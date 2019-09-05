 Купівля SIM-картки за паспортом - нормальна для Європи практика. Це як питання безпеки, так і діджиталізаціі держави, - нардеп від СН Чернєв

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів один з авторів документа, член комітету з діджиталізаціі Єгор Чернєв.
Продаж сім-карток за паспортами - це нормальна практика для європейських держав, яка вирішує кілька завдань, стверджує він.
"З одного боку, це питання безпеки. Сьогодні мобільні оператори і так розуміють, хто якою карткою користувався. І за певного бажання - навіть якщо у вас новопридбана в якомусь кіоску картка - за місцем розташування і дзвінків певним абонентам можна встановити особу. Це закриє багато питань телефонного шахрайства і мінування, шахрайства в інтернеті, закладок наркотиків.
Але є ще і другий аспект, і він був для нас основним. Це реалізація програми "Держава в смартфоні", про яку говорив президент і яка є однією з основних для нас. Ми хочемо, щоб в телефоні була можливість доступу до всіх послуг держави, які будуть переведені онлайн. Потрібна довідка про несудимість - одним кліком! Внести дані в електронний кабінет забудовника - теж одним кліком, без участі держслужбовців!"- розповів Чернєв.
Нагадаємо, автори законопроєкту "Про електронні комунікації" №1083, який передбачає продаж SIM-карток тільки за паспортом і реєстрацією IMEI-кодів телефонів, відкликали документ з апарату Верховної Ради після подачі його днями раніше. У своєму зверненні до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Федієнко зазначив, що, за погодженням з усіма співавторами, законопроєкт буде доопрацьовуватися.
Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.
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Якщо є погодження з європейськими нормами, то чому нема номеру документа, згідно якого це погодили? Відповідно у цій статті написали брехню.
Черти, баканова на вас нет!
Для "диджитализации" достаточно ввести заявительный порядок, где гражданин будет указывать принадлежащий ему номер в регистрационной форме и с предъявлением паспорта.
Мне интересно, на какой помойке штейны этого чернева нашли?
Тим часом, у Мексиці провели експеримент з надання послуги абонентам за паспортами. Але через кілька років нововведення також скасували, оскільки це не допомогло запобігти і розслідувати злочини. Злочинці знайшли спосіб, як обійти закон та почали купувати картки в інших країнах, або просто крали телефони з чужими SIM-картами. Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/borotba-z-kiberzlochinnistyu-chi-zazihannya-na-prava-scho-prihovano-za-kupivleyu-sim-kart-z-pasportom-974325.html
Но это было лет 6 назад, с тех пор не брал симку...
Сказали бы прямо "мы хотим следить за каждым так сильно, что кушать не можем". Это хотя бы было честно, а то безопасность, диджитализация...
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Участвует.
Террористам очень тяжело будет работать без зарегистрированных Симок..... - они, террористы и диверсанты привыкли ходить везде с мобилами ....
Без мобилок ни как...
Достать правильную симку, это вам не Калаш какой нибудь достать....- невозможно...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-49591820?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
власть он любил и холсты...
Ленин - рост 165 см
Бенито Муссолини - рост 169 см
Адольф Гитлер - рост 175 см
Николай Ежов - рост 151см
Иосиф Сталин - Диапазон измерений поражает 1902год - 162см, 1904год - 169см, 1911год - 174см, 1912год - 169см, 1913 год - 174см.
и т.д.
дайте подержаться за горло этой мрази.
Надо инфу - запрашивай у оператора.
Надо прослушку - обосновывай и получай разрешение.
Но зелебобы ж хотят, как на Роисе - слушать любого, следить за любым без всяких разрешений и санкций за нарушение. И мотивация такая же, как на Роисе.
Причем это те же суки, которые еще весной мазали зеленые сопли, что их СБУ якобы незаконно прослушивает.
В ПОЛИЦИИ СООБЩИЛИ, ЗАКОННОЙ ЛИ БЫЛА ПРОСЛУШКА СБУ ВОЗЛЕ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО
И тут не угодили?
«Sim-карти тільки за паспортами! Обирай вільних!»
А то випливає все лайно і справжні наміри тільки після виборів
Но дегенератам такие тонкости ж пофиг. Им невдомек, что жандармерии дают инструмент террора над любым гражданином Украины.
Можно заметить, что всякие диктаторы и проходимцы начинают ссылаться на мировое законодательство, когда им это выгодно, в частности - Лукашенко и *****...
прив'язати номери сім-карт до паспортів громадян і реєструвати всі мобільники в Україні за IMEI виглядає, як державна зрада
З урахуванням того, що "Київстар", більшою частиною, а "Водафон Україна" повністю, знаходяться у власності московського бізнесу, намагання діючої влади Зеленського прив'язати номери сім-карт мобільних телефонів до паспортів громадян і взагалі реєструвати абсолютно всі мобільники в Україні за IMEI виглядає, як державна зрада.
Бо всі дані, на всіх користувачів мобільного зв'язку цих двох компаній в Україні, з введенням цього положення, опиняться в руках спецслужб **********. І це ніяк не перебити зняттям депутатської недоторканності.
😎
Доступ до Інтернету тільки за талончиком від служби безпеки!
Розмови на кухні під мікрофон, записи відправляти щомісяця не пізніше 25 числа!
Слуга народу, він такий слуга