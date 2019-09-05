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Все про:НБУ (477) підпал (231) замах (282) Гонтарева (286)

 Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою

Останні інциденти з ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою та її сім'єю - організований і цілеспрямований психологічний і фізичний тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НБУ.

"Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню Голову НБУ. Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання", - йдеться в повідомленні.

НБУ закликає правоохоронні органи забезпечити проведення оперативного неупередженого розслідування цих інцидентів і притягнути винних до відповідальності, забезпечити захист життя і здоров'я ексглави НБУ, нинішнього керівництва і співробітників Національного банку.

Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146647
 
 
 Топ коментарі
 
Хай поверне викрадені гроші українців і ніхто не буде тиснути на цю петіну прошмандовку.
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Учитывая сколько банков она "положила"- среди их владельцев могут найтись недовольные. Правда, им скорее выгоднее вернуть её сюда, и выпытать всю подноготную.
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выгодно гонтаревой ) чтобы когда будет решаться вопрос о выдаче можно было апеллировать к суду что есть угроза жизни
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Если давление, то со стороны кого? Ведь должен же быть тот кому нужно это давление.
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Учитывая сколько банков она "положила"- среди их владельцев могут найтись недовольные. Правда, им скорее выгоднее вернуть её сюда, и выпытать всю подноготную.
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СМИ написали, что в центре Киева дотла сгорел автомобиль сына Гонтаревой. Так обычно бывает, когда готовишься попросить убежище и формируешь доказательства, что в твоей стране тебе угрожает опасность и тебя туда нельзя выдавать.

(С)

Имхо самая правдоподобная версия

Вы же знаете, что Гонтарева в ГБР проходит по ряду дел
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Два раза не пришла по повестке, теперь розыск и след шаг экстрадиция
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А вот это все прям по полочкам разложено. Я специально в начале обсуждения задал такие вопросы, а не высказывал свое видение.
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Гонтарева, Медведчук, Порошенко, Муженко давно должны сидеть в тюрьме, а не вытрищать свои бэньки наглые и предъявлять претензии.
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Ну если следовать логике порохоботов, что Зеленский кукла Коломойского, то как бы Коломойскому так мелко пакостить (цена машинки для семейства Гонтаревой просто пыль, да и наверняка застрахована) смысла нет. Да и вообще не его стиль.
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ее сейчас гнобят за то, что она курс обвалила и слабые корупционные банки убрала. Так того же самого сейчас хочет и Беня. Но тогда казну надо было наполнять и это была необходимая мера. Т А сейчас для чего этого хочет Беня? и тогда не пойму смысла ее преследования.нынешней властью ......
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...и слабые корупционные банки убрала...
Предварительно рефинансировав их незадолго до объявления банкротами. Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 2245
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зе-мочой глаза закрыло и Беню не видишь??
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зато тебе в самый раз, полвареника купишь и зе-гамно заешь
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ути-пути - какая агрессивная соевая тролльчатня выпрыгнула. Прям чертенок из табакерки. Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 81
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выгодно гонтаревой ) чтобы когда будет решаться вопрос о выдаче можно было апеллировать к суду что есть угроза жизни
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Сральник Вертухальный, какой у тебя здравый смысл?)))))
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Ну если пошел переход на личные оскорбления значит предыдущий комментатор в точку попал. Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 3943 Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 3943 Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 3943
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ну разве что тебе в точку (очко) попал, что ты так счастливо заулыбался
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Ну у таких как ты все вокруг этого и крутится. Заботит сильно видать. Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 5074
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А-а-а-а-а. Ну разве чтоб главного свидетеля подальше держать.
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Паяльник и Утюг главные атрибуты бандитов криворожцев из далеких 90х. Вот таой контингент вы привили во власть 73%. Янук вам еще покажется примером вежливости и культуры!!!
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Вай, вай, вай. Какой паяльник, какой утюг. Для Гонтаревой цена машинки это ваще не о чем. А ее персону и ее детишек по-моему никто покуда даже пальцем не пытался трогать.
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Хай поверне викрадені гроші українців і ніхто не буде тиснути на цю петіну ************.
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Иди к Бенциону за 5 ярдамми баксов, зильонае!
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А Беня тут причем? Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 6839 Судя по тому как развиваются события по Привату походу Порох с Гонтаревой ему еще должны. Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 6839 Вот с них эти деньги и спрашивайте.
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то водила в Лондоне тоже надавил на нее? Мы расцениваем это как психологическое и физическое давление, - НБУ об инциденте с Гонтаревой - Цензор.НЕТ 2311
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слышал звон, но не в курсе, что сгоревшая машина не имеет отношения на дтп в лондоне? Ми розцінюємо це як психологічний і фізичний тиск, - НБУ про інцидент із Гонтаревою - Цензор.НЕТ 5928
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Я думал что здесь именно это обсуждают В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой. ФОТО. Ааааа - протупил. Я так понял сарказм. Я вообще этот момент выпустил из внимания.
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а чого це сутьба бившего так іпьот нацбанк??
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і, ващє, чого тут пишуть за якусь козу із заморскіх *******? У нас тут Україну оптом і в розніцу розпродають
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Может она сама ту машинку подпалили.
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Странно, не давили, не трогали, а тут , когда начали расследовать ее дело, вдруг началось))
Сожгли машину ее полной тезки!
Гонтарева очень не хочет в Украину и создаёт шоу под названием 'оставьте меня в лондоне'
Ведь очевидно, кому выгодно жечь машины гонтаревой в закрытой территории дома
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А это не ей намеки, она тут никому не нужна, это намеки действующему правлению НБУ, которое тут
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Причина проста - подельникам Порошенко очень не хочется возвращаться и отвечать за свои делишки. Тогда ведь следы и к самому ПОПе выйдут.
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Баран, свидетельские показания ничто, по сравнению с документами. А если есть документы, но и свидетельских не нужно. Так что иди лечись уриной в очи
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Гонтарева, Вовк, Свинарчук и другие шоколадные подельники которые сейчас прячутся заграницей - это потенциальные обвиняемые, а не свидетели. Им за свою шкуру страшно.
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О! Респект! нове слово в кримінальному процесі - показання свідків не мають значення
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Та канешна, всех бы так страшно закатавали по скайпу , как овоща! Документы -то есть! И зачем нам , в самом деле, Гонтарева?
Но вот в чем проблемка-то, не в рашке она, а в уважаемой и чтящей законы Британии, которая не станет покрывать преступников , ограбивших нашу страну, к тому же которой налогоплательщики Британии оказывали помощь.
Вот и вертится гонтарева как в ж@пу раненная рысь, выдумывает ситуации, чтоб создать видимость политического преследования в Украине.
Уже переживаю, как бы она новичком на себя не брызнула))) чтоб только остаться в Лондоне
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Кубив, Ворушилин и Гонтарева, должны сидеть пожизненно ! 😎
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Та пускай возвращается из Лондона, ее защитят в Лукьяновском СИЗО.
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Ну конечно обеспечение безопасности регуляторов роста, только не гривны, а доллара, плять в три раза, СКОТЫ.
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НацБанку надо написать заявы и питы,а не лезть в политику.Опустили гривню в преисподнюю и -кум королю.Идите лесом и не оглядывайтесь500 млрд хапанули на закрытии банков .
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Че то не понял.....
Шо за диб-м:? Каким боком НБУ к правоохранительным Великобритании, что оно им указания и требования дает?
Надо смотреть кто под этим бредом подписался и гнать их....
Т.к. они явно оторваны от реальности!
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Ох и нагородили же дел "эффктивные менеджеры". И продолжают городить, причем Гонтарева не самый худший пример, она хоть какого-то порядка в банковском секторе добилась, но есть, например, Вовк, есть Гройсман. Да куда ни кинь, все эти менеджеры эффктивны в одном: наполнении собственного кармана.
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Эта комбинация уже давно знакома, будет причина просить полит. убежища в Англии!
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Этим Нацбанк Украины полностью подтвердил слухи о продолжающемся влиянии Гонтаревой на себя.
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