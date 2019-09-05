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 Події, Суспільство
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Все про:Міноборони (2764) обстріл (5483) Донбас (12901) Гуцуляк (68)

 Найманці РФ від початку доби 5 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі, - Міноборони

Найманці Російської Федерації від початку доби 5 вересня п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

"Сьогоднішню добу російсько-окупаційні війська розпочали артилерійськими та мінометними обстрілами, свідомо порушуючи Мінські угоди. Загалом на лінії бойового зіткнення від початку цієї доби ворог здійснив 5 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил", - повідомив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Києві.

Так, застосування російсько-окупаційними військами важкого озброєння зафіксовано сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил.

"З 4:55 ранку протягом 20 хвилин окупанти здійснили по наших оборонцях н.п. Зайцеве 7 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили 5 мін 120-го калібру", - сказав Гуцуляк.

Крім того, з 5:15 ворог вів прицільний обстріл по позиціях наших захисників н.п. Південне, застосовуючи артилерію та міномети.

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Окрім цього, найманці вели провокаційні обстріли зі стрілецької зброї з 3:00 години ночі по позиціях українських захисників населеного пункту Талаківка, а зранку - в районі Новогнатівки та Водяного.

"За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби немає", - підсумували в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146625
 
 
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Да отводите уже войска не уничтожайте наших солдат. Все равно все правобережье отдадут ***** как было договорено еще в 2014
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