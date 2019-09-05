 Засідання суду у справі Добкіна перенесли ввосьме

Про це Укрінформу розповіли в суді, передає Цензор.НЕТ.

"Призначеного на 4 вересня засідання суду не відбулося, оскільки головуючий суддя Олексій Шишкін у відпустці", - повідомили в суді і додали, що дата нового засідання уточнюється.

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Як повідомлялося, 5 серпня Дзержинський райсуд Харкова переніс засідання у цій справі, оскільки один із суддів у відпустці, а один із захисників Добкіна зайнятий в іншому процесі. Добкіна на суді не було.

До цього, починаючи з 2018 року, суд переносили шість разів, зокрема через неявку представників Генпрокуратури і двох підозрюваних, у тому числі ексзаступника Харківського міського голови Тетяни Овіннікової, а також з причини відпусток суддів, неявки обвинувачених і захисників.

У справі разом з Добкіним проходять головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, ексзаступник мера Харкова Тетяна Овіннікова, ексзаступник начальника управління земельних відносин Борис Баронін, а також керівники низки обслуговуючих кооперативів.

Провадження щодо Добкіна стосується 36-ти земельних ділянок у Харкові загальною площею 78 га вартістю понад 220 млн грн.