 Холодницький про початок роботи ВАКС: Я сподіваюся, ми побачимо вироки. Йдеться про Насірова, Розенблата, Полякова, Мартиненка, Труханова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподівається, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) винесе вироки у резонансних справах щодо колишніх народних депутатів і чиновників. Про це він заявив журналістам після урочистого заходу з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я сподіваюся, що з початком роботи Вищого антикорупційного суду ми побачимо вироки. Обвинувачувальні, виправдувальні, але вироки. Йдеться про Насірова, Розенблата, Полякова, Мартиненка, Труханова, про всі справи НАБУ і САП", - сказав Холодницький.
Він заявив, що прокурори САП готові підтримувати обвинувачення в новоствореному суді.
Також Холодницький висловив надію, що судді Вищого антикорупційного суду не стануть корупціонерами.
"Я впевнений у тому, що судді Вищого антикорупційного суду хабарів брати не будуть. А якщо такі факти з'являться, то розслідувати їх буде Державне бюро розслідувань", - додав Холодницький.
Генеральная прокуратура признала Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" (уголовное производство от 20 мая 2019 года). Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения "Экономической правды" со ссылкой на постановление ГПУ от 29 июля.
https://oligarh.media/2019/09/05/genprokuratura-priznala-kryuchkova-poterpevshim-v-dele-tsentrenergo/
і да вова тут савсєм ні прі чьом, то луцик втіхаря то зробив
зеля только сегодня открывал