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 Політика України
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Все про:Добкін (278) суд (5492)

 Засідання суду у справі Добкіна перенесли ввосьме

Дзержинський райсуд Харкова переніс засідання у справі про незаконну передачу землі, де одним з підозрюваних є ексглава Харківської ОДА і колишній народний депутат Михайло Добкін.

Про це Укрінформу розповіли в суді, передає Цензор.НЕТ.

"Призначеного на 4 вересня засідання суду не відбулося, оскільки головуючий суддя Олексій Шишкін у відпустці", - повідомили в суді і додали, що дата нового засідання уточнюється.

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Як повідомлялося, 5 серпня Дзержинський райсуд Харкова переніс засідання у цій справі, оскільки один із суддів у відпустці, а один із захисників Добкіна зайнятий в іншому процесі. Добкіна на суді не було.

До цього, починаючи з 2018 року, суд переносили шість разів, зокрема через неявку представників Генпрокуратури і двох підозрюваних, у тому числі ексзаступника Харківського міського голови Тетяни Овіннікової, а також з причини відпусток суддів, неявки обвинувачених і захисників.

У справі разом з Добкіним проходять головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, ексзаступник мера Харкова Тетяна Овіннікова, ексзаступник начальника управління земельних відносин Борис Баронін, а також керівники низки обслуговуючих кооперативів.

Провадження щодо Добкіна стосується 36-ти земельних ділянок у Харкові загальною площею 78 га вартістю понад 220 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146637
 
 
 Топ коментарі
 
може Добкін не винен? якби був винен, то ще би Петя посадив.
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ЗЕЛЕНСКИЙ, почему Добкин не сидит?!

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Як там по закону, коли складається графік відпусток і хто призначав засідання коли суддя у відпустці, тупі відмазки.
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може Добкін не винен? якби був винен, то ще би Петя посадив.
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Ну всем известно, что Петя - то подельник и содерибанщик. А вот почему новые молодые лица до сих пор не посадили? неужто тоже?
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перестаньте....докази збираються до початку суду. Ви не підкажете, коли ті докази збиралися?
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Ну по Добкину не подскажу, а на основе собранных доказательств по Ахметову ( пачиму не сидит?) ему снизили цену на газ для его ТЭС.
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то ясно, що ті докази про добкіна збиралися за порошенка, а зараз суд має дати їм оцінку, якщо докази ніякі, то й суд закінчиться нічим.
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ПОТОМУ ЧТО ДОБКИН,КЕРНЕС ЭТО СВОИ КОРЕША ДЕПУТАТЫ ТОЛЬКО КЛИЧКА МОГУТ УВОЛИТЬ А ТЕХ ПАЦАНОВ НЕ ТРОГАЮТ И СЕЙЧАС 5 ЛЕТ БУДУТ РАССКАЗЫВАТЬ ЧТО ПОРОХ ДО СИХ ПОР СРЕТ В ШТАНЫ ВОВКЕ ЗЕЛЕНСКОМУ ВСЁ ОН ВИНОВАТ
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До каких пор этот хрен-Кернес будет крышевать сепаров в Харькове??
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Та выпустить добкина как Цемаха да и дело с концом. Чего вы мучаете человека?
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да ничего ему будет...во первіх родословная не позволяет таких судить...да у нас и терорюг убийц отпускают
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А никто не пробовал как то ограничить эти переносы?
Реально до 2 х лет можно тянуть!
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Зелю поховають судді,бо вже на Поросьонкіна кивати марно,це вже Зеліни суди.
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Як там по закону, коли складається графік відпусток і хто призначав засідання коли суддя у відпустці, тупі відмазки.
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Вангую - дев'ятий і десятий рази теж пропустять. Потужна поросяча рехворма вона така.
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.Насправді досить потужна, ні новий президент, ні новий кабмін, ні нова Рада, голова СБУ, міністр МВС нічого не можуть зробити, питання, нащо нам така купа імпотентів?
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При пэте такого не было)) При пэте добкин уже пять лет ящики на зоне клепал, а тут такое)))
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Дупа - тень Гепы.А сейчас распух,может и не дожить до суда.Придёт время и регионального лузера отвечать.
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он вроде сидит дольше, чем сама Савченко, а где ее закон?
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