EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  423  9
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2764) розвідка (1444) вишкіл (1261)

 Найманці РФ проводять командно-штабні навчання на окупованому Донбасі, - розвідка

Командування ЗС РФ нарощує рівень оперативної підготовки штабів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та бойової підготовки підпорядкованих їм підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, під загальним керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ (місце дислокації - Ростов-на-Дону, РФ) на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях на цьому тижні розпочато низку командно-штабних навчань з визначеним складом російських окупаційних військ.

"Особлива увага приділяється застосуванню сил і засобів розвідки та управлінню вогнем артилерійських підрозділів і протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР

При цьому, як повідомили в українській розвідці, заходи проводяться синхронізовано в рамках двосторонніх навчань з управління військами (силами) 8 загальновійськової армії (штаб - у м. Новочеркаськ, Ростовська область) Південного військового округу ЗС РФ на Донському операційному напрямку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146644
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не планирует выселять российское население с территории Сибири после перехода ее под контроль Пекина. По словам главы государства, при определенных условиях россияне и китайцы могут уживаться вместе.

Гуманно.
 показати весь коментар
 
 
ВИДАТЬ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ НАЖИВАТСЯ НА ВОЙНЕ!
 показати весь коментар
 
Все еще НАЕМНИКИ??? Ню-ню. И чего же вы хотите от Европы, если у вас всего лишь воюют наемники? Кстати наемников не берут в плен а уничтожают на месте, и можно применять пытки и жестокое лишение жизни. На них не распространяется международная защита о правах пленных. Так что нашим военным принять ето к сведению. В плен никого не брать все равно власть предателей всех отпустит.
 показати весь коментар
 
Там конфлікт. Щось не поділили, ось і конфліктують.
 показати весь коментар
 
З приходом зелені до влади не стало повідомлень про навчання ЗСУ з союзниками.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору