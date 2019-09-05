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 Політика України
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Все про:вето (66) Зеленський (2629) кастрація (5) педофіл (77)

 "Порушує невід'ємне право на життя", - Зеленський пояснив, чому не підписав закон про примусову кастрацію педофілів

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому не зміг підписати закон про примусову хімічну кастрацію для педофілів.

Про це йдеться в супровідному тексті президента до повернутого в Раду законопроєкту, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського відповідно до закону, до всіх осіб, які вчинили злочин сексуального характеру щодо малолітньої особи, передбачається застосування в обов'язковому порядку примусових заходів медичного характеру як додаткового покарання.

"Закон, що надійшов на підпис, не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації. При таких обставинах введення антиандрогенних лікарських препаратів всім засудженим, які вчинили згаданий злочин, незалежно від наявності в особи протипоказань до введення таких препаратів, може призвести до погіршення стану його здоров'я або стати причиною передчасної смерті. Тому матиме місце порушення невід'ємного права на життя, закріпленого Конституцією України (частина перша статті 27)", - пояснив Зеленський.

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"Законом, що надійшов на підпис, Кабінету Міністрів України доручається забезпечити створення публічного реєстру осіб, засуджених до позбавлення волі відповідно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за зґвалтування неповнолітньої особи, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене стосовно неповнолітньої особи, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх (абзац другий пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення").

У зв'язку з цим слід зауважити, що Законом України "Про захист персональних даних" забороняється обробка персональних даних, зокрема, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних особи (частина перша статті 7).Відсутність у Законі, що надійшов на підпис, визначення складу та змісту персональних даних, які підлягатимуть оприлюдненню, може мати наслідком втручання у приватне життя особи, яка відбула покарання, ускладнить її соціальну адаптацію", - додав Зеленський.

11 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості" (№6449).

Законом передбачається посилення відповідальності за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Так, до КК вводиться нова стаття 59-1 "Примусова хімічна кастрація". Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність.

Передбачено, що примусова хімічна кастрація не застосовується до осіб, які вчинили злочини віком до 18 років і до осіб віком понад 65 років.

19 липня тодішній голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав цей закон, і він був направлений на підпис президенту.

4 вересня Зеленський ветував закон про примусову кастрацію педофілів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146623
 
 
 Топ коментарі
 
Надо бы вообще тюряги отменить, а то они здоровью вредят.
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Це клятий Порох не дав ЗЄ підписати закон і ручку сховав!
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Так у любого батька свідомість затьмариться, коли президент стає на захист педофілів.
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Ты лжешь. Где в пояснении "захист педофілів"?
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А нащо мені то пояснення, зараз під любе можна накатати виправдання.
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Вы все свои галлюцинации делаете достоянием общественности, или только эту?
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У меня 5 уколов и десять колес в день. И все под контролем санитаров. Так что галлюцинации исключены.
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После первого укола все остальное Вам просто мерещится.
Напомнило анекдот
Два года мастер покраске авто думал, что работает с напарником...
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Извините "мастер по покраске". Просто ржал с первоначально набранного "мастер попокраски" и удалил лишнее. "Порушує невід'ємне право на життя", - Зеленський пояснив, чому не підписав закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 6065
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Ладно, мне все мерещится. Но вы серьезно верите в звонки Путина Зеленскому по ночам! Никто об этом не знает кроме вас! Вы нормальный?
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Во-первых, это шутка.
А во-вторых в каждой шутке лишь доля шутки. "Порушує невід'ємне право на життя", - Зеленський пояснив, чому не підписав закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 5342
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Хто думає, що це сопля так за педофілів переживає? - Ні. Це Вофка так за себе радімого очкує 😕
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Нормальных выражений нет, одни маты в голове.
Прислуга слуги, кого вы выбрали?
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сразу вспомнился мультик про попугая Кешу "Не были мы ни в какой таитии..."

по-моему, тебе ни безвиз ни томос не помогут.
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Все равно этот закон, даже если его приймут, то власть имущие все-равно "клубничк" будут трахать и НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ. А те кого по ошибке обвинили или по наговору? Что им делать тогда? Ой ...извените, мы вас по ошибке кастрировали? Мы вас оправдали...но уже все...пистец....Уважаемые дамы - не занимайтесь ерундой. Этот вопрос так жирно обсуждается женщинами, что аж у них слюни идут. А представьте на секунду вашего сына обвинили за, так называемое изнасилование (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), которое он не делал, просто кто то захотел это так интерпретировать, что бы получить деньги с вашего сына (манипуляция). Все мы знаем нашу фемиду, и что тогда? Постучите сыночку по плечу и - все кастрат? Да вы видели что в школах все епуться...и что? виноваты мальчики? А девочкам кастрацию не придумали?
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Так хімічна кастрація не пожиттева, її можна розблокувати з часом.
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Що є, то є, вам педофіілам пощастило на цей раз, хоча просто вб'ю на місці якщо таке станеться.
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это будет нарушением права на жисть
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а вєдь блізко врємя когда уже етіх сажать будут "Порушує невід'ємне право на життя", - Зеленський пояснив, чому не підписав закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 7901
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Если заменить слово "педофилы" на "порохоботы", то очень нужный и актуальный закон получится., ибо клинические идиоты размножаться не должны
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Чого б просто не розстріляти 2,5 млн людей що голосували за Пороха, разом з дітьми, не стримуйте себе.
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Зачем расстреливать, если у нас на передке солдат не хватает, а еще так много потенциальных строек народного хозяйства, где нужны дешевые рабочие руки?
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у вас в Лугандоне на передке солдат не хватает
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А ты сам не педофил, случаем, что так радуешься?
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А с женщинами которые "забавляются" что делать? Или вас возбуждает только вопрос по мальчикам?
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Я предлагаю всех кто порохобот - КАСТРИРОВАТЬ им головы
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Ну приїдь, спробуй, хоч раз різав голову людині, як хрящі хрустять?
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За пуйла тоже было 83 процента, что не мешает ему быть педофилом и уродом, так что иди прислуживай слуге и не отсвечивай, 73 процентный
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Через некоторое время начнут поступать предложения по усекновению зебилов, вы хотите призвать в гости к себе геноцид? Я так понимаю, что должно существовать только одно мнение и это мнение инфантильного, недообразованного, с шорами на глазах зебила, верующего, что методами клоунады и нахрапом можно завалить страну плюшками и создать рай в олигархате?
Наивность не порок, усердный труд, тяжелая учеба, развитие извилин вылечат и тебя попустит.
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30.08.2019 "Я взагалі вважаю, що останні 5 років країна рухалась у правильному напрямку, але дуже повільно." - А.Гончарук (премьер-министр Украины)

можешь прокомментировать?
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Нагрузите бедных Зюзиков еще одной цитатой. "Я считаю, что Порошенко войдет в историю как выдающийся президент, который удержал страну в самое трудное время, возродил армию, создал международную коалицию в поддержку Украины и начал необходимые реформы" - Игорь Валерьевич Коломойский собственными устами в собственном совсем свежем интервью.
Пусть еще и это комментируют, если их головы выдержат такой разрыв шаблона.
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Мало кастрировать Зебила за выпуск Цемаха,оторовать все, зла не хватает на эту тварь
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Вы осуждаете освобождение Цемаха ,а я -нет.Освобождённый ,свбодный,как ветер,он не может быть обменян.И это -главное в его освобождении.Головкой думаете.
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Він не вільний, він під зобов'язаннями.
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Фактически это ликвидация свидетеля, поспорим? В ближайший месяц, два нас рассудят новости)
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Может и так.Может его отправят в Нидерланды. Он свидетель,а не организатор..В Нидерландах ему и семье обеспечат неприкосновенность.Когда произошло покушение на СКрипалей,Англия на 10й день выслала тучу ордынских дипломатов.В Германии убили известного грузинского чечена.Заказное у бийство.А У Меркель ни пары з вуст в сторону орды. Тышком -нышком пытаются заполучить ордынский газ.Мерзавчики.
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Не доедет он до страны тюльпанов, красных фонарей и марихуаны), не светит ему такое счастье. И все только разведут руками - Ой, а как такое случилось?!
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послушаешь тут на форуме людей и диву даёшься, походу людям всякую чушь типа педофилии наваливают чтоб они о хлебе насущном и не думали, главное зрелищ побольше, такое было во все времена, но ни кто эту тему не муссировал так, потому что не было ущербных во власти, зато при Пэдро эту тему смакуют уже 5 год, видимо на большее мозгов не хватает.......
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Уже 3 месяца нет педро, а тему активно начали педалировать, странно?
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Да нет, никто у ****** жизнь не отнимает - у них отнимают возможность испортить жизнь навсегда детям. Видимо, что есть заключение медицинского характера к этому проекту закона с положительными выводами. Применение антиандрогенных препаратов, которые снижают или прекращают выработку гормонов не лишит их жизни - точно так же, если им перевязать семенные канатики - от этого никто ещё не умер.
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В коментарях суцільний мрак і сюр. Коли закон тільки обговорювався йшлося про добровільну хімічну кастрацію - щоб скостити срок. І в цьому дійсно був сенс. Але тодішній комітет, якщо не помиляюсь, завернув його.
Тепер він випливає вже з примусовою.
Педофіли - хворі тварі, але я людина и хочу нею залишитись.
Якщо хтось із вас дійсно готовий зробити сам усе те, чого ви тут набажали - ви теж хворі. Якщо ні - то ліцеміри, бо хочете щоб брудну роботу хтось зробив за вас.
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Не треба за когось, батьки постраждалих з задоволенням каструють цю гидоту.
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а если судебная ошибка? око за око и пусть пострадавший сам выбирает кого кастрировать. может судью, может прокурора или следователя, может родителя, а может и свою "жертву"... согласен?
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Я так і не зрозумів....клоЗЕт за себе переймається чи за другого вову пуйла?
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Педофільскі новини кожен день, хто спонсор ?
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так і в тюрму тада нізя сажать - це може підірвати здоровля та привести до прєждєврємєнной смєрті!!!
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якого милого а Президенти перся, до клавіш піаніно тягнуло?
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Гарант, за що переживає? Та невже???????????????? "Порушує невід'ємне право на життя", - Зеленський пояснив, чому не підписав закон про примусову кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 5900
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Для початку потрібно відверто говорити, з якого віку починається статеве життя в Україні.
І чомусь всі мовчать про секс статевозрілих неповнолітніх? Що з ним робити? Хто там за що має відповідати?

Якщо мова йде про примусову кастрацію, то спершу повинна бути легалізована проституція.

Також не знято питання про потреби інвалідів, тоді як в Європі купа закладів спеціалізуються власне на людях з обмеженими потребами.

Це все комплекс питань, які спершу мають бути вирішені, щоб викорінювати відхилення і будувати правильне ставлення до сексу у людей.

А просто порізати всім яйця та піхви нічого не вирішить. Силою кастрований педофіл тільки прогресує і стає ман'яком.
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Дивує неадекватна реакція деяких "юристів" які тут в коментарях виступають. З нашими ментами і судами в педофілії можуть обвинуватити будь-кого і навіть "випадково" винести вирок. Другий момент це те що навіть найдосконаліша судова система помиляється і може покарати не того. Для цього і відмінили смертну кару і інші тілесні покарання у більшості держав. Всім прихильникам тілесних покарань і страти завжди задаю одне питання: як ви маєте визначати сумму компенсації в ситуації коли феміда помилилась і справжніх зловмисників знайшли, скільки, по вашому, "коштує" життя та здоров'я людини?
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Вова опять лажа, а как же "народовладдя" спроси у граждан, как они к этому относятся, возможно они захотят публичную кастрацию, чтоб другим потом не повадно было, а ты не подумал Гандонище про право на нормальную жизнь, тех детей над которыми педофилы надругались.
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Виагра во всех аптеках для педофилов бесплатно, им положено в лечебных целях.
А как же смертная казнь, это противоречит конституции, ведь уже не вылечат точно..
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Ой, дбл блдь... Их же ж не в кислоте растворять будут ( к сожалению )...
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Мысль материальна! Чем больше говорят о педофилах, тем больше их становится.
Педофил не виноват, что он такм родился, виноваты его родители. И если кастрировать, то родителей в первую очередь.
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А если педофил косо только посмотрит на сына Зе ? Какой закон он тогда примет ?
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