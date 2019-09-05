 Константинополь призначив главою "російського екзархату" митрополита Еммануїла, який допомагав створити ПЦУ

Як повідомляє французьке видання Orthodoxie.com, в підписаному протоколі патріарх Варфоломій нагадав про звільнення архієпископа Іоанна (Реннето) з поста глави архієпископії і доручив митрополиту Еммануїлу взяти на себе пастирську відповідальність за громади колишнього екзархату. При цьому патріарх висловив упевненість, що новий глава архієпископії "буде відповідати очікуванням Вселенського патріархату", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Митрополит Еммануїл отримав наприкінці минулого року широку популярність тим, що саме йому Константинополь доручив готувати т.зв. Об'єднавчий собор зі створення нової православної церкви в Україні, що отримала від Константинополя автокефалію.

Про призначення нового глави "російського екзархату" було оголошено за кілька днів до загальних зборів архієпископії, де буде ухвалено рішення з питання про її возз'єднання з Московським патріархатом.

Наприкінці листопада 2018 року Синод у Стамбулі ухвалив одностороннє рішення про розпуск "російського екзархату" і запропонував його духовенству і віруючим перейти в підпорядкування місцевих грецьких архієреїв. З цим рішенням архієпископія не погодилась і почала обговорювати варіанти свого майбутнього.

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Близько місяця тому Московський патріархат офіційно запропонував "російському екзархату" в Європі приєднатися до РПЦ, зберігши свій статут і традиції. Зі свого боку Константинополь наприкінці серпня виключив зі своїх лав голову екзархату архієпископа Іоанна, після чого питання про своє майбутнє в складі Константинополя екзархат вважав закритим.

Архієпископія має 65 парафій, 11 чинних церков, два монастирі і сім скитів у Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Норвегії, Швеції, Данії, Італії та Іспанії, а її клір налічує понад 100 священиків і 30 дияконів.