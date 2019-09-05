 Найманці РФ проводять командно-штабні навчання на окупованому Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, під загальним керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ (місце дислокації - Ростов-на-Дону, РФ) на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях на цьому тижні розпочато низку командно-штабних навчань з визначеним складом російських окупаційних військ.

"Особлива увага приділяється застосуванню сил і засобів розвідки та управлінню вогнем артилерійських підрозділів і протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, як повідомили в українській розвідці, заходи проводяться синхронізовано в рамках двосторонніх навчань з управління військами (силами) 8 загальновійськової армії (штаб - у м. Новочеркаськ, Ростовська область) Південного військового округу ЗС РФ на Донському операційному напрямку.