 Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ.
"Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню Голову НБУ. Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання", - йдеться в повідомленні.
НБУ закликає правоохоронні органи забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів і притягнути винних до відповідальності, забезпечити захист життя і здоров'я ексглави НБУ, нинішнього керівництва і співробітників Національного банку.
Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.
(С)
Имхо самая правдоподобная версия
Вы же знаете, что Гонтарева в ГБР проходит по ряду дел
Предварительно рефинансировав их незадолго до объявления банкротами.
Сожгли машину ее полной тезки!
Гонтарева очень не хочет в Украину и создаёт шоу под названием 'оставьте меня в лондоне'
Ведь очевидно, кому выгодно жечь машины гонтаревой в закрытой территории дома
Но вот в чем проблемка-то, не в рашке она, а в уважаемой и чтящей законы Британии, которая не станет покрывать преступников , ограбивших нашу страну, к тому же которой налогоплательщики Британии оказывали помощь.
Вот и вертится гонтарева как в ж@пу раненная рысь, выдумывает ситуации, чтоб создать видимость политического преследования в Украине.
Уже переживаю, как бы она новичком на себя не брызнула))) чтоб только остаться в Лондоне
Шо за диб-м:? Каким боком НБУ к правоохранительным Великобритании, что оно им указания и требования дает?
Надо смотреть кто под этим бредом подписался и гнать их....
Т.к. они явно оторваны от реальности!