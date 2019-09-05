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 Політика України
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Все про:Міноборони (2764) Загороднюк (13)

 "Моя мета - унеможливити корупцію в армії", - Загороднюк поділився трьома пріоритетами на посаді міністра оборони

Новопризначений міністр оборони України Андрій Загороднюк сподівається, що за час його роботи в Кабміні стандарти НАТО в українській армії стануть реальністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі журналу НВ.

Так, Загороднюк озвучив три пріоритети в роботі на посаді міністра оборони.

1. Перший пріоритет - військовослужбовці. Цінність їхнього життя і повага до кожного з них. Як на передовій, так і у військових частинах. На практиці це означає: поліпшення харчування, майнового та медичного забезпечення, якісне житло, соціальна підтримка, освіта та розвиток. Це зміна відносин між командирами і підлеглими, офіцерами і сержантами. Цінність фахівців та повага до них - незалежно від звань і посад. Це також передбачає зміну системи освіти і приведення військових освітніх програм до натовських стандартів.

2. Стандарти НАТО. За останні п’ять років дещо було зроблено, але тепер стандарти найкращих армій світу мають стати реальністю. Йдеться про нові установки, нову структуру управління збройними силами, нові підходи до підготовки військ, озброєння і військової техніки, майнового забезпечення, комплектації особовим складом, військової інфраструктури та оборонного планування.

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3. Порядність. Красти, як і неефективно використовувати ресурси армії, - злочин. Моя мета - унеможливити корупцію в армії. Це не тільки про "посадки". Йдеться про припинення корупційних проявів або швидке та ефективне розслідуванні корупційних справ, які виникають. Міністерство не може безпосередньо судити корупціонерів, але ми точно можемо зробити так, щоб ці процеси були прозорими. І це дозволить максимально виключити будь-яку можливість для окремих посадових осіб вплинути на рішення. Нам також необхідно налагодити систему контролю, моніторингу та аудиту. Це копітка робота, але без неї припинити корупцію буде неможливо.

Як повідомлялося, 44-річний Андрій Загороднюк - екскерівник проектного офісу реформ Міноборони. Навчався у Київському національному університеті ім. Шевченка, Університеті Уарвік і в Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер Збройних сил України.

5 липня 2019 року був призначений позаштатним радником президента Зеленського.

29 серпня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146630
 
 
 Топ коментарі
 
С коррупцией надо бороться , согласен , но я не услышал , что Украину надо защищать от русской орды .
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первая задача - оборона страны!!!!!
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Max Linski‏ @maxlinski

Соня Кошкина: Найем получит большой пост в Укроборонпроме. Казалось бы - за какие заслуги? Кто такой внайем для узеленского? Расставляют проверенных гэбешных гнид в оборонку

Geodeathiya‏ @Geodeathiya 4 сент.
Может он в оборонку своего Афганистана станет?
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Це точно міністр оборони чи черговий квартальський клоун?
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Это для нормального министра обороны, а не для тупого популиста. Навыбирали зебилы, прости господи .....
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С коррупцией надо бороться , согласен , но я не услышал , что Украину надо защищать от русской орды .
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Просто це слово красиво лягає на вуха.
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"Сын Павла Загороднюка - владельца компании Nadra Group, которая занимается производством оборудования для бурения, и советника бывшего премьера Николая Азарова. Википедия называет Андрея Загороднюка "нефтяником в третьем поколении".
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Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.


Ничего не имею против( все профессии важны, все профессии нужны), но помниться, что крику было, что Полторак - то не военный, а мент. А армией должен руководить военный. Ну и?
Источник: https://censor.net.ua/n3146630
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да что там коррупция, пора с наркотой в армии бороться!
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Да.И скорее всего эти 3,14дарасы уже этим и занимабтся
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В армии есть новый командир, прости господи .....


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Ще ніхто ніде корупцію не поборов. Її неможливо побороти, її можна лише обмежити, в тому числі, і армії. А для того щоб її побороти, то є лише один спосіб - розігнати ту армію нахер. Не буде армії - не буде корупції.
До речі, головне завдання міністра оборони то забави в не боротьбу з корупцією, а організацію військового захисту держави. Правда, це в нормальній державі. В нас, на жаль. вже не нормальна, в нас вже зебільна держава а тому...
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..то НЕ забави в боротьбу з корупцією, а організаціЯ...
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і де такі беруться, невже в капусті міколи азірова?
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а новорождённый министр обороны воюющей страны вообще в курсе, что страна подверглась нападению и нужно воевать с агрессором.. и борьба с коррупцией - это только один из факторов победы в этой войне..?
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Ага. І саме для цього Сциклo ветував закон про кримінальноу відповідальність за постачання в армію неякісних товарів.
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И сделать так..что бы прапорщик завскладом..мог по складу на самокате ездить...как в кабмине.... "Моя цель - сделать невозможной коррупцию в армии", - Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны - Цензор.НЕТ 9550
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" Нету тела, нету дела". Немає армії, немає корупції
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Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны/ среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.Какой главнокомандующий такой и министр. Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны.
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все эти зеленые новые лица очень яростно собираются бороться с корhупцией, некоторые уже усиленно борются, а самые выдающиеся уже побороли даже...но цуко жить становиться не легче
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