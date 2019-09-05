 Холодницький про початок роботи ВАКС: Я сподіваюся, ми побачимо вироки. Йдеться про Насірова, Розенблата, Полякова, Мартиненка, Труханова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподівається, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) винесе вироки у резонансних справах щодо колишніх народних депутатів і чиновників. Про це він заявив журналістам після урочистого заходу з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я сподіваюся, що з початком роботи Вищого антикорупційного суду ми побачимо вироки. Обвинувачувальні, виправдувальні, але вироки. Йдеться про Насірова, Розенблата, Полякова, Мартиненка, Труханова, про всі справи НАБУ і САП", - сказав Холодницький.

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Він заявив, що прокурори САП готові підтримувати обвинувачення в новоствореному суді.

Також Холодницький висловив надію, що судді Вищого антикорупційного суду не стануть корупціонерами.

"Я впевнений у тому, що судді Вищого антикорупційного суду хабарів брати не будуть. А якщо такі факти з'являться, то розслідувати їх буде Державне бюро розслідувань", - додав Холодницький.