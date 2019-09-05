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 Політика України
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Все про:судова реформа (861) Антикорупційний суд (427)

 Холодницький про початок роботи ВАКС: Я сподіваюся, ми побачимо вироки. Йдеться про Насірова, Розенблата, Полякова, Мартиненка, Труханова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловив надію, що судді Вищого антикорупційного суду не стануть корупціонерами.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподівається, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) винесе вироки у резонансних справах щодо колишніх народних депутатів і чиновників. Про це він заявив журналістам після урочистого заходу з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я сподіваюся, що з початком роботи Вищого антикорупційного суду ми побачимо вироки. Обвинувачувальні, виправдувальні, але вироки. Йдеться про Насірова, Розенблата, Полякова, Мартиненка, Труханова, про всі справи НАБУ і САП", - сказав Холодницький.

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Він заявив, що прокурори САП готові підтримувати обвинувачення в новоствореному суді.

Також Холодницький висловив надію, що судді Вищого антикорупційного суду не стануть корупціонерами.

"Я впевнений у тому, що судді Вищого антикорупційного суду хабарів брати не будуть. А якщо такі факти з'являться, то розслідувати їх буде Державне бюро розслідувань", - додав Холодницький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146642
 
   
 Топ коментарі
 
Бойко, Богатырева, Портнов, беня?
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Если не посадит - дадим оценку Порошенковскому Суду. А если посадит - тогда это уже будет суд Зеленского, новые лица, результаты работы новой власти и блаблабла.
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Где гарантия того, что антикоррупционный суд не станет очередной политической марионеткой, которая обслуживает интересы нужных политиков и антикоррупционеров? Тем более что судебную реформу даже не пытались ввести в действие, так и получается, что мы увидим в АКС все те же старые лица
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Генеральная прокуратура признала Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" (уголовное производство от 20 мая 2019 года). Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения "Экономической правды" со ссылкой на постановление ГПУ от 29 июля.

https://oligarh.media/2019/09/05/genprokuratura-priznala-kryuchkova-poterpevshim-v-dele-tsentrenergo/

і да вова тут савсєм ні прі чьом, то луцик втіхаря то зробив
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А де прізвище Порошенко? Щось не бачу його в цьому списку. А як же мародерство на крові?
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як там було в класика: хде, хде, хде? в пи..е! смотреть надо било
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Да, все украинцы надеются на то,что этих перечисленных пешек посадят, но где главные фигуры на шахматной доске - Порошенко, Медведчук, Ахметов и т.д. или они для новой власти все же неприкасаемые и СВОИ?
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приговоры точно будут, вопрос только какие????????????
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Холодницкий дал четкий ответ, что ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ и обвинительные.
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После Порошенко Украине стало гораздо лучше Холодницький про початок роботи ВАКС: Я сподіваюся, ми побачимо вироки. Йдеться про Насірова, Розенблата, Полякова, Мартиненка, Труханова - Цензор.НЕТ 5524
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Пора вже цього вгодованого борова холодницького відірвати від високооплачуваного корита.
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Вот и дадим оценку Порошенковскому Суду. А если и его посадит, ему цены не будет, имею ввиду ПОРОШЕНКУ.
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Если не посадит - дадим оценку Порошенковскому Суду. А если посадит - тогда это уже будет суд Зеленского, новые лица, результаты работы новой власти и блаблабла.
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а порох тут каким боком? это ж вроде новый антикоррупционный суд.
зеля только сегодня открывал
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Тут шо? Детвора собралась? Каким боком? Ну вопросики. Коротко. Его ДЕТИЩЕ и его ПАТРОНАТОВ с Запада.
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детище иллюминатов или рептилоидов?
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Пиши прямо, ИДИОТОВ. Они думали, что будут век во власти, а оно вон, как повернулось. И САП, и НАБУ, и ТРУБА, шо там еще есть, а кто то предаст и возможно посадит. Выживать то надо.
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Косой, раззуй глаза, где ты тут порошенковкий суд увидел? Пора менять методичку, еще не раздали? А мозги вклюсить пробовал?
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ВКЛЮСИ свои мозги. ЗЕ не мог физически, позавчера кончить, вчера зачать и сегодня родить. Прости, дытятко за фульгарность. Может тебе еще рано тут околачиваться.
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а все те года что вы были у поросяты за пазухой, вы чем занимались?! А знаем разваливали дела и делили откаты!
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Не смешите. Посадят они их. Ага, держите карман шире. Те же самые морды будут тем же 5 лет заниматься. Еще 5 лет етот цирк и издевательство терпеть? К тому же в Украине НЕТ судов. Все решения выносятся по звонку сверху. Суд только выступает посредником и берет свою долю.
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Холодницкий озвучил своих спонсоров и предупреждает их всеми возможными методами
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Наивный, кто ж им позволит иметь собственное мнение? А соблюдение законов судьями будет возможно только по отдельным персонам и только по особым указаниям.
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Одни патриоты и торговые партнеры 😷
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Где гарантия того, что антикоррупционный суд не станет очередной политической марионеткой, которая обслуживает интересы нужных политиков и антикоррупционеров? Тем более что судебную реформу даже не пытались ввести в действие, так и получается, что мы увидим в АКС все те же старые лица
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чув, що туди попали старі ментівсько-прокурорські, навіть ті, що судили майданівців! жесть! Холодницький про початок роботи ВАКС: Я сподіваюся, ми побачимо вироки. Йдеться про Насірова, Розенблата, Полякова, Мартиненка, Труханова - Цензор.НЕТ 3795
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Самое вопиющее то, что в новом антикоррупционном суде, есть кадры, которые еще майдановцев судили и от этих людей разве стоит ожидать какой-то вменяемой работы?
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Скорее всего получим замкнутый круг, такую себе "антикоррупционную вертикаль", когда НАБУ, САП и АКС будут лишены какого либо контроля
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Он продался зеликам в обмен на недоторканість
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А как же парашенко, палубій, пашинський, свинарчук, и прочая соевая мразь?
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Думать,что эти пухляки будут кого-то ловить,могут только очень наивные люди.
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"Холодницкий о начале работы ВАКС: Я надеюсь, мы увидим приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове" и бриллиантовых прокурорах.
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