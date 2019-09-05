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Все про:Константинопольський патріархат (104) призначення (428) РПЦ (265) ПЦУ (434)

 Константинополь призначив главою "російського екзархату" митрополита Еммануїла, який допомагав створити ПЦУ

Константинопольський Синод призначив митрополита Галльського Еммануїла (Адамакіса) главою архієпископії російських парафій у Західній Європі, відомої також як "російський екзархат".

Як повідомляє французьке видання Orthodoxie.com, в підписаному протоколі патріарх Варфоломій нагадав про звільнення архієпископа Іоанна (Реннето) з поста глави архієпископії і доручив митрополиту Еммануїлу взяти на себе пастирську відповідальність за громади колишнього екзархату. При цьому патріарх висловив упевненість, що новий глава архієпископії "буде відповідати очікуванням Вселенського патріархату", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Митрополит Еммануїл отримав наприкінці минулого року широку популярність тим, що саме йому Константинополь доручив готувати т.зв. Об'єднавчий собор зі створення нової православної церкви в Україні, що отримала від Константинополя автокефалію.

Про призначення нового глави "російського екзархату" було оголошено за кілька днів до загальних зборів архієпископії, де буде ухвалено рішення з питання про її возз'єднання з Московським патріархатом.

Наприкінці листопада 2018 року Синод у Стамбулі ухвалив одностороннє рішення про розпуск "російського екзархату" і запропонував його духовенству і віруючим перейти в підпорядкування місцевих грецьких архієреїв. З цим рішенням архієпископія не погодилась і почала обговорювати варіанти свого майбутнього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тепер ви мусите самі справлятися і жити самоврядуванням, - Варфоломій про ПЦУ

Близько місяця тому Московський патріархат офіційно запропонував "російському екзархату" в Європі приєднатися до РПЦ, зберігши свій статут і традиції. Зі свого боку Константинополь наприкінці серпня виключив зі своїх лав голову екзархату архієпископа Іоанна, після чого питання про своє майбутнє в складі Константинополя екзархат вважав закритим.

Архієпископія має 65 парафій, 11 чинних церков, два монастирі і сім скитів у Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Норвегії, Швеції, Данії, Італії та Іспанії, а її клір налічує понад 100 священиків і 30 дияконів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146626
 
   
 Топ коментарі
 
Они не знают, что ты дебил, но это не отменяет сего очевидного факта.
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поРошенковская Церковь Украины.
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Патриарх Варфоломей всё делает правильно. Идея какая? За рубежами Московии не должно существовать приходов Русской Православной Церкви, потому на базе приходов бывшей РПЦЗ (Русской Православной Церкви За границей) создаются приходы вселенского Патриархата. Это касается не только Европы, но и Северной и Южной Америки и Австралии.
Моя жена училась на 3 года на стационаре в Эвритмиуме Штутгарта и в это время окормлялась в РПЦЗ. Экзархом в Европе был тогда архиепископ Марк с резиденцией под Мюнхеном. Сейчас все эти приходы будут под Константинополем.
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ПЦУ ну и название. Наверно, сам Порошенко предложил.
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В Тутмасе вроде ваще "СЦУ" пишет.
Неудивительно шо полковник Филарет так разбушевался и взалкал разорвать Тутмаса как туалетную бумагу Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита Эммануила, помогавшего создать ПЦУ - Цензор.НЕТ 2917
А ведь он знает множество заклинаний, так что быть срачу)
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Константинополя нет уже хрен знает скольколет (более 500), но редакторы этого незнают.....
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Они не знают, что ты дебил, но это не отменяет сего очевидного факта.
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Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Источник: https://censor.net.ua/n3146626\\\\\\\\\\\\\

если не знать шо это о чем-то христоедском идет речь, то легко подумать шо это надписи в сортире психдиспансера.
отлично придумано - высрали кучу оригинальных названий и создали кучу рангов, а стадо и радо ушами хлопать.
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Я читал книги по Богословию митрополита Эммануила. Замечательный человек!
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В чем ? Почему христиане говорят : с Рождеством Христовым и после Новым годом, а православные сектанты , говорят : с Новым годом и после Рождеством Христовым ? Почему у христиан сначала рождения Христа , а потом Новый год, и для меня это понятно , почему у секты православной сначала Новый год , а потом рождения Бога ? Как по мне , то первое Бог родился , а потом был и Новый год?
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потому что ты дебил..ты не христианин....ты душман..и провокатор.сгинь нечистая
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с чем для тебя связан новый год седьмого дня от рождения?...
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Вы дорогой друг основательно заблудили!!!! Как такового Нового года не существует, это не праздник!! И не стоит увязывать мирские и церковные праздники и проводить параллели!!! Церковный год начинается 14 сентября.
"Почему христиане говорят : с Рождеством Христовым и после Новым годом" - патамучто, когда то один умник, решил время посчитать на свой короткий ум, передвинуть то, что не передвигается, и теперь люди, вот такие как вы, задают себе глупые вопросы. В принципе многих в Европе не пугает, что вот недавно Папа изменил Отче наш, до этого Верую извратили, хотя чётко сказано, что не добавить не убавить в эти молитвы нельзя, всё остальное от лукавого, то есть, прокляты от Бога те кто извратил данное Им.
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Слава тебе Господи, что я не православный
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Те христиане, которые себя называют "православными" даже не знают, что такое православие. Но очень давно и сильно пытаются натянуть христианство на православие.
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Патриарх Варфоломей всё делает правильно. Идея какая? За рубежами Московии не должно существовать приходов Русской Православной Церкви, потому на базе приходов бывшей РПЦЗ (Русской Православной Церкви За границей) создаются приходы вселенского Патриархата. Это касается не только Европы, но и Северной и Южной Америки и Австралии.
Моя жена училась на 3 года на стационаре в Эвритмиуме Штутгарта и в это время окормлялась в РПЦЗ. Экзархом в Европе был тогда архиепископ Марк с резиденцией под Мюнхеном. Сейчас все эти приходы будут под Константинополем.
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Моя жена училась на 3 года на стационаре в Эвритмиуме Штутгарта и в это время окормлялась в РПЦЗ. -- а почему не в украинской церкви ?
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В Штутгарте нет церкви ни УПЦ КП, ни УПЦ МП. Когда я был в командировке в Женеве, то тоже ходил в церковь РПЦЗ. В то время там иерархом был епископ Серафим, который подчинялся экзарху архиепископу Марку.
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