ки за паспортом!

Доступ до Інтернету тільки за талончиком від служби безпеки!

Розмови на кухні під мікрофон, записи відправляти щомісяця не пізніше 25 числа!

Слуга народу, він такий слуга Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв - Цензор.НЕТ 6200
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Хотите "Государство в смартфоне", пожалуйста, но человек должен иметь право выбора, надо ему это или нет. Если да, то он купит специальную карточку, будет подключать её тогда, когда будет необходимость, но вот детям, например, зачем это? Чтобы их могли отследить всякие извращенцы или преступники? Ведь понятно же что все базы данных тут же окажутся доступны на чёрном рынке. Нет у нас порядка в этом смысле, преступность в итоге получит всю информацию о любом человеке, вплоть до его местоположения и счетов. Думайте о людях, их безопасности, а не об удобствах для силовиков.
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Йдемо шляхом московії. Наступний крок - заборонити VPN і саджати за репости!
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шо оно мелет? для диджитализации достаточно логина и пароля. надо ввести личные данные - вводи по-желанию. и заходить можешь хоть с телефона, хоть с компьютерного клуба, хоть с планшета соседа. тебе нахрена номер моего телефона сдался?
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