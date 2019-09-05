 Ексглава НКРЕКП Вовк перебуває в Брюсселі, - Холодницький

Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "Дійсно є ухвала суду. Пан Вовк чомусь вирішив піти слідами одного з народних депутатів, які вже три роки ховаються від слідства, і вирішив комунікувати з правоохоронними органами через Facebook. За останньою інформацією, з квітня він перебуває у Брюсселі".
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".
Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.
выходвыперд.
Можеет это признак ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ???
Компания планировала закупить 225 тыс. тонн (тремя лотами по 75 тыс. тонн) газового угля для Бурштынской ТЭС (с установленной ценой 1935,6 грн/тонна), Добротворской ТЭС (1923,6 тыс. грн/тонна) и Приднепровской ТЭС (1912,8 грн/тонна), однако не получила предложений со стороны продавцов.
Цена была определена по котировке API2 ("Роттердам") на 30.08.2019 + фрахт, перевалка в порту, ж/д тариф от порта/граница Украины до ТЭС.
"В настоящее время предложение на глобальных рынках ограничено. Компания использует различные инструменты для поставки в Украину недостаточного для прохождения осенне-зимнего сезона угля. В частности, мы выбрали наиболее прозрачный инструмент закупки на онлайн-аукционе с привязкой к импортному индексу, рассчитываем на приход поставщиков на наши торги, которые будут проходить в несколько сессий до 12 сентября включительно", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.
Ранее, на торгах 3 сентября, из-за отсутствия предложений компании не удалось закупить уголь для Ладыжинской ТЭС (с установленной ценой на уровне 1867,2 грн/тонна), Запорожской ТЭС (1 965,6 грн/тонна), Криворожской ТЭС (1 912,8 грн/тонна).
Согласно данным профильного министерства, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 4 сентября составляют 707,2 тыс. тонн, что в 2,2 раза ниже прошлогодних.
вопрос не в том коррупционер этот вовк или нет
вопрос в том что бы те кто преследует не были бы коррумпированными