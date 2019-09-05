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 Політика України
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Все про:Брюссель (176) Вовк (32) Холодницький (540) НКРЕКП (143) Роттердам+ (38)

 Ексглава НКРЕКП Вовк перебуває в Брюсселі, - Холодницький

Оголошений у міжнародний розшук колишній глава Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк із квітня перебуває в Брюсселі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "Дійсно є ухвала суду. Пан Вовк чомусь вирішив піти слідами одного з народних депутатів, які вже три роки ховаються від слідства, і вирішив комунікувати з правоохоронними органами через Facebook. За останньою інформацією, з квітня він перебуває у Брюсселі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив затримати ексглаву НКРЕКП Вовка, - Ситник

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146629
 
 
 Топ коментарі
 
А,шо в Роттердам не пускают?
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Нихрена себе, хорошо жопу пригрел. Ничего, достанут и оттуда.
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Странно...Вовку предьявили обвинение в незаконных тарифах... а сами типа незаконные тарифы продолжают действовать...их никто не отменяет.... Ексглава НКРЕКП Вовк перебуває в Брюсселі, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9931
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Нихрена себе, хорошо жопу пригрел. Ничего, достанут и оттуда.
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странно что от самых честных правохранителей скрываются в ЕС и те их н выдают..

Можеет это признак ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ???
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А может и твой хозяйку сатановскую по кличке гонтарева проа назад в Украину вывозить в багаже? А то чтото слишком начала она прятаться от ответов за ее потужное реформирование? А за одно и местных свиношнырей подчистить.
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Странно...Вовку предьявили обвинение в незаконных тарифах... а сами типа незаконные тарифы продолжают действовать...их никто не отменяет.... Ексглава НКРЕКП Вовк перебуває в Брюсселі, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9931
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4 сентября на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) вновь не смог закупить уголь марки "Г" для своих трех теплоэлектростанций, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Компания планировала закупить 225 тыс. тонн (тремя лотами по 75 тыс. тонн) газового угля для Бурштынской ТЭС (с установленной ценой 1935,6 грн/тонна), Добротворской ТЭС (1923,6 тыс. грн/тонна) и Приднепровской ТЭС (1912,8 грн/тонна), однако не получила предложений со стороны продавцов.
Цена была определена по котировке API2 ("Роттердам") на 30.08.2019 + фрахт, перевалка в порту, ж/д тариф от порта/граница Украины до ТЭС.
"В настоящее время предложение на глобальных рынках ограничено. Компания использует различные инструменты для поставки в Украину недостаточного для прохождения осенне-зимнего сезона угля. В частности, мы выбрали наиболее прозрачный инструмент закупки на онлайн-аукционе с привязкой к импортному индексу, рассчитываем на приход поставщиков на наши торги, которые будут проходить в несколько сессий до 12 сентября включительно", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.
Ранее, на торгах 3 сентября, из-за отсутствия предложений компании не удалось закупить уголь для Ладыжинской ТЭС (с установленной ценой на уровне 1867,2 грн/тонна), Запорожской ТЭС (1 965,6 грн/тонна), Криворожской ТЭС (1 912,8 грн/тонна).
Согласно данным профильного министерства, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 4 сентября составляют 707,2 тыс. тонн, что в 2,2 раза ниже прошлогодних.
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Экс-глава НКРЭКУ Вовк находится в Брюсселе, - Холодницкий
вопрос не в том коррупционер этот вовк или нет
вопрос в том что бы те кто преследует не были бы коррумпированными
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ну так сытник и доставай эту соевую шавку-. козявку
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