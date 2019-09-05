 Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ.

"Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню Голову НБУ. Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання", - йдеться в повідомленні.

НБУ закликає правоохоронні органи забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів і притягнути винних до відповідальності, забезпечити захист життя і здоров'я ексглави НБУ, нинішнього керівництва і співробітників Національного банку.

Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит