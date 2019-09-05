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Все про:ГПУ (3198) діти (1655) Київська область (998) порнографія (42)

 Суд заарештував без права застави чоловіка, який продавав порнографію за участю своїх малолітніх дітей, - ГПУ

Печерський районний суд Києва виніс рішення про арешт чоловіка, який виготовляв та розповсюджував зображення порнографічного характеру за участю власних малолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Національною поліцією України припинено діяльність особи, яка виготовляла та розповсюджувала зображення порнографічного характеру за участі власних малолітніх дітей.

"Установлено, що житель Київської області, використовуючи пристрій для отримання оптичних образів об’єктів за допомогою фото- та відеозйомки, виготовив за участю своїх дітей – п’ятирічного сина та дворічної доньки фото- та відеозображення, які містять зображення відвертої сексуальної поведінки, які зберігав та збував на форумах мережі "DarkNet"".

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Порнографічні відео за участі власних дітей він оцінював у 100 доларів США за одиницю. З метою унеможливлення його ідентифікації оплату отримував виключно, використовуючи електронні гаманці та криптовалюту.

Зазначається, що в обшуку на його комп’ютері виявлено більше 150 ГБ порноконтенту за участі дітей, а також виявлено додатковий жорсткий диск, на якому зберігалося близько 1 ТБ подібних відео та фото.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Печерським районним судом м. Києва 04.09.2019 у закритому судовому засіданні йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, чим повністю підтримано позицію прокурора.

Довідка: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146640
 
 
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О, каменты потёрли.
А говорят - цензора нет )))
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Ну это вам не боинги сбивать, тут всё сурьозно.
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