 Константинополь призначив главою "російського екзархату" митрополита Еммануїла, який допомагав створити ПЦУ

Як повідомляє французьке видання Orthodoxie.com, в підписаному протоколі патріарх Варфоломій нагадав про звільнення архієпископа Іоанна (Реннето) з поста глави архієпископії і доручив митрополиту Еммануїлу взяти на себе пастирську відповідальність за громади колишнього екзархату. При цьому патріарх висловив упевненість, що новий глава архієпископії "буде відповідати очікуванням Вселенського патріархату", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Митрополит Еммануїл отримав наприкінці минулого року широку популярність тим, що саме йому Константинополь доручив готувати т.зв. Об'єднавчий собор зі створення нової православної церкви в Україні, що отримала від Константинополя автокефалію.
Про призначення нового глави "російського екзархату" було оголошено за кілька днів до загальних зборів архієпископії, де буде ухвалено рішення з питання про її возз'єднання з Московським патріархатом.
Наприкінці листопада 2018 року Синод у Стамбулі ухвалив одностороннє рішення про розпуск "російського екзархату" і запропонував його духовенству і віруючим перейти в підпорядкування місцевих грецьких архієреїв. З цим рішенням архієпископія не погодилась і почала обговорювати варіанти свого майбутнього.
Близько місяця тому Московський патріархат офіційно запропонував "російському екзархату" в Європі приєднатися до РПЦ, зберігши свій статут і традиції. Зі свого боку Константинополь наприкінці серпня виключив зі своїх лав голову екзархату архієпископа Іоанна, після чого питання про своє майбутнє в складі Константинополя екзархат вважав закритим.
Архієпископія має 65 парафій, 11 чинних церков, два монастирі і сім скитів у Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Норвегії, Швеції, Данії, Італії та Іспанії, а її клір налічує понад 100 священиків і 30 дияконів.
Неудивительно шо полковник Филарет так разбушевался и взалкал разорвать Тутмаса как туалетную бумагу
А ведь он знает множество заклинаний, так что быть срачу)
если не знать шо это о чем-то христоедском идет речь, то легко подумать шо это надписи в сортире психдиспансера.
отлично придумано - высрали кучу оригинальных названий и создали кучу рангов, а стадо и радо ушами хлопать.
"Почему христиане говорят : с Рождеством Христовым и после Новым годом" - патамучто, когда то один умник, решил время посчитать на свой короткий ум, передвинуть то, что не передвигается, и теперь люди, вот такие как вы, задают себе глупые вопросы. В принципе многих в Европе не пугает, что вот недавно Папа изменил Отче наш, до этого Верую извратили, хотя чётко сказано, что не добавить не убавить в эти молитвы нельзя, всё остальное от лукавого, то есть, прокляты от Бога те кто извратил данное Им.
Моя жена училась на 3 года на стационаре в Эвритмиуме Штутгарта и в это время окормлялась в РПЦЗ. Экзархом в Европе был тогда архиепископ Марк с резиденцией под Мюнхеном. Сейчас все эти приходы будут под Константинополем.